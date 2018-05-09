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杰瑞环保发布水土治理“双子星”

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-09 15:58

在近日举行的第十九届中国环博会上，杰瑞环保集团发布了“青山一号”土壤修复一体机和“新型曝气装置”两款新型环保装备。

在近日举行的第十九届中国环博会上，杰瑞环保集团发布了“青山一号”土壤修复一体机和“新型曝气装置”两款新型环保装备。

据了解，这两款装备分别用于土壤处理和污水处理领域。“青山一号”处理能力强，每小时处理能力达到150m3；同时，其作业质量和作业效率兼顾，在人机互动、药剂精确添加、搅拌均匀度等方面性能稳定优良。

目前污水处理大多采用生化处理工艺 ，曝气装置能耗高、寿命短的问题一直困扰着污水处理行业。而“新型曝气装置”能耗水平和处理效率良好，相比传统产品综合节能20％，使污水处理更加节能、高效。

近年来，杰瑞环保立足技术研发和装备制造能力，同时开拓国内国际市场。在国内，公司的油泥处理业务分布在大庆油田、胜利油田、新疆、四川等地，年处理能力达45万吨；土壤修复业务包含多个重金属污染和有机物污染工程；矿山修复业务刚刚与山东省莱州市政府合作，负责对当地220多处废弃矿山进行全面治理；污水处理先后获得湖南益阳、湖北马口等多个乡镇污水PPP项目。国际方面，目前已成功进入东南亚、中东、非洲、俄罗斯市场。

“随着我国不断加大环保力度，高端环保技术将有越来越多的市场需求。”杰瑞环保集团董事长王丕学介绍说，公司将坚持“技术驱动，增值环保”的发展理念，一方面制造标准高，设备的连续运营能力越来越高，系统自动化程度越来越高，设备热效能利用越来越高，为降低工程造价和处置费用打下了基础。另一方面产品创新快，每年将不低于当年销售收入5％的投入作为研发经费，保证科研的持续发展。

“未来，公司将以建设、强化技术创新能力为根本保障，聚焦于油泥处理、土壤修复、河道流域治理、矿山修复、污水处理的5个业务领域，持续优化技术能力，提升装备制造水平，快速完备从业资质，加快全球市场布局。”他说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214318-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:水土治理杰瑞环保

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