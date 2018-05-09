谷歌发布Android P测试版 首批支持手机包含小米和ov

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，据国外媒体报道，在2018年度谷歌开发者大会Google I/O 2018上，谷歌发布了Android P测试版，其中包括基于手势的控件、改进音量设置、亮度自动调整以及人工智能节电等诸多更新。

此前，谷歌已经发布了Android P的开发人员预览版，但其安装起来有点麻烦，并且没有包含许多新功能。

Android P测试版除包含许多新功能外，还兼容多个品牌厂商的设备谷歌宣布Android P测试版兼容OnePlus，Essential，索尼，诺基亚，Vivo，小米和Oppo等多家手机厂商设备。

Android P测试版还对手机内应用程序操作进行更新，将人工智能应用于手机或平板电脑中的应用程序操作。

Android P测试版开始尝试预测用户想要使用的下一个应用程序。 谷歌的Android工程副总裁大卫波尔克（Dave Burke）表示，Android P的下一次更新将继续专注于“预测你想采取的下一步行动”。

波尔克指出，当你使用Android P手机时，你会通过各种方式体验到这一点。例如当用户插入耳机时，会在屏幕上看到一个“动作”按钮，可以播放前面正在收听的音乐。

当用户与启动器、Google Play商店或是数字助理进行交互时，也会出现相应的操作。这种人工智能操作预测也会成为智能文本选择或是谷歌搜索。

“手机正在适应我的生活，并试图帮助我更快地完成下一项任务，”波尔克说。他指出这是谷歌将人工智能应用于手机的一种方式，这一举措将通过训练操作系统来适应用户，从而实现“Android智能化”。

当用户需要使用时，Android P测试版也会向用户展示它所称的“部分功能（slices）”，或者说应用界面的一小部分。波尔克举例说，如果用户在谷歌搜索中查找Lyft，则屏幕上会出现Lyft应用程序的部分功能，从而可以直接选择开始打车。

波尔克说，部分功能（slices）最终会出现在Android手机的各个地方，但他们会首先出现在搜索结果中。他表示，我们的目标是“水岸动态双向体验，使应用程序的用户界面可以在上下文中智能显示。”

用户最早可以在今年6月份使用该功能。

图示：谷歌的Android工程副总裁大卫波尔克（Dave Burke）解释人工智能如何提高手机的续航时间

此外，谷歌还宣布Android P测试版将使用人工智能来节省手机电力。具体地说，其新版移动操作系统将通过使用自适应亮度调整以及预测用户使用的应用程序来控制手机耗电量。

谷歌与Alphabet的Deepmind合作开发了一项名为“自适应电池”的新功能。其使用人工智能来查看用户如何使用你的手机，并找到方法来阻止快速的电池消耗。

其中所做的一件事就是预测用户在不久的将来会使用哪些应用程序，以及哪些应用程序只会在一段时间内查看一次。谷歌会让那些不经常使用的应用程序进入睡眠状态。该公司表示，这可能会导致应用程序唤醒次数平均减少30％，并延长手机的电池续航时间。

谷歌还致力于通过使用一种称为“自适应亮度”的功能来提高电池黄时间。此功能根据用户使用习惯控制手机屏幕的亮度。如果在白天，谷歌可以关闭手机屏幕亮度并节省电量。

波尔克表示：”我们所看到的Android不再仅仅是一个移动操作系统。”

除了移动操作系统之外，谷歌在开发者大会Google I/O 2018上还谈到了未来一年我们可以期待的各种新产品和服务。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214331-1.html

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