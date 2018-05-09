太阳能热水器走至崩盘边缘 户用光伏会重蹈覆辙吗？

近年来太阳能热水器行业的声音逐渐式微，大量太阳能热水器的从业者们无心恋战，纷纷转型、转行或退出，迎来而上的是户用光伏的全面爆发。究其两者，有太多的相似

近年来太阳能热水器行业的声音逐渐式微，大量太阳能热水器的从业者们无心恋战，纷纷转型、转行或退出，迎来而上的是户用光伏的全面爆发。究其两者，有太多的相似之处，那户用光伏的发展是否会像太阳能热水器一样，从曾经的风光无限到如今的跌落神坛？

孪生兄弟的基因

当户用光伏遇上了太阳能热水器，同为“光之子”的它们有着不可否认的相似之处。

太阳能热水器九十年代开始走向民间，刚刚出现在大家视野里的太阳能热水器如同前几年的户用光伏一样，好奇者有之，但由于价格过高，愿意为之买单的客户很少，用户往往抱着一种怀疑的目光审视着这个产品。

到2000年后，太阳能热水器技术的进步带来成本下降，市场行情逐渐好转，以皇明、日出东方等为代表的一部分太阳能热水器企业开始迅速崛起。2009年的“家电下乡”政策更是进一步刺激了行业，短短几年时间，从事太阳能热水器的企业暴增到3000家左右。不耗电、不烧气兼具环保功效的太阳能热水器一度被认为是前途无量的朝阳产业。

户用光伏的现状看起来如同彼时的太阳能热水器行业一样，技术革新的进步带来系统成本的下降，十年时间整套系统的成本下降了90％。与此同时，从国家到地方政府层层加码的度电补贴，如同催化剂一样，加快着整个市场的“反应速度”。据2017年底的行业统计，户用光伏的经销商数量已经过万，其增长速度更是达到了惊人的250％。无论是其市场前景还是行业属性，户用光伏也同样被认定为朝阳产业，前途无量。

在政策方面，户用光伏与太阳能热水器都受到了来自国家层面的加持，其他方面两者之间也无太大差别。太阳能热水器的主攻方向是农村市场，而户用光伏的适宜安装环境也是农村屋顶。太阳能热水器的客户需求是节省电费，户用光伏的市场需求是投资收益，说到底两者都是在算一笔经济账。在从业门槛上两者之间也没有过高要求，太阳能热水器的生产加工相对比较简单，一个企业只要有储热水箱生产线，产品的其他配件都可以进行社会化采购。而户用光伏则连生产线都不需要，贴牌定制，集约采购各种配件，组装一下便形成了自己的产品。

太阳能热水器的崩盘能否引起户用光伏的警醒？

近几年，小型太阳能热水器企业倒闭的消息似乎从未间断过。嘉兴、日照等太阳能热水器生产较为集中的地区更是哀鸿遍野，除了一些较大的企业还在支撑外，很多小企业早已“人走厂空”。可靠渠道显示，近一年来，仅太阳雨和四季沐歌两家公司太阳能热水器营销人员，就流失百人多，其他的一些老牌企业也都在积极谋求新的业务。鉴于户用光伏与太阳能热水器的相似性，大批太阳能热水器行业的从业人员凭借之前的渠道，完美对接到了户用光伏。

事实上，自“家电下乡”政策补贴退出后，太阳能热水器行业便风光不再，利润更是全线亏损。圈内人士表示，太阳能热水器的惨淡现状都是从业人员自行导致的恶果。需求井喷时，大量“假冒伪劣”产品浑水摸鱼进入市场，引发了整个太阳能热水器战场的混轮无序，从业者不专注、不专业、投机性过强，低端产品横行，盗版和模拟层出不穷，售后服务更是无保障。小厂拼装、贴牌，大厂为了降低成本，甚至采取外包服务，只为抢占市场。纵观太阳能热水器行业过去的种种竞争手段，对比现状下的户用光伏市场乱象，是否背后会感到一丝丝凉意？

2018年4月底国家能源局新闻发布会上透露的一个动向是今年将严加管控光伏指标，户用光伏则成为唯一一个政策持续加持的细分方向。各类光伏指标都有明确限制，唯独户用光伏让大家饱含期待，盘子就那么大，可想而知今年户用光伏拼杀的有多么激烈。

但，屋顶狂欢的背后又有谁注意到了这个行业的险象环生呢？上文提到的太阳能热水器行业的崩盘原因，户用光伏不也正在重蹈覆辙么？劣质组件、低价拼杀、套路贷、光伏传销，一起起的安全事故，触目惊心。

这个行业不乏投机者，但更需要一批把户用光伏产业当成事业来做的企业去维护。唐山海泰新能副总经理宋国平先生表示：“户用光伏市场不是短期市场，这个产业还有着非常广阔的前景，我们应该怀着一种长跑者的心态去成就这个产业。降成本、提质量、重运维是这个行业的最终方向。以海泰新能为例，作为行业内专业的光伏组件制造企业，但凡经过海泰正规渠道出厂的A级组件，都享有25年的质量保障。国内方面，2017年的山西芮城国家领跑者基地项目，我们提供了120MW的光伏组件。同时，海泰新能作为日本夏普的核心供应商以及上市企业，我们不会为了短期利益而丢掉企业的长久信誉，毕竟5．5GW的年产能还是要靠质量和口碑去消化的。”

太阳能热水器行业犹如一个家庭里的老大，父母没有注重德智体美劳，一不小心走上了歪路；借着二胎政策的开放，户用光伏成为了家里的老二，我们不希望老二重蹈覆辙，但这些终归还是得靠从业者的引领。

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