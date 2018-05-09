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执着操作系统18年 陈榕花甲之年区块链创业亦来云

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 17:14

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编导 | 起风财经 李玉梅

主持 | 网易传媒科技总监 杨霞清


陈榕头顶的光环特别多。中国恢复高考后第一批大学生，第一位进入微软研究院工作的华人，回国创业成为中国软件开发第一人，编写了中国第一套操作系统。他本应该像他的同学一样，或者在政界担任要职，或在商界叱咤风云。但已过耳顺之年的陈榕却还在为早年的操作系统之梦四处奔波，成为区块链时代的高龄创业者。

近日，陈榕坐客网易科技和起风财经联合打造的《区块链名人堂》栏目，讲述了他的区块链创业故事。十八年前，他从美国回国倾注全部精力，编写新一代网络操作系统，原计划三年完成的项目，一直做到现在。一路走来，荆棘塞途，充满坎坷。陈榕觉得自己很幸运，每次穷途末路时，总有人出手相助，让他坚持走到现在。而区块链技术的出现，让网络操作系统性能更加强大。通证经济也将改变操作系统开发模式，能够全面开源，吸引更多人参与系统的开发和生态的建设。

2017年8月，陈榕联合韩锋等人创立亦来云项目，这是一个以区块链技术驱动的网络操作系统。今年2月份上线后，立即成为明星项目。3月熊市时，一度逆势上涨17%。

执着操作系统18年 陈榕花甲之年区块链创业亦来云


网络操作系统的梦想

陈榕的微信头像是一张他的演讲的照片，仰着头，叉着腰，拿着话筒，激情四溢。这是他最近生活状态的一种真实写照。自亦来云创立以来，他一改往昔低调作风，以布道者自居，出现在区块链社群、网站和自媒体中。在所有专访中，主持人问得最多的问题是：“为什么要打造亦来云项目？”

这是陈榕十八年的野心。他想建立一套网络操作系统。由于目前我们使用的Windows操作系统，只实现了单个电脑上用户与应用软件之间的交互。它完全无法抵御网络之间传输信息时出现的病毒攻击、数据泄露等问题。重新设计一款网络操作系统，希望可以解决以上问题，它在物与物的互联网基础之上搭建一个统一的虚拟机运行平台，接管所有网络通讯。

亦来云项目是一套升级版的网络操作系统。它植入区块链这个杀手锏武器后，让其拥有了 解决数字确权，去中心运营机构，保证网络安全等全新功能。

搭建操作系统是一个庞大的工程，陈榕最初想以一己之力完成。这种野心源于他早年优秀履历。他出生科学家家庭。1977年，恢复高考的第一年，陈榕以优异的成绩考入清华大学。毕业后，考入中科院计算所。1984年1月出国，1985年春天，他顺利进入美国伊利诺大学香槟分校学习。这所大学设计了当时全世界最好的巨型计算机。

彼时，全球巨变彻底颠覆了IT领域。UNIX操作系统面向美国著名高校开源。美国第一代互联网Internet走向美国科研院所。稍后不久，新的系统编程语言C++推出，这是奠定IT领域的三大基石。正在学校学习操作系统编程的陈榕，彻底沉醉了。他曾不分昼夜地将20万行的操作系统源代码全部看完。他在学校花了七年，试图设计自己的操作系统。

从此，操作系统像植入他人生基因中的重要代码，命运与之紧紧相连。

1992年，陈榕作为第一位华人进入微软研究院，参与研究型操作系统编写工作。3年后，陈榕参与微软浏览器插件技术开发，后来浏览器与Windows融合垄断了全球市场。多次升级换代后，至今雄霸PC互联网。但是当时Windows操作系统却有个致命弱点至今没解决，全球各国计算机经常遭受黑客攻击，造成严重经济损失。陈榕所在的研究小组开始着力研究解决办法。那时的微软是全球软件开发的先导，聚集着全球顶级的程序员，它的发展代表着人类前行的方向标。站在这座巅峰上，陈榕的视野也极度超前。

经过长时间讨论，研究小组根据新的理念：“The Network is the Computer”，也就是把整个网络当作计算机，为它设计一个操作系统，让这个操作系统来解决网络安全问题。该项目取名为“.Net”。十几年后，以太坊提出“世界计算机”的概念，但是其效率及其低下，使陈榕想到用“网络计算机+世界计算机”互补结合的方式，可以实现去中心及效率两不误的完美解决方案。这也是陈榕现在做的亦来云项目的核心要义。

1999年10月，由于在.Net的具体实施路径上，陈榕提出的用C++实现SaaS（软件即服务）编程的建议并没被采纳。他毅然离开了微软，寻找证明自己的办法。“我们敲下的任何一行代码，都会被全人类去验证的。”站在微软的巨人肩膀上，陈榕想得有些天真。操作系统是一项底层应用技术，如果没有重金打造的硬件作为载体，没有庞大的用户数量作为生态支撑，技术再完美也不会被广泛使用，也就没有生命力。陈榕忽略了这些，这让他以后十几年的人生多了些曲折。

“做操作系统超出一个人能力”

2000年，陈榕回国创业。此时，国内互联网发展在孕育。马化腾还在地产大佬面前卖力地推销QQ，遭到冷遇。丁磊蜗居在几平米的出租房，刚注册一个163域名。马云在四处狂热地演讲，却被人当作卖狗皮膏药的骗子。

陈榕联合几位昔日的清华同窗也准备大显身手。“搞搞门户网站，弄弄电子商务是不够我们解渴的，我们要做最难的，研发第一套操作系统。”马琦是创业成员之一，曾向媒体吐露当时的想法。很快，他们在中关村成立了一家研发公司，计划研发出一套嵌入式操作系统，命名为“和欣”，这实际和微软提出的网络操作系统类似。他们预计三四年完成。

此时有人却在旁泼冷水，认为他们虽然技术过硬，思路正确，但是国内市场环境并不成熟，很难做成。他们不以为意。事实上，两年后他们确实成功编写出了和欣操作系统。这让很多中国人感到振奋。2003年春节期间，陈榕等优秀留学回国人员受到胡锦涛总书记接见。

第二年，陈榕被《程序员杂志》列入“影响中国软件开发的20人”之一。这是当年IT界的风云榜，一同入选的还有微软亚洲研究院李开复，时任金山软件董事长的雷军、新浪网总工程师严援朝等。

那时的陈榕显然对未来勾画得过分诗意。由于这款操作系统，过分关注技术，忽略了用户体验需求，最后没有被广泛使用。陈榕的注意力似乎总不在人身上。他早年在中科院计算所做研究时，实验室总共只有5人，他都没有认全，而其中一位，他后来才知道叫柳传志。

2003年，投资人因国家政策变化突然撤资。他带的一百多人的团队突然断粮，公司每况愈下，举步维艰。账上只有6万元时，意外地收到上海政府伸出的橄榄枝。那年，上海正在打造一个科教兴市的项目，希望引进手机的底层系统软件和芯片。

当时，一名身患癌症的政府领导，两次从医院里跑出来，到北京与陈榕洽谈。“那时候中国政府和官员，对于手机通信这块的发展，真是拼尽了全力。” 2006年底该款智能手机完成时，从内核、界面以及功能等全套软件，都由他的团队独立研发设计。进入市场后，手机的效率和稳定性都被证明非常好。

但是，命运弄人，陈榕专心智能手机设计期间，苹果、Google也已经暗中开始了智能手机的研发。 2007年，很快苹果和安卓手机就上市了。“一听到这个消息，哎呀，我知道完了，完了！” 这成了陈榕心中一个巨大的隐痛。

操作系统从来就离不开硬件这个载体。微软的Windows操作系统能占领全球市场，因为他先搞定了IBM电脑。苹果做硬件出身，iOS操作系统研发出来即可直接应用。但是陈榕得另起炉灶研发硬件配套设施，这又是另一项工程浩大的项目。他进行过多次尝试，但受制于资金和人力的条件，都不太理想。

“苹果和Google都是富可敌国的公司，从硬件配套，构建生态方面，我们都无法企及。打造一个操作系统，超过了一个人，一个公司，甚至一个地方政府的能力。”陈榕后来才醒悟到。直到目前，华为和小米等国产手机，生产的都是外壳硬件部分，核心的操作系统仍使用的是Google公司的安卓系统。

