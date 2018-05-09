雄岸基金创始合伙人姚勇杰收购香港主板上市公司

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，雄岸基金创始合伙人姚勇杰通过其控股的Morgan Hill Holding Limited联合一致行动人Trinity Gate Limited斥资9亿港币全面收购香港主板上市公司SHIS Limited (Stock Code: 01647)。





SHIS LTD(01647)发布公告，于2018年4月27日，要约人Morgan Hill Holdings Limited及Trinity Gate作为买方及卖方(Ruiheng Global及Metro Win的统称)订立买卖协议，内容有关买卖合共7.5亿股待售股份(占公司已发行股本约72.29%)。根据买卖协议，要约人已同意收购6.23亿股股份，占公司已发行股本约60.05%。交易已于2018年5月7日获完成。

紧随完成交易后及于2018年5月8日，要约人及其一致行动人士(包括Trinity Gate)于7.5亿股股份中拥有权益，相当于该公司已发行股本约72.29%。

根据收购守则，要约人须就所有已发行股份(要约人及其一致行动人士包括Trinity Gate已拥有或将予收购者除外)作出强制性无条件现金要约，每股要约股份现金0.87港元，较4月27日收市价每股0.99港元折让约12.12%。

要约人为一间投资控股公司，于英属维尔京群岛注册成立，属有限公司，分别由Great Scenery及Emperor Grand拥有51 %及49 %。

此外，该公司股票将于2018年5月9日起复牌。

公告发布后，雄岸基金发言人李晨在接受媒体询问时表示：不排除以后注入区块链和人工智能优质资产的可能性；不排除雄岸基金创始合伙人李笑来未来和该公司合作的可能性。

整整一个月前，4月9日，姚勇杰先生携手李笑来发起了雄岸全球区块链创新基金（总额100亿），已经引起了巨大的反响。此次收购香港主板上市公司，显示雄岸关联方正在布局区块链产业的路上大步向前。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214328-1.html

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