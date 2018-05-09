北京再增270万吨建筑垃圾处理能力

北京市相继在朝阳区东坝、昌平区沙河、平谷区夏各庄、通州区建成4条移动式建筑垃圾处置线，可产生年建筑垃圾处理能力270万吨，相关区域90%的建筑垃圾通过专业处

北京市相继在朝阳区东坝、昌平区沙河、平谷区夏各庄、通州区建成4条移动式建筑垃圾处置线，可产生年建筑垃圾处理能力270万吨，相关区域90%的建筑垃圾通过专业处置实现变废为宝。

昌平区沙河的建筑垃圾资源化处置项目已试运行两个月，累计处理2.5万吨建筑垃圾，生产成透水方砖、再生回填材料和再生道路材料。

项目负责人王效彭介绍，沙河建筑垃圾综合处置项目使用了振动风力分选机，利用风力和物理振动高效分筛，成分再复杂的建筑垃圾也能吞下去，整条生产线年处置能力70万吨。

中国城市环境卫生协会建筑垃圾管理与资源化工作委员会常务副主任陈家珑指出，目前我国每年的建筑垃圾产生量高达18亿吨，资源化利用率不足5%。除少量用于工程回填和再生利用外，大部分仍简单堆放处理。北京市年产生建筑垃圾3000余万吨，而填埋处理的实际能力不足2000万吨。建筑垃圾资源化利用势在必行。

北京市有关领导也曾先后到位于朝阳区孙河乡的移动式建筑垃圾处置线调研，提出建筑垃圾原位处置、就地消纳、循环利用的要求，并强调避免外运、填埋过程中对环境造成危害。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214322-1.html

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