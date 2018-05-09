今日看点：3D打印可能改变区块链领域的游戏规则

为了太空探索，飞船将必须承受2.5万英里每小时的再入速度和2500摄氏度以上的高温，因此工程师慎重而广泛地考察适合的材料，Stratasys公司的Antero800NA3D打印新

5月9日消息，为了太空探索，飞船将必须承受2.5万英里每小时的再入速度和2500摄氏度以上的高温，因此工程师慎重而广泛地考察适合的材料，Stratasys公司的Antero800NA3D打印新型塑料材料解决了这个问题。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

3D打印技术教育培训及技术推广中心在长沙成立

为大力推进3D打印技术在长沙市的应用推广，服务长沙市国家科技创新中心的建设，5月7日，湖南信息职业技术学院与长沙市3D打印产业技术创新联盟正式签约，共同发起成立“3D打印技术教育培训及技术推广中心”，为长沙市3D打印产业的发展储备“湖南智造”人才，助力3D打印产业的推广和应用。

100个3D打印零件 NASA飞船重启太空探索之旅

猎户座飞船由洛克希德.马丁公司和空中客车公司联合建造。为了太空探索，飞船将必须承受2.5万英里每小时的再入速度和2500摄氏度以上的高温，因此工程师慎重而广泛地考察适合的材料。普通工程塑料并不可行，因为熔点太低，如果升华再冷凝到飞船的太阳能电池板或电子元件上，可能造成严重故障。

Stratasys公司的Antero800NA3D打印新型塑料材料解决了这个问题，这种材料是PEKK聚合物改性材料，有超强的刚性、韧性和强度，耐腐蚀、抗辐射，是理想的航空航天材料。这种材料目前也用于大型Atlas火箭的零部件制造，可以承受极端高温和拉伸强度。另外它与火箭发射燃料也不会发生反应。

300多项3D打印标准已列入制定计划

5月3日，北京工业大学激光工程研究院教授陈继民在接受记者采访时透露，未来几年我国3D打印行业将有更多标准陆续发布，已列入制定计划的就有300多项。

前几年很火热的3D打印为什么现在没有人提了？

3D打印的确是前几年很火热的一个话题。跟近段时间的区块链，无人货架等一样，是“热炒”的领域。近些年来，整个市场的氛围还是比较浮躁的，遇到一个有潜质的项目，各路资本都会蜂拥而上。3D技术也享受了一把这个待遇，这就是为什么3D打印技术前几年非常火热的原因。

技术创新是市场的重要驱动力量。但是，炒作“概念”只会带来虚假繁荣。技术创新需要的是重视和支持，而不是狂热和吹捧。3D打印技术，回归平静才是正常的。而现在炒作的绝大多数概念，很快也会熄火的。

多伦多大学开发手持式皮肤3D打印机，可快速修复伤口

多伦多大学的一个研究团队开发出一种创新的3D生物打印设备――手持式皮肤3D打印机，能够在深度伤口上打印皮肤组织。该打印机可以在原位形成组织，并且可以在两分钟或更短时间内完成。

3D打印可能改变区块链领域的游戏规则

其中的一个挑战是由精密零件制造商Moog Inc.的一个创新团队所预测的，当时该团队构想了3D打印部件的Veripart解决方案。具体来说，Moog认识到需要确保与不同印刷机器共享软件文件时的完整性，从而让相关技术人员能在其还没有被引入到3D打印产品中的时候（不管是黑客还是人为引起的错误）了解到相关缺陷存在并进行改进。

正如Moog团队所认识到的，这是一个问题，该问题也需要一个分布式信任的区块链系统来跟踪软件代码从一个工程师到另一个工程师的开发过程。

如果这些变化发生的话，它们将显著改变整个制造业的所有制结构。劳动密集型的工厂和装配线将成为过去，而且从初级原料到成品的生产环节将会有更少的环节。重要的是，对高度可定制产品的不同设计所附带的知识产权将具有更高的重要性。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214317-1.html

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