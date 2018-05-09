金诚集团韦杰强调金诚财富发展将继续牢系实体产业

当前经济形势正在经历着深刻复杂的变化，全球性挑战层出不穷，在新时代找到发展之路是我们面临的重要课题。5月5日，苏州希尔顿逸林酒店，金诚财富“共启新时代”十周年品牌发布会暨2018年西湖论金高峰论坛首站在这里盛大启幕。原农业部副部长、原国务院扶贫办副主任刘坚，原国家统计局总经济师兼新闻发言人、国务院参事室特约研究员姚景源，金诚集团董事长、金诚财富创始人韦杰等业内专家，以及投资理财界精英等共赴这场盛会，与投资者一起预见时代机遇和红利。

苏州“西湖论金”签到现场

以苏州为新起点，金诚财富迎来了品牌全面升级焕新，正式公布了全新的品牌主张——“共享财富人生”，这也意味着金诚财富将变成一个更加开放的平台。金诚作为一个财富管理机构，不会单纯靠金融来完成收益的分配，更要牢系实体产业，而携手投资者创造更大的社会价值。

金诚财富创始人韦杰：初心依旧，与投资者共享财富人生

品牌发布现场，金诚集团董事长、金诚财富创始人韦杰和投资者分享了他对于“共享财富人生”的理解。韦杰介绍说，金诚财富经过十年的发展，已从最初的一家财富管理公司发展成为如今的一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。

金诚集团董事长韦杰分享企业发展历程

在金诚财富十年的发展历程中，韦杰敏锐地捕捉到，原来投资者的追求和金诚财富的使命竟然如此相契，那就是两者对美好生活的向往和追求是共同的，金诚财富在为投资者带来财富增值的同时，更希望能为投资者带去美好精彩的生活。

“我们愿意拿出更多来和客户分享，让投资者可以更多的参与到金诚的事业发展中来，共同开启新时代的大门。”韦杰表示，金诚财富愿意携手投资者开创共同的事业，让客户不再单纯的只是一个投资者，而是金诚财富真正的合伙人，在共同事业的导向下，实现企业与客户的价值共享、信息共享、资源共享。

国务院参事室特约研究员姚景源：投资也要抓住社会主要矛盾

西湖论金高峰论坛上，大咖论道，洞见先机，原国家统计局总经济师兼新闻发言人，现任国务院参事室特约研究员姚景源表示，改革开放40年，中国的经济和社会发展已走到一个新时代，握住现在社会的主要矛盾，投资者也好、企业家也罢才能够去开启这个新的时代，去面对新的征程。

现任国务院参事室特约研究员姚景源在现场

金融作为现代服务业是结构调整的突破口，中国现在形成了全世界数量最大的中等收入群体，大家都希望自己手里的积蓄能够保值能够升值，能够有更好的生意，这不仅是市场的需求，也是对金融企业的要求。金诚财富经过十年的发展，已从最初的一家第三方财富管理公司发展成为如今的一家集金融产品研发、财富管理、基金销售、高净值客户VIP服务于一体的综合性金融服务机构。其“十年零违约”的记录和九成以上基金T+0日即完成收益分配的成绩，更是让金诚理财产品得到广大投资者的青睐。

原农业部副部长刘坚：乡村振兴战略创造投资新机遇

原农业部副部长、国务院扶贫办副主任，曾任江苏省副省长、党组成员，现任全国农业科技创业创新联盟主席、国务院参事的刘坚先生，围绕乡村振兴战略带来的特色小镇发展机遇进行了主题演讲。目前发展最不平衡的城市和乡村，是大中城市和小城市和集镇的不平衡，所以中央提出了一个“乡村振兴战略”，提出了一个新型城镇化。

原农业部副部长、现任全国农业科技创业创新联盟主席、国务院参事刘坚

2018年的政府工作报告中明确提出，“大力实施乡村振兴战略。科学制定规划，健全城乡融合发展体制机制，依靠改革创新壮大乡村发展新动能。”建设特色小镇，是实施乡村振兴战略的具体举措，通过建设特而强、聚而合、精而美、活而新的特色小镇，带动乡村特色产业，推进农业农村现代化，可以实现单向城市化到城乡融合的转变，从而最终实现城乡共建共享共荣。金诚财富的产品也从原来最简单的财政担保转型助力PPP项目，服务实体经济建设。同时，金诚集团以金诚财富为第一步，将资金输入到公司特色小镇项目中，使得各个特色小镇长期共存，持续经营。

继苏州首站之后，金诚财富西湖论金将落地厦门、杭州等城市。西湖论金还将带给更多投资者前沿财经资讯，让投资者零距离接触财经大咖，于全球经济变局中抓住先机，运筹大势。就像金诚集团董事长、金诚财富创始人韦杰说的，金诚财富的下一个十年，将始终秉持着金融服务实体经济的初心，搭建起投资者和实体经济之间的桥梁，紧跟时代步伐，坚定信念，不忘初心，继续前进。

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