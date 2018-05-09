2019世园会进入一周年倒计时，腾讯携手万科共同打造数字植物馆

5月9日，“绿色生活 美丽家园”2019年中国北京世界园艺博览会(以下简称2019北京世园会)倒计时一周年宣传活动发布会在深圳举行。会上，作为深圳企业和机构代表，腾讯、华大基因和红树林基金会正式成为世园会合作伙伴，加入世园会植物馆建设。腾讯将依托旗下QQ浏览器行业领先的AR技术、图像识别技术和大数据能力，助力将世园会植物馆打造成具有行业标志性意义的数字植物馆。

上海合作组织秘书长拉·阿利莫夫 在数字植物馆体验区体验QQ浏览器识你所见识功能

数字植物馆体验区现身世园会倒计时发布会引关注

据了解，2019年北京世园会是继2018年北京奥运会、2010年上海世博会后，我国举办的又一级别最高、规模最大的专业类博览会。作为世园会四大核心场馆之一，植物馆承载着我国生态文明成就展示的重要任务。

世园会植物馆是由万科集团、北京世园投资发展有限责任公司共同投资建设，作为第二期加入的合作伙伴，腾讯将互联网AI技术与植物馆实体空间结合，为植物馆注入“智慧”概念，与合作伙伴携手将世园会植物馆打造成具有互动性和趣味性的数字植物馆。

具体而言，腾讯QQ浏览器数字植物馆解决方案提供包括“植物智能识别科普”，“植物集卡牌收集”、“植物AR互动”、和“植物热力图”等交互体验，游客届时将能体验到，扫描植物即能获取植物相关趣味科普知识、识别植物收集卡片领奖品、扫描图片便能看见植物生长全过程和植物馆热力地图等新的游园方式，这将为植物馆提升整体科技感、交互性和趣味性。

值得一提的是，经过近半年的定制化研发，数字植物馆解决方案已见雏形。5月9日在世园会倒计时一周年宣传活动发布会现场，数字植物馆体验区正式对外亮相，各与会嘉宾纷纷来到体验区体验新的AI玩法，引起广泛关注。

腾讯QQ浏览器创新AI能力助力行业发展

据介绍，世园会植物馆占地面积3.9公顷，建筑面积10000平方米。植物馆建筑分为三层，其中一层设有热带植物温室，占地约3000平方米，汇聚600多种珍贵植物，通过红树林、热带雨林、蕨类、棕榈、多浆植物、食虫植物、苔藓等展现植物王国的多样性以及植物生存和适应环境的智慧。这种场景与QQ浏览器长期探索的植物识别场景不谋而合。

实际上，此次世园会植物馆的应用是QQ浏览器AI能力展示的一个窗口。经过几年的创新沉淀，QQ浏览器先后推出了识你所见功能和AR功能，用户进入QQ浏览器首页下拉即可以调取识你所见和AR等功能。目前识你所见已经可以识别植物、红酒、汽车等多个领域，其中植物识别种类可达近6000种;QQ浏览器AR功能推出后也受到行业广泛关注，先后与可口可乐、杜蕾斯等品牌推出了密语瓶营销、手势营销等创新营销玩法，用新的AI科技助力营销手段创新。

随着技术的不断发展，各种AI产品正不断向传统行业渗透，并结合自身能力为行业助力行业发展。QQ浏览器自2015年转型内容发现平台后，基于3亿用户的海量数据积累和多年的技术沉淀，在内容平台和探索发现物理世界手段上已经具备领先优势，尤其在图像识别领域、AR领域和大数据方面的成就深受行业关注。

在腾讯公司“数字化助手”定位背景下，QQ浏览器正结合自身优势助力行业合作伙伴实现数字化转型。例如，QQ浏览器将AR和大数据能力与中国非物质文化遗产合作，推出“薪火行动”，用新的科技形式助力文化经典的传承和保护;将图像识别技术和大数据能力与深圳创森结合，推出“数字创森”帮助深圳创建国家森林城市等等，这些新的AI能力有效解决了行业痛点，帮助合作伙伴提升用户体验。

此次与世园会植物馆的合作，是QQ浏览器结合自身所长助力行业发展的又一次尝试，为了提升游客游园体验，QQ浏览器团队正在对大量的植物样本进行采集和训练，并结合植物馆特色输出更加优质的交互应用。腾讯移动浏览产品部副总经理徐贺表示，“未来，QQ浏览器将不断完善数字植物馆解决方案，开放给行业，为植物保护和生态文明建设做出更多贡献。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214311-1.html

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