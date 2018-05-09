2017全球十大光伏组件企业出货排行榜：晶科9.7GW居首 天合其后

晶科能源是2017年全球新能源组件出货量的领先企业，天合光能的9．1吉瓦紧随其后。阿特斯和晶澳分别占据第三位和第四位，出货量分别为6．9吉瓦和6．7吉瓦。

根据全球数据和分析公司Global Data发布的报告，晶科能源是2017年全球新能源组件出货量的领先企业，天合光能的9．1吉瓦紧随其后。阿特斯和晶澳分别占据第三位和第四位，出货量分别为6．9吉瓦和6．7吉瓦。韩华QCells以5．6GW排名第五，协鑫集成以4．6GW排名第六，乐叶以4．4GW排名第七，英利以2．9GW排名第八。顺风光电和腾晖光伏位列第十一，第十二。全球十大光伏组件企业中，First Soalr是唯一一家非亚洲光伏企业。

排名如下：

分析师指出，2017年全球太阳能光伏组件市场价值为367．1亿美元，预计到2021年将达到264亿美元，2017年至2021年的负年均复合增长率（CAGR）为8％。市值下降主要是由于到模块价格的下跌。

GlobalData的实践负责人AnkitMathur评论道：“晶科能源在硅太阳能电池和模块技术方面打破了多项世界纪录，展示了其技术实力。该公司通过先进的制造工艺，更高的批量生产速度以及更强的质量控制，与其同行相比，在新能源研发方面保持了领先地位。“

天合光能在产品质量和可靠性，性能，创新以及稳健的财务管理方面也处于强势地位。该公司凭借其创新研发取得多项突破，其大面积交错背接触式硅太阳能电池在2017年5月达到创纪录的效率24．13％。

LONGI绿色能源技术的子公司隆基乐叶在2017年进入顶级太阳能制造商排名中获得了充分的发展。该公司正计划通过在国内和海外生产设施的快速扩张来提高其在不断增长的市场中的股份。最近，该公司宣布计划增加其印度生产基地，并在印度建立1GW单芯片和1GW单模块制造工厂，“Mathur补充说。

在获得了光伏行业的技术、自动化和成本控制方面的竞争优势后，“东方日升”进入了2017年太阳能组件制造商的前10名。从过去几年中，该公司一直在意大利、德国、罗马尼亚和印度等市场拓展业务。

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