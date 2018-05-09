　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

Waymo计划年内正式推出无人驾驶打车服务

点评

科技传媒网 亿欧网 2018-05-09 17:02

据外媒报道，在本周召开的Google I/O大会上，Waymo的首席执行官约翰-克拉夫希克（John Krafcik）表示，他的公司将于今年在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务。

据外媒报道，在本周召开的Google I/O大会上，Waymo的首席执行官约翰-克拉夫希克（John Krafcik）表示，他的公司将于今年在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务。

鉴于该服务的试点项目已于去年11月启动，克拉夫希克的这一声明显示出Waymo对自己的无人驾驶汽车非常有信心。

目前还不清楚试点项目转成正式服务后是否会扩大服务的地区范围。另一个值得关注的细节是，这项服务推出时车辆上是否会配备安全驾驶员。虽然目前还不清楚这一点，但是Waymo承诺，随着服务正式推出时间的临近，它将公布更多的细节。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214324-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:无人驾驶Waymo

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

Waymo计划年内正式推出无人驾驶打车服务

据外媒报道，在本周召开的Google I/O大会上，Waymo的首席执行官约翰-克拉夫希克（John Krafcik）表示，他的公司将于今年在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS