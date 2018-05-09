汽车之家第一季度营收12.88亿元 净利4.83亿元,汽车之家 毛利润 现金
科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，汽车之家（NYSE:ATHM）今天公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币12.88亿元（约合2.05亿美元），同比上涨6.7%；按美国通用会计准则计（GAAP），归属公司上市部分的净利润为人民币4.83亿元（约合7697万美元），去年同期为净利润人民币3.27亿元，同比增长48%；合摊薄后每股利润为人民币4.05元（约合0.65美元），去年同期为每股利润人民币2.80元，同比增长45%。
第一季度主要财务数据（GAAP）
・营收为人民币12.88亿元（约合2.05亿美元），去年同期为人民币12.07亿元，同比上涨6.7%。其中：
-媒体服务营收为人民币5.84亿元（约合9313万美元），去年同期为人民币4.86亿元，同比增长20.3%。
-推广服务营收为人民币6.11亿元（约合9738万美元），去年同期为人民币4.67亿元，同比增长30.6%。
・毛利润为人民币11.42亿元（约合1.82亿美元），去年同期为毛利润人民币8.58亿元，同比增长33.1%。
・运营利润为人民币5.23亿元（约合8341万美元），去年同期为利润人民币3.57亿元，同比增长46%。
・归属公司上市部分的净利润为人民币4.83亿元（约合7697万美元），去年同期为净利润人民币3.27亿元，同比增长48%。
・摊薄后每普通股利润为人民币4.05元（约合0.65美元），去年同期为每股利润人民币2.80元，同比增长45%。
截至2018年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总额为人民币79.64亿元（约合12.70亿美元），截至上年末为人民币81.54亿元。
第一季度主要财务数据（Non-GAAP）
・调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA）为人民币6.47亿元（约合1.03亿美元），去年同期为利润人民币4.56亿元，较去年同期增长42.0%。
・净利润为人民币5.20亿元（约合8289万美元），去年同期为净利润人民币3.67亿元，同比增长42%。
・摊薄后每普通股利润为人民币4.36元（约合0.70美元），去年同期为每股利润人民币3.13元，同比增长39%。
业绩展望
汽车之家当前预期，2018年第二季度总营收将在人民币17.80亿元（约合2.838亿美元）到人民币18.00亿元（约合2.870亿美元），较上年同期增长25.2%到26.6%。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214309-1.html
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