四年后，陈榕的处境比离开北京时更凄惨，公司的账面只剩下一万元，最后被富士康公司收购。他一度停止了操作系统产品设计工作。但陈榕一直不愿意放弃原生代码实现网络操作系统研发，是因为从理论层面讲，这个方向绝对没错，只是需要不断去探索试错。

2012年，一则消息打破了他内心的平静：微软按照1999年的方案写出的操作系统Windows Vista失败。微软公司试图用他当年提出的方案，重写网络操作系统。

基于微软.Net项目的核心思想，陈榕提出在连接产品与产品之间的互联网上，再建一个操作系统，即工业物联网操作系统，解决端到端的安全问题。他将这个想法与富士康总裁郭台铭沟通后，很快得到认可。他再次带领团队开发出一个上千万行源代码的开源操作系统。尽管工程进度基本顺利，但是到了2015年，富士康重新审视其操作系统战略，这个本来大有可为的工业物联网操作系统只好搁浅。

陈榕解释道：我们今天媒体上听说的物联网操作系统，基本都是“物OS”而非“网OS”。物联网讲的是“网”不是“物”，这么浅显的语文常识，专家学者都充耳不闻，视而不见，实在令人匪夷所思。

“想像中本聪一样无为”

2017年，当比特币的热潮将区块链技术推到世人面前时，陈榕突然意识到，区块链技术植入网络操作系统，将使原有的系统更完善。于是他重新打造了“亦来云项目”。

“区块链技术可以使一台‘记账计算机’不受一个机构或者个人控制，依据其原理，把区块链技术映射在网络操作系统中，就可以让互联网实际受益，确保网络安全，对数字资产确权，去掉中介运营商等。”陈榕向网易科技解释到。

由于现在用户只要需一个IP地址就能上网，而DNS映射的IP地址是可篡改的，这就导致有人在网上作恶。通过区块链技术为每个用户发一个不可篡改的ID，这将约束用户行为。这个特性同样可以为数字产品确权，比如每当生产一本电子书，系统产生一个哈希，把这个哈希记到区块链上，这本书就确定版权了。

数字版权确定后，也就产生了价值稀缺。“我卖给你一本电子书，出售后，现在的互联网是允许我复制一份，这导致商品贬值。”陈榕觉得复制、盗版都损害了数字资产的价值，“区块链技术记录交易行踪，出售后会像纸质版本一样，卖方自动失去，确保了商品的价值。”确保价值可交易，让传统的信息互联网转化成了价值互联网。

不过，陈榕纠正了区块链就是“价值互联网”的说法：“区块链使价值互联网成为可能，但是区块链本身不是价值互联网。用户在网上传电影、发信息等，区块链的运行速度，既做不了计算和存储，也传输不了大数据包，只能进行简单地记账，因此区块链本身不是价值互联网，就谈不上要一个操作系统。”

“区块链也不能去中心化。”他解释道，“区块链是大家共同记的一笔账。它只是一笔账，一个中心！只是由原来一个节点控制，现在由N个节点共同组成。简言之，一个人记账，记得快。N个人记，比较可信，但降低了效率。”

因此，亦来云项目不是一个区块链操作系统。区块链只是网络操作系统中的一个账本。陈榕介绍，到年底，虚拟机、自动运行网络和区块链三大部件都将启动，基本搭建出雏形。

有人称亦来云将成为区块链时代的Windows操作系统。陈榕清醒地认识到，市场上没有给公链太多机会。公链需要有生态有应用，才能存活。苹果、微软在这方面有天生优势。但是经过这些年的磨练，他的心态变得非常平和。

陈榕现在做亦来云已不是把它当作产品：“亦来云测试公链的代码已全部开源。这个系统不属于任何机构，所有人都能在上面完善创新，希望构建出一个属于全人类的智能经济系统。到时候，我就像中本聪一样人间蒸发，逍遥自在，彻底无为。”

【访问实录】

以下是网易科技和起风财经联合打造的《区块链名人堂》之陈榕专场的对话实录，由网易科技总监杨霞清对话亦来云创始人陈榕。略有编辑。

操作系统靠钱砸出来的

杨霞清：从求学到创业的过程，你的人生有哪些关键词？

陈榕：顿悟、执着、幸运、感恩。

第一个关键词是顿悟。1977年高考，我是文革后第一批大学生，也是中国第一期软件专业毕业生，毕业后很幸运地去了美国留学。1985年，选了操作系统作为研究方向，在学校待了七年，尝试自己设计操作系统。后来又去了微软研究院，参加了.Net设计，了解了下一代操作系统是什么样子，这是一种顿悟。

