　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

汽车之家第一季度营收12.88亿元 净利4.83亿元

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 15:03

汽车之家第一季度营收12.88亿元 净利4.83亿元,汽车之家 毛利润 现金

汽车之家第一季度营收12.88亿元 净利4.83亿元

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，汽车之家（NYSE:ATHM）今天公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币12.88亿元（约合2.05亿美元），同比上涨6.7%；按美国通用会计准则计（GAAP），归属公司上市部分的净利润为人民币4.83亿元（约合7697万美元），去年同期为净利润人民币3.27亿元，同比增长48%；合摊薄后每股利润为人民币4.05元（约合0.65美元），去年同期为每股利润人民币2.80元，同比增长45%。

第一季度主要财务数据（GAAP）

・营收为人民币12.88亿元（约合2.05亿美元），去年同期为人民币12.07亿元，同比上涨6.7%。其中：

-媒体服务营收为人民币5.84亿元（约合9313万美元），去年同期为人民币4.86亿元，同比增长20.3%。

-推广服务营收为人民币6.11亿元（约合9738万美元），去年同期为人民币4.67亿元，同比增长30.6%。

毛利润为人民币11.42亿元（约合1.82亿美元），去年同期为毛利润人民币8.58亿元，同比增长33.1%。

・运营利润为人民币5.23亿元（约合8341万美元），去年同期为利润人民币3.57亿元，同比增长46%。

・归属公司上市部分的净利润为人民币4.83亿元（约合7697万美元），去年同期为净利润人民币3.27亿元，同比增长48%。

・摊薄后每普通股利润为人民币4.05元（约合0.65美元），去年同期为每股利润人民币2.80元，同比增长45%。

截至2018年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为人民币79.64亿元（约合12.70亿美元），截至上年末为人民币81.54亿元。

第一季度主要财务数据（Non-GAAP）

・调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA）为人民币6.47亿元（约合1.03亿美元），去年同期为利润人民币4.56亿元，较去年同期增长42.0%。

・净利润为人民币5.20亿元（约合8289万美元），去年同期为净利润人民币3.67亿元，同比增长42%。

・摊薄后每普通股利润为人民币4.36元（约合0.70美元），去年同期为每股利润人民币3.13元，同比增长39%。

业绩展望

汽车之家当前预期，2018年第二季度总营收将在人民币17.80亿元（约合2.838亿美元）到人民币18.00亿元（约合2.870亿美元），较上年同期增长25.2%到26.6%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214309-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:现金毛利润汽车之家

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

政策利好助力智能交通市场 未来呈现五大发展趋势

目前，我国已在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心，城市智能交通投资约450亿，高速公路智能交通系统投资约350亿，其它智能交通系统投资约300亿，智能交

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS