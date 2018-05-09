2017年全球太阳能光伏行业就业人数达340万

根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，包括大型水电在内的全球可再生能源领域的就业人数同比增长5．3％，达1030万。

根据国际可再生能源署（IRENA）的数据，包括大型水电在内的全球可再生能源领域的就业人数同比增长5．3％，达1030万。

2017年全球可再生能源领域就业人数增至1030万

IRENA 在发布的报告中称，2017年，可再生能源行业在全球创造了超过50万个新的就业机会。中国、巴西、美国、印度、德国和日本仍然是全球最大的可再生能源雇主，占比超过全球工作岗位的70％。

“尽管越来越多的国家正在获得可再生能源的社会经济效益，但大部分制造业都在相对较少的国家进行，并且国内市场规模巨大。”报告指出，60％的可再生能源工作岗位都在亚洲。

IRENA总干事阿德南・阿明表示，新数据支持报告分析，即全球能源系统的脱碳可以促进全球经济增长，并到2050年为可再生能源领域创造多达2800万个就业机会。

2017年，新能源行业仍然是所有可再生能源技术的最大雇主，约占340万个就业岗位。2017年实现创纪录的94吉瓦部署容量，增加近9％。中国约占2／3的光伏就业岗位，相当于220万人，比上一年增长了13％。

2017年光伏行业就业人数达340万

尽管日本和美国略有下滑，但两国是继中国之后的领先光伏就业市场。印度和孟加拉国跻身前五。前五大市场的就业人数占全球光伏就业岗位的90％左右。

“通过向政策制定者提供关于可再生能源就业和技能要求组成的详细信息，各国可以就教育培训、产业政策和劳动力市场法规等几个重要目标做出明智决策。”IRENA政策部门主管兼知识、政策和财务副主任FR Ferroukhi表示。

2017年风能行业的就业人数比去年略有收缩，达到115万。虽然在相对较少的国家发现风电工作岗位，但集中程度低于太阳能光伏行业。中国占全球风能就业的44％，其次是欧洲和北美，分别占30％和10％。世界上风电装机容量最大的前十大国家中有一半是欧洲国家。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214326-1.html

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