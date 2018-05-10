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谷歌推安卓应用新模型：安装包变小 功能模块化

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-10 01:00

谷歌推安卓应用新模型：安装包变小 功能模块化,应用程序 谷歌 android 程序包 安卓

（原标题：With 94 billion installs in 2017, Google helps Android developers shrink their apps）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据Venturebeat报道，在今天的2018年I/O开发者大会上，谷歌推出了一款新的Android应用模型，并改进了Google Play为开发者提供的应用发行选项。此举目的旨在让Android应用程序模块化，且变得更加小巧。

谷歌推安卓应用新模型：安装包变小 功能模块化

Google Play拥有超过10亿月活跃用户，该公司认为这使其成为“世界上最大的应用发布平台”。该公司今天透露，去年Google Play用户安装了940亿次应用程序。这一数字远高于2016年的820亿(增长了15%)，但增长速度已经放缓，2015年的数字为650亿次。

谷歌Android产品经理斯蒂芬妮・库斯伯特森（Stephanie Cuthbertson）今天在舞台上分享了这一进展。她说：“Android始终在增长，应用程序的数量也在增加。应用针对更多人，他们生活在更多的国家，这也意味着更多的语言、更多的资源以及更多的功能。问题是，我们发现应用程序数量越多，安装就越少。大多数人认为这是新兴市场上的常见现象，但实际上目前在所有国家都是如此。我们怎样才能使构建小应用程序变得容易呢？对我们来说，最好的想法其实是很难的。它意味着重新架构我们的整个应用程序服务栈。”

今天发布的Android应用程序包（Android App Bundle）是一种全新的发布格式，旨在减小应用程序的大小。在Android Studio中，你将构建应用程序包，它包含任何设备所需的所有应用程序，包括语言、设备屏幕大小和硬件架构等。输出的应用程序包中包含所有必需的元数据和APK。

Google Play就是魔术发生的地方。所有的工作都是在服务器端完成的，这样当用户下载你的应用程序时，Google Play的新动态交付（Dynamic Delivery）功能只会服务于代码，并匹配用户设备的资源子集。因此，用户可以在Play Store上看到较小的安装程序，既可以更快地下载应用程序，也可以节省设备上的空间。

库斯伯特森表示，应用程序减小的幅度可能会很大，但它有三个显著的好处：LinkedIn应用减小了23%、Twitter减小了35%、Jomo减小了50%。最重要的是，动态交付可以在99%的Android设备(ICS和更高版本)上运行。

此外，Android应用程序包支持模块化，以便你可以按需交付功能。在今天发布的测试版中，开发人员将能够在最新的Android Studio 3.2 Canary中构建动态特性模块，并通过Google Play发布。

库斯伯特森解释说:“应用程序包真正令人兴奋的部分是，应用程序正在变得模块化，这给可以帮助我们节省巨大的空间。同样令人兴奋的是Play Dynamic Features，因为应用程序通常有很多功能，但用户可能只会用到1%。有了Dynamic Features，开发人员可以选择只加载哪些功能。这真的能让应用程序变得更小。你可以想象这样一个应用程序：它只包含大多数用户使用的代码，然后附加的功能可以按需加载。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214338-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌安卓Android应用程序程序包

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