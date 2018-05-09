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谷歌发布Gmail新功能：帮用户更轻松写邮件

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 21:02

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谷歌发布Gmail新功能：帮用户更轻松写邮件

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，据国外媒体报道，在2018年度谷歌开发者大会Google I/O 2018上，谷歌发布了一项名为Smart Compose的Gmail新功能，该功能利用人工智能在用户编写电子邮件时提供简单的建议。

目前Smart Compose所能提供的建议范围有限，不会从根本上改变用户编写电子邮件的方式，但无疑这是一种观察谷歌人工智能的有趣方式，同时也可以节省一些时间。

G Suite用户随后将获得Smart Compose功能。

Smart Compose功能是谷歌智能回复Smart Replies功能的扩展。目前Smart Replies能够在启动电子邮件Gmail时为用户提供三条建议。 Gmail最近向桌面用户发布了这一功能。

在测试中，Smart Compose最擅长填写问候语或完成简单的问题，比如“What's up with you？（怎么了？）”或“Where are you（你在哪里？）；”如果用户在星期五发送电子邮件，它还可以添加“周末愉快”等应景的上下文短语；而有时它会准确地猜出你想用哪几个词来结束句子。

该功能非常简单易用：用户只需像平常一样开始输入，如果谷歌推荐了一些想要使用的内容――在光标前面弹出的灰色文本――用户可以按Tab按钮接受该建议。

目前来看，Smart Compose不会针对用户的写作风格量身定制，而且其建议范围相当有限，因此只能节省一点时间。

尽管如此，该功能使用起来还是很有趣的，能够反映出谷歌其产品中融入人工智能的远大抱负，以便于日常任务更加高效。 Smart Compose采用了长期以来Gmail用于清除垃圾邮件和网络钓鱼的同一种电子邮件扫描方法（在去年谷歌停止使用扫描电子邮件来协助广告投放）。

新功能将在未来几周内提供给普通用户。支付高级G Suite费用的Gmail用户可以在几个月内进行试用。

要打开Smart Compose功能，用户只需转到“设置”，然后启用“实验访问”。

目前，该功能仅适用于台式机和英文用户。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214335-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌人工智能smartgmailcompose

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