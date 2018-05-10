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传台积电7nm工艺受青睐，代工华为和寒武纪AI芯片

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-10 01:01

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（原标题：TSMC 7nm process to attract more orders from China for AI chips）

传台积电7nm工艺受青睐，代工华为和寒武纪AI芯片


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，据台湾媒体报道，业内消息来源透露，台积电（TSMC）7nm FinFET工艺已经获得来自中国大陆一些公司AI SoC代工订单，这些公司包括华为旗下海思半导体（HiSilicon）和寒武纪科技（Cambricon Technologies）。预计还将吸引其它更多专注于AI芯片开发公司的订单。

AMD最近证实将同台积电合作制造它的7nm Vega GPU，该芯片样品预计将于2018年晚些时候交付。消息来源称，能够获得AMD的订单，证明台积电7nm制程的成熟。

消息来源表示，海思半导体将推出其7nm Kirin 980系列芯片，这些芯片将用于华为计划今年下半年发布的智能手机新产品。尽管业内传闻称三星电子公司正在紧盯来自海思半导体的芯片订单，但是台积电一直是海思半导体的主要代工合作伙伴。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214339-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:华为处理器芯片台积电nm

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