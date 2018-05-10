传台积电7nm工艺受青睐，代工华为和寒武纪AI芯片,台积电 芯片 华为 处理器 nm
（原标题：TSMC 7nm process to attract more orders from China for AI chips）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，据台湾媒体报道，业内消息来源透露，台积电（TSMC）7nm FinFET工艺已经获得来自中国大陆一些公司AI SoC代工订单，这些公司包括华为旗下海思半导体（HiSilicon）和寒武纪科技（Cambricon Technologies）。预计还将吸引其它更多专注于AI芯片开发公司的订单。
AMD最近证实将同台积电合作制造它的7nm Vega GPU，该芯片样品预计将于2018年晚些时候交付。消息来源称，能够获得AMD的订单，证明台积电7nm制程的成熟。
消息来源表示，海思半导体将推出其7nm Kirin 980系列芯片，这些芯片将用于华为计划今年下半年发布的智能手机新产品。尽管业内传闻称三星电子公司正在紧盯来自海思半导体的芯片订单，但是台积电一直是海思半导体的主要代工合作伙伴。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214339-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行
据外媒报道，在本周召开的Google I/O大会上，Waymo的首席执行官约翰-克拉夫希克（John Krafcik）表示，他的公司将于今年在凤凰城正式推出无人驾驶打车服务。
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。