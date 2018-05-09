Waymo计划年内正式推出无人驾驶打车服务

据外媒报道，在本周召开的Google I/O大会上，Waymo的首席执行官约翰-克拉夫希克（John Krafcik）表示，他的公司将于今年在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务。

据外媒报道，在本周召开的Google I/O大会上，Waymo的首席执行官约翰-克拉夫希克（John Krafcik）表示，他的公司将于今年在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务。

鉴于该服务的试点项目已于去年11月启动，克拉夫希克的这一声明显示出Waymo对自己的无人驾驶汽车非常有信心。

目前还不清楚试点项目转成正式服务后是否会扩大服务的地区范围。另一个值得关注的细节是，这项服务推出时车辆上是否会配备安全驾驶员。虽然目前还不清楚这一点，但是Waymo承诺，随着服务正式推出时间的临近，它将公布更多的细节。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214324-1.html

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