传台积电7nm工艺受青睐,代工华为和寒武纪AI芯片

(原标题:TSMC 7nm process to attract more orders from China for AI chips)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据台湾媒体报道,业内消息来源透露,台积电(TSMC)7nm FinFET工艺已经获得来自中国大陆一些公司AI SoC代工订单,这些公司包括华为旗下海思半导体(HiSilicon)和寒武纪科技(Cambricon Technologies)。预计还将吸引其它更多专注于AI芯片开发公司的订单。

AMD最近证实将同台积电合作制造它的7nm Vega GPU,该芯片样品预计将于2018年晚些时候交付。消息来源称,能够获得AMD的订单,证明台积电7nm制程的成熟。

消息来源表示,海思半导体将推出其7nm Kirin 980系列芯片,这些芯片将用于华为计划今年下半年发布的智能手机新产品。尽管业内传闻称三星电子公司正在紧盯来自海思半导体的芯片订单,但是台积电一直是海思半导体的主要代工合作伙伴。

