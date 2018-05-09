如何才能打败亚马逊云服务？微软想到了芯片和AI

（原标题：Microsoft Bets on Faster Chips, AI Services, to Win Cloud Wars）

图示：微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据国外媒体报道，在过去几年中，微软一直致力于在内部应用人工智能。现在其开始押注处理速度更快的芯片以及人工智能服务，让客户能够有效利用基于其技术开发的工具，从而在云计算领域抢夺亚马逊和谷歌的市场份额。

微软希望客户通过利用其开发的芯片系统为Project Brainwave，处理人工智能任务的速度更快、成本更低。负责公司云计算芯片开发战略的微软研究部门Microsoft Research工程师道格・伯格（Doug Burger）表示，第一个Brainwave服务将用于加速图像识别，因此能够在瞬间完成处理。

微软还将于明年年初推出基于其Kinect运动控制传感器技术的人工智能传感器设备，名为被称为Project Kinect for Azure，它可以让微软的云客户完成运动追踪以及空间映射等功能。

微软首席执行官萨蒂亚・纳德拉（Satya Nadella）希望用新的人工智能工具赢得更多客户。越来越多的这种服务需要在微软自己的云数据中心和客户的互联网设备上运行。目前微软、亚马逊以及谷歌竞相加入人工智能产品，让自家云计算的运行速度更快。同时这些举措都推动了定制微处理器的发展，以期获得更多优势。

市场研究公司Forrester Research分析师迈克・瓜尔蒂耶里（Mike Gualtieri）表示：“这一切都归结于云计算领域的竞争――所有这些供应商都对具有人工智能的工作设备产生了浓厚的兴趣，因为这些设备不仅是计算密集型，而且也是数据密集型设备。”

微软发布的Brainwave服务使用了称之为现场可编程门阵列的定制芯片。微软从英特尔子公司Altera采购芯片，并根据实际需求开发软件调整其功能。瓜尔蒂耶里表示：“编写这些功能程序非常棘手。Brainwave服务的重要性在于这么做很简单――微软为你做到这一点。”

微软一家早期客户是电子产品制造商捷普集团，该公司计划在配置有光学扫描仪的工厂中使用Brainwave服务，从而找出可能存在的产品缺陷，其中包括微小部件的变化。

目前捷普的扫描仪在标记可能出现的产品问题时非常保守，然后再由工作人员进行二次检查。实际上其中40％并没有任何真正的问题。捷普的人工智能系统已经将误报率降低了75%，但该系统所使用的图形处理芯片非常昂贵。捷普集团信息技术经理Ryan Litvak表示，由于该公司希望将人工智能系统复制到上百条生产线上，因此引入了微软的Brainwave服务来降低成本。

产品扫描图像的处理在捷普工厂完成，这是微软让客户在云端和客户自己的设备上使用其人工智能工具的一个典型例子。

许多客户希望人工智能系统通过无人机或其他工厂设备扫描输电线路和管网等设备缺陷，而这些设备通常不会连接到互联网，就意味着人工智能服务必须在设备本地运行。

伯格表示，微软的Brainwave服务将使用最常见的人工智能神经网络提供最快速的图像分析，从而能够做到瞬时响应。

目前芯片性能的改进正在放缓。英特尔的新一代10纳米微处理器进展缓慢，该公司上个月表示，其将不会在2019年之前进行规模化生产，这也给微软和其竞争对手带来了更多压力，也意味着微软等供应商需要通过合理架构提升处理能力，加速整个云计算网络的性能。

伯格表示，“如果一家公司未能选择正确的架构，就要付出相当大的代价。”

微软云平台Azure首席技术官马克・鲁西诺维奇（Mark Russino-vich）表示，微软的Azure已经使用了这些FPGA芯片――在过去三年中投入使用的每台Azure服务器配置了此类芯片。

Project Kinect for Azure设备将于明年开始销售，并且能够让软件开发人员根据需求编写云应用程序，利用用户语音，手势或对周围区域的空间理解完成相应功能。例如用户可以将设备放置在零售店等工作场所，完成类似于亚马逊无人值守便利店Amazon Go无现金结账等功能。

此外纳德拉还承诺，在五年内投入2500万美元用于无障碍人工智能项目，例如帮助残疾人进行有效沟通和就业。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214330-1.html

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