京东第一季度营收1001.28亿元 净利15.25亿元

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，京东（NASDAQ:JD）今天公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币1001.28亿元（约合159.63亿美元），同比增长33%；按美国通用会计准则计（GAAP），来自持续经营业务的净利润为人民币15.249亿元（约2.431亿美元），去年同期为净利润人民币2.79亿元，同比增长430%；合摊薄后每美国存托股凭证（ADS）利润为人民币0.52元（约合0.08美元），去年同期为每ADS利润人民币0.08元，同比增长550%。

“第一季度我们的核心电商业务表现优异，京东超级便捷和值得信赖的零售模式继续得到越来越多消费者的青睐。”京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，“我们在‘零售基础设施服务’领域也同样获得了强劲发展，越来越多的来自各行各业的品牌、合作伙伴和企业都希望借助京东无可比拟的技术能力帮助他们实现飞跃。我们将继续致力于构建技术实力，以不断提升用户体验，并巩固增强已有的基础设施。”

第一季度主要财务数据（GAAP）

・营收为人民币1001.28亿元（约合159.63亿美元），去年同期为人民币752.18亿元，同比增长33%。其中：

・运营成本为人民币1001.23亿元（约合159.62亿美元），去年同期为人民币745.57亿元，同比增长34%。

・运营利润为人民币443万元（约合71万美元），去年同期为利润人民币6.61亿元，同比下滑99%。

・净利润为人民币14.77亿元（约合2.36亿美元），去年同期为净利润人民币2.79亿元，同比增长430%。

・摊薄后每ADS利润为人民币0.52元（约合0.08美元），去年同期为每ADS利润人民币0.08元，同比增长550%。

第一季度主要财务数据（Non-GAAP）

・调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润（EBITDA）为人民币15.96亿元（约合2.54亿美元），去年同期为利润人民币19.40亿元，同比下滑18%。

・净利润为人民币10.47亿元（约合1.67亿美元），去年同期为净利润人民币13.22亿元，同比下滑21%。

・摊薄后每ADS利润为人民币0.71元（约合0.11美元），去年同期为每ADS利润人民币0.92元，同比下滑23%。

其它补充数据

・交易总额（GMV）为人民币3302亿元，同比增长30%，环比下滑18%。

・年化活跃用户数为3亿个，同比增长28%，环比增长3%。

・截至季度末，公司手持现金、现金等价物、受限现金及短期投资共计人民币498.81亿元（约合79.52亿美元），截至上年末为人民币383.86亿元。

2018财年第二季度业绩预期：

营收预计将在人民币1200.00亿元至人民币1240.00亿元之间，同比增长约为29%至33%。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214310-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm