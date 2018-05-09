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2018清洁能源十大预测：投资将达3300亿美元 中国仍占光伏发电主导地位

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科技传媒网 前瞻产业研究院 2018-05-09 19:05

BNEF在今年1月发布报告，预测2018年能源和交通清洁转型将持续多久。详细预测如下，覆盖从太阳能和风能，电池存储和电动汽车到智能交通以及北美天然气和国际液化

BNEF在今年1月发布报告，预测2018年能源和交通清洁转型将持续多久。详细预测如下，覆盖从太阳能和风能，电池存储和电动汽车到智能交通以及北美天然气和国际液化天然气（LNG），美国政策，中国和印度的动态市场。

但在预测之前，这里有一些关于2018年推动转型的广泛指标，以及可能会干扰它的因素。太阳能和风能以及锂离子电池的成本持续下降，意味着市场将继续为清洁电力、仓储和电动汽车打开大门。 2017年，我们看到了世界各地可再生能源拍卖的新纪录，例如墨西哥陆上风力发电每兆瓦时18．60美元，这在两三年前是不可想象的。

在电池方面，我们估计去年锂离子电池组价格下降不少于24％，这进一步降低了电动汽车的成本，在21世纪20年代中期到后期，电动汽车在使用寿命和前期成本方面都低于传统内燃机车。

BNEF团队的详细分析表明，由于规模经济和技术改进，这些成本降低趋势将在未来几年继续下去 ―― 尽管没有趋势是直线，因为考虑到供需平衡和大宗商品价格的重要性。

近几个月来，世界经济的回升也可能对能源和交通的转型有所帮助，因为它已经提振了石油和煤炭（以及更小程度上天然气）的价格，因此将竞争比较部分推向风能，太阳能和电动车。 WilderHill新能源全球创新指数（NEX）跟踪全球约100家清洁能源和运输股的表现，2016年底至今年1月11日期间上涨了28％，显示出投资者对新能源行业的信心一直在悄然改善。

然而，也有黑暗的一面，2018年初更广泛的世界存在一些风险的担忧，以及外界创造的波浪如何冲击能源转型。一个特别的风险是，10多年来最活跃的金融市场的不稳定共存，可能引发政治或地缘政治冲击；或许是唐纳德?特朗普与负责调查俄罗斯干预美国总统选举的特别顾问罗伯特?米勒之间的冲突；或者是朝鲜半岛的误判；或者是伊朗和沙特阿拉伯之间的军事冲突。

2018清洁能源十大预测：投资将达3300亿美元 中国仍占光伏发电主导地位

图片来源：The Hill

市场风险更为传统。一个更健康的世界经济已经提高了不仅是美国，也包括欧洲和日本收紧货币政策的可能性。长期利率已经上升，美国10年期从9月的2％上升到1月份的2．5％以上――而向同一方向迈进的更大举措可能开始影响资本成本，因此相对竞争力，风险和太阳能等资本支出高，技术含量低的技术。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214332-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:电动汽车清洁能源光伏发电

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