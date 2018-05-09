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谷歌发布第三代AI芯片TPU 3.0 替代英伟达GPU

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 23:00

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（原标题：Google launches TPU 3.0, third version of AI chips）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，据CNBC报道，在2018年开发者大会上，谷歌宣布其已经开发出第三代人工智能（AI）芯片。新的张量处理单元(TPU)将帮助谷歌改进使用AI的应用程序，包括在音频记录中识别正在说话的人的身份、在照片和视频中发现对象以及在文本中识别潜在情绪等。因此，这款芯片完全可以称为英伟达图形处理单元（GPU）的替代品。

谷歌发布第三代AI芯片TPU 3.0 替代英伟达GPU

图：谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）在开发者大会上介绍该公司第三代人工智能芯片

此外，如果新版本TPU与它的前身类似，也将通过谷歌的公共云服务向第三方开发者开放，这将帮助谷歌与亚马逊和微软竞争。本周早些时候，微软发布了可用于其Azure云平台的特殊芯片。

皮查伊表示，当人们大规模使用第三代TPU时，可享受更强大计算能力的支持。他说:“现在，每个芯片的性能都是去年的8倍，远远超过了100Petaflops(Petaflops:每秒一千兆/一千万亿（10^15）次的浮点运算)。”而目前，容纳16个英伟达最新GPU的盒子仅能提供2Petaflops的计算能力。

去年版本的TPU已经显示出良好的效果。最近几个月发布的测试结果表明，在某些情况下，第二代TPU可以比现有GPU提供更好的性能，尽管TPU确实有一定的局限性，比如缺少对Facebook PyTorch AI软件框架的支持。PyTorch开源社区始终在努力改变这种状况。

早在2013年，谷歌就开始设想TPU的概念，这是一种专门用于支持AI的芯片。自2015年起，谷歌开始在内部使用TPU芯片，用于支持Google Photos、谷歌搜索结果或Google Cloud Vision API等。谷歌在2016年首次公开承认TPU的存在，第二代TPU是在去年开发者大会上上推出的。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214336-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:芯片谷歌微软GPU英伟达

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