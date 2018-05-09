谷歌发布新版Google Photos：加入大量AI新特性

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，据国外媒体报道，在2018年度谷歌开发者大会Google I/O 2018上，谷歌发布了新版的Google Photos应用，添加了更多利用人工智能的照片修复功能

此前发布的照片应用Google Photos已经让用户可以使用内置的编辑工具轻松修复照片，也可以利用人工智能自动创建拼贴、动画、电影、风格化图片等等。现在，该公司的新版Google Photos应用通过人工智能使得用户修复照片变得更加容易，其将提供快速修复照片和其他调整的建议，例如旋转，亮度修正或添加颜色。

今新版Google Photos应用的这些变化是今年谷歌关于人工智能主题的又一例证。这种技术更接近于最终用户。

新版Google Photos应用的人工智能不再隐藏于“助手”选项卡中，而是直接放在主界面中。

该公司表示，之所以会出现将修复建议添加到照片本身的想法，是因为他们意识到这是应用程序活跃度最高的地方。

Google Photos产品负责人戴夫・利布（Dave Lieb）此前解释称，：“随着Google Photos在过去几年中的显着增长，人们花费大量时间在Google Photos应用内查看照片。”他补充说，“每天Google Photos应用每天的照片浏览量约50亿次。”

这让团队想到他们应该专注于解决人们在浏览照片时发现的一些问题。

例如，如果用户拍摄的照片太暗，照片下方将会出现一个小按钮，从而点按以确定亮度。如果照片在一侧，用户可以按下按钮来旋转它。当然，此前可以通过手动访问编辑工具来完成这些操作。但更新后的应用程序现在只是使其成为一键修复。

Google的Photoscan技术也激发了一些新功能，其可以通过放大，裁剪和调整照片来修复文件或文档中的照片。

另一个新工具将分析照片中的人，并提示用户与他们分享，类似于此前发布的分享建议功能。还有一个新功能提示用户存档旧收据的照片。另一个叫做“Color Pop”的功能能够识别出前景中的主要图像，同时将背景变成黑白。

除了本周在开发者大会上发布的新工具之外，Google Photos应用还准备发布“彩色化（Colorize）”工具，能够将黑白照片变成彩色图像。这个工具也受到Photoscan的启发，因为谷歌发现很多人正在扫描或翻拍旧照片，其中包括大量的黑白照片。

“我们的团队认为，如果我们将计算机视觉和人工智能应用于黑白照片会怎么样？我们可以重新创建彩色版的老照片吗？” 利布如是指出。他们想知道是否可以对技术进行训练以重新对图像进行着色，这样用户就可以看出照片拍摄当时的情况，或者至少近似于当时的环境。这就是彩色化照片工具的理念。

其中应用的神经网络会尝试推断出照片中某些部位可能效果最好的颜色――例如将草坪变成绿色。这还比较简单。相比之下让肤色等变得准确可能会更棘手。所以说这个团队在“真正正确”之前不会发布这个功能。

新版Google Photos应用随Google Photos Library API的开发人员预览版一起发布，后者允许第三方开发人员利用Google Photos的存储，基础架构和人工智能。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214334-1.html

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