第二个关键词是执着。回来坚持做了十八年操作系统。刚回来创业时，觉得三五年就能完成，结果远远比自己想得难，但是都坚持做下来了。

第三个关键词就是幸运，中间坎坎坷坷，从北京到上海，从做操作系统内核，到数控机床，再做智能手机操作系统，每次在最艰难时，都有人帮忙，因此我非常感恩。

杨霞清：在微软工作的经历，对你后来创业有哪些影响？

陈榕：微软1999年启动的项目叫“.Net”，企图心非常明显，就是做一个网络操作系统。之前的操作系统就是Window 2000，后来变成了Window XP，这就是一个单机操作系统。单机操作系统跟网络操作系统是截然不同的。举个比方，物联网操作系统，所有的媒体都是讲物OS，都是讲传感器OS，摄像头OS，路由器OS，智能音箱OS。其实讲得是网，不是物，核心是网。

1999年，微软想做这个网OS。但不幸的是，做出的Vista也不是很成功。但这个信号很明显，微软认为将来是网OS的天下，虽然输给了自己做的物OS，但不代表它不相信网OS。因为物OS永远解决不了网络安全、病毒问题等，所以微软必须倾全力打造下一代系统。我们做操作系统，也越来越明白，这个路一定能走通，只是我们的资金、能力还没走通，道理上是通的。

杨霞清：您回国创业，从北京辗转上海，在上海时为什么最后放弃了做手机的操作系统？

陈榕：最主要的是苹果iOS和安卓出来了。当时中国也在推TD-SCDMA，就是3G，工信部给了像中移动、中联通很多支持，但是这也是非市场化运作。现在回过头看，那时我们整个的工业实力、基础水平、技术积累都还不够。

杨霞清：你觉得失败主要是生态的问题吗？

陈榕：主要是生态的问题，当时我们还是用比较经典的办法做操作系统，没想到苹果能做到这么炫。因为操作系统不光是能做出来，还要有全套文档，有生态支持，这都是靠资金砸出来的。这些超出了我们的能力。

杨霞清：除了生态，还有哪点没有踩对？

陈榕：虽然苹果、Google也都是公司，但都富可敌国。我们当时在心理和财务，包括硬件能力等都准备不足。

网易科技：2007年富士康注资您的创业公司，您还在做操作系统吗？

陈榕： 2007年到2012年基本上就是做一些安卓软件外包，为富士康做一些手机定制，做得也不是太成功，但是总是学习了安卓系统。

区块链不需要操作系统

杨霞清：2012年，您再度进行操作系统的创业？

陈榕：对，我觉得“网OS”肯定是未来的大势所趋，是我们大海星辰的方向，所以一直致力开发网OS。这个操作系统就和亦来云相关了。我当时把方向定在工业互联网操作系统。当时微软已经重新在规划用C++语言重写.Net，这是我当年离开时提出的技术方案。因此我跟富士康提出用C++语言重写安卓，来做工业物联网OS，从思想上这是一脉相承的，从技术实施手段上截然不同，完全开源，走安卓路线。富士康同意了，就投资了。

做到一半的时候，他们有所疑虑，停止了投资。我们又找创业机会，找到了区块链。用区块链实现价值互联网。

杨霞清：区块链跟价值互联网到底什么关系？价值互联网需不需要一个OS？

陈榕：需要，今天有很多人意识到区块链可能需要一个操作系统。价值在网上传递，比如一个币从张三打给李四，这个只是区块链把这个账记下了。

什么是传递有价值的东西？比如我有一本书，送给主持人。我没有这本书了，你有这本书了，这本书就有了价。所以价值的第一个必要条件，就是稀缺。如果我给了你，我还有一份，就不值钱。就好像一个虚拟资产，一本电子书，从我的手里送给了主持人，我认为这才是价值传递。

另外，这个书在送的过程中有没有被人调包，里面有没有加病毒。因为网络攻击、病毒，包括山寨、盗版，降低这个稀缺，阻碍传递价值。所以这个时候我们要给价值的传递保驾护航。那需要什么？需要一个网络操作系统。很多人讲区块链需要操作系统吗？区块链是账本，账本不需要操作系统。

