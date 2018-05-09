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58集团庞大成立汽车电商公司 提供汽车融资租赁服务

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 12:06

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58集团庞大成立汽车电商公司 提供汽车融资租赁服务



科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息， 58集团与庞大集团宣布，将共同出资成立汽车电子商务公司。双方将充分发挥在互联网和传统售车渠道的自身优势，为用户提供58金融的汽车融资租赁服务，共同打造互联网与线下结合的新型汽车零售模式，为用户提供全面的互联网汽车生活服务。

58集团CEO姚劲波表示：“58集团与庞大集团在互联网与传统汽车销售渠道的强强联手，除了推动双方的业务发展之外，也将为消费者带来全新的购车体验

58集团目前拥有58二手车、58车等汽车业务， 此次峰会上，丛林核心介绍了58估车价、58放心车检测、58延保等服务。此外，58集团副总裁丛林还在会上介绍了58估车价、58放心车检测、58延保等服务。58估车价依托超过20万家实体车商合作的数据支持，建立基于大数据的智能估价模型。58同城放心车检测已累计为超过30万次交易规避购买事故车风险。在售后保障上，58集团协手保险公司共同承诺，经检测团队认证的非事故车辆，在购车起90天内，消费者购买后如果发现是重大事故车、火烧车、水泡车，58同城二手车将进行全款回购。

谈及此次58集团与庞大集团的合作，丛林表示：“58集团将通过强大的互联网平台和流量优势，结合庞大集团在车源和4S店渠道优势，为消费者提供海量车型的金融租赁服务，共同探索互联网汽车电商服务模式。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214305-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:融资互联网电商汽车租赁

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