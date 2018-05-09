中国首个工业互联网云平台备受人们关注

在日前举办的德国汉诺威工业博览会上，中国航天科工集团有限公司携“工业互联网与智能制造”“智慧与安防”“特色装备”“新材料与工业基础件”“环保科技”五大
在日前举办的德国汉诺威工业博览会上，中国航天科工集团有限公司携“工业互联网与智能制造”“智慧与安防”“特色装备”“新材料与工业基础件”“环保科技”五大技术板块共约70项产品和解决方案参展，引领中国制造，亮相世界舞台。其中，航天科工打造的中国首个工业互联网云平台，成为展会的热点之一，吸引了国内外观众驻足观看和体验。
记者今天从中国航天科工集团有限公司了解到， 2017年，航天科工发布了中国第一个工业互联网云平台INDICS，它是工业领域的通用云平台，向下能连接设备、产品，向上能支撑应用，实现产品、机器、数据、业务的云端互联互通和云端综合集成。航天科工去年还与德国西门子公司签署了工业互联网与智能制造领域的战略合作协议，这次强强联合旨在共同打造面向未来的工业生态系统。截至目前，INDICS注册企业数已达150万户，其中境外企业1．3万余户，为全球用户创造更大价值的未来值得期待。
在本次展会中，航天科工集中展示了在智慧产业总体建设、智慧城市、智慧交通、智慧管网领域的最新解决方案和以灯塔智能全景监控仪、安检门、生命卫士应急逃生面罩等产品为代表的安防装备。（来源：人民网）
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