杨霞清：价值互联网才需要操作系统？

陈榕：是，区块链上有个软件，叫智能合约。他们因为互相防范，互相形成共识，节点互相印证，有一个软件大家都跑一遍，确认这个跑得无虞无误，那么就把它记录在案，这个软件我们叫智能合约，以太坊管这个叫DApp。DApp不受一个人来控制，大家自动运行。

我们另说两类DApp，一类叫做去运营中介。今天我们打电话、发微信、上Facebook，中间有个中介叫运营中介。他们可以改变消息先后顺序，插入广告，变相操纵舆论。

还有一类叫去播放器中介。一个作者写了本书，或者拍了个短视频在网上传播，我们需要PDF、Reader播放，本来播放器应该跟我分成，播100万次应该分我100万次的版权，但是经常有播放器直接把我的创作内容山寨走了，叫一次盗版。二次盗版就是播放器不说实话。比如说家里经常有免费路由器，我们在网站下个视频，路由器劫持了这个消息，导给另一家播放器，这叫二次盗版。

杨霞清：如何去掉软件播放中介？

陈榕：这根本不是区块链的事，是虚拟机的事，也就是只能靠互联网操作系统解决这个问题。

区块链不是价值互联网

杨霞清：区块链跟价值互联网有关系，但区块链本身不是价值互联网？

陈榕：区块链是价值互联网的一部分，中文叫赋能，英文叫Enable。区块链使价值互联网成为可能，但是区块链本身不是价值互联网。用户看到的互联网，是要传电影，传声音，传短信。这在区块链上都做不了，它只能记账。

杨霞清：所以区块链并非无所不能，不是什么行业都需要区块链？

陈榕：是，除了去运营中介，去播放器中介，区块链还有四个特性，我一共把它定义为区块链+互联网的六度空间，就是ID、稀缺、共识、token、去运营中介、去播放器中介。

另外四维大家更耳熟能详。

第一是自动运行账本。因为互联网没有ID，就没办法拉黑谁，互联网出现很多问题。能不能有ID不隶属于某个社群和组织呢？区块链能提供这个ID。

第二是存证。比如我做一部电影，产生一个哈希，把这个哈希记到区块链上，就解决了公证问题。

第三是TOKEN。这个通证就是一个标识。比如说可以代表一百头牛，两百只鸡等。商品有两个属性，第一是稀缺，另外表示不出数来，就不可能有虚拟的商品经济，有了通证，才有了智能经济的基础。

第四是共识，就是说智能合约。过去的网站都由一个机构控制，它可以篡改内容，调包等。由几个机器相互制衡，跑一个智能合约，形成一个智能合约的链，任何人都不能作恶。

杨霞清：如何去正确的评估区块链的作用？

陈榕：不能夸大，也不能忽视。区块链是大家共同记了一笔账，千万不要忘记，是一笔账。这个账本是一个赋能器，让我们传递价值成为可能。但是账本本身不可能存放电影，没有计算机CPU的速度，做不了计算和存储，也做不了数据库，所以它叫分布式数据库。

杨霞清：这个账本能去中心化，能改变世界吗？

陈榕：这是一个账本。一个人记，记得快。6000个人记，相对可信。一个账本何来的分布式？何来去中心？只是说一个账本不受一个人控制。

杨霞清：那么区块链对我们的改变在哪里？

陈榕：第一，能够不通过一个中介，让我们建立信任。今天在互联网上是没有私有经济。比如我在亚马逊买本纸质的书，可以送给主持人，这是我的财产。买本电子书，我不可以送给你，因为我只是租，只是买了终生使用权，这两个有很大区别。

杨霞清：区块链能明确网上的私有财产？

陈榕：区块链加操作系统，加上互联网，就有私有经济了。因为我不但要记这本书是谁的，还要保证在播放的时候不被盗版，甚至我送给你了，我自己都看不了。

杨霞清：有人说区块链改变生产关系，你怎么看？

陈榕：两个方面诠释这个事。比如说应用，我不喜欢微软的邮件，可以用Google或者雅虎的邮件，可选择得就是优胜劣汰，降低成本。但是现在选择很少。为了公平公正，值得信赖，它应该全都开源，让谁都看到。但问题在于，我开源了，谁来维护呢？那正好有人挖矿，有token。

杨霞清：token激励发生了作用？

陈榕：对，这就彻底改变了操作系统的运作。比如我想去写本《白鹿原》，要三年，那期间我要生活。我先融十万元，书挣钱了，大家都有权益。

杨霞清：区块链究竟给亦来云操作系统如何赋能？

陈榕：原来操作系统是三大阵营，微软、苹果、Google。上面有很多应用生态，每个应用都得站队。今天价值互联网其实没办法站边。互联网是一个人类交流的平台，要求大家都开源。我们做操作系统十八年，原来没有足够的资源，但现在有了TOKEN的激励机制，奖励所有参与者，让大家都来参与。我们像抛砖引玉，把雏形搭出来，让大家在上面完善。

亦来云成功关键是建生态

杨霞清：亦来云作成功的关键在哪？

陈榕：最关键的一条，除了必须开源，从技术上说，最大的不同就是网络OS。亦来云的技术指导思想是“上网不计算，计算不上网”。也就是说在这个网上，我们给价值保驾护航。换句话说，虚拟机之间所有的网络通讯都是自动生成的，区块链计算机使能的这个互联网，所有虚拟机之间的通讯都是自动生成的。这句话是技术的核心和关键。

杨霞清：区块链对亦来云做成网OS的价值在哪？

陈榕：最主要就是让这个网自动运行。然后有了ID、公证，TOKEN、稀缺、共识，去掉运营中介，去掉软件中介，区块链将使这些成为可能。

杨霞清：亦来云开源社区未来有什么样的规划？

陈榕：目前已经全部开源。六月份能给用户发ID。身份认证后，就会上虚拟机。到年底基本上这三大部件：虚拟机、自动运行的网和区块链都会上，雏形就搭建起来了。

杨霞清：假如其他巨头也做类型的操作系统，亦来云的优势在哪？

陈榕：今天互联网需要一个人类交流的平台，开源和去中心化思想是管理运营网的核心指导思想，但是微软会开放它所有的代码开放吗？这不是技术问题，是理念问题。不管谁做都应该往这个方向走。我觉得会共存共融。

杨霞清：为什么这么重视用户和流量？

陈榕：有人说互联网是流量时代，区块链是写协议的时代。大家以为比特币是做了一个区块链的协议，以太坊是做了个智能合约的协议。协议怎么能挣钱呢？比特币是因为起码有4000万人有钱包。以太坊有很多用户，他才有市场。所以你的协议再创新，没有用户和流量是活不下来的。

杨霞清：很多人想做公链，你怎么看？

陈榕：市场上没有那么多机会给公链。如果没有流量，只有死路一条，公链就更是如此。我们这次做公链，因为在互联网上有十八年的基础。

杨霞清：您经过10多年的创业，中间起起落落，绝望过的吗？

陈榕：我都想说，真关灯了，我就早死早托生了。但是只要它不关灯，我就还得努力，所以你也就看到，一直创业到今天。

快问快答：

杨霞清：您的偶像是谁？

陈榕：没想过。乔布斯或者一些先贤很伟大，但我现在觉得先知先觉其实非常悲哀。

杨霞清：您的梦想是什么？

陈榕：把亦来云推给全人类。

杨霞清：在微软八年学到什么？

陈榕：怎么来做一个操作系统。

杨霞清：创业十八年，最大的感悟是什么？

陈榕：命中还是有福。

杨霞清：你对一些年轻创业者的建议？

陈榕：对于年轻创业者，这次机会非常好，但做区块链还是要多学基本技术。

杨霞清：有没有一些恐惧的时候？

陈榕：还好，我这人比较开朗。

执着操作系统18年 陈榕花甲之年区块链创业亦来云

2018年，区块链行业迎来新的变革。正规军入场，资本大量涌入，金融监管政策频出，业内的焦虑恐慌依旧。区块链技术将如何与产业结合，政府监管政策将走向何方？

5月20日，起风财经和网易科技联合打造“2018中国区块链产业高峰论坛”，从监管、产业结合和投资等方面进行深入探讨。

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(责任编辑：夏喧)
标签:微软创业互联网区块链区块链技术

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