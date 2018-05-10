北京12号线将成全球首条无人驾驶地铁 我国自主研发

中国铁路通信信号集团有限公司9日宣布，成功中标北京市轨道交通12号线工程信号系统项目，这也是全球首条互联互通无人驾驶地铁项目。
中国铁路通信信号集团有限公司今天宣布，成功中标北京市轨道交通12号线工程信号系统项目，这也是全球首条互联互通无人驾驶地铁项目。
▲网络配图
北京轨道交通12号线是北京市轨道交通线网中主城区北部东西走向的骨干线路，西起西四环四季青桥南，东至东坝管庄路西口，线路全长29.4公里，共设车站21座。
据介绍，该项目是城市轨道交通领域首次采用互联互通、全自动运行(FAO)并基于行车指挥的综合监控(TIAS)制式的CBTC信号系统(基于通信的列车自动控制系统)，这是中国通号拥有完全自主知识产权的CBTC信号系统在城轨技术领域的又一次重大业绩突破，标志着我国城市轨道交通互联互通技术已经走在世界前列。
该项目采用的中国通号自主研发的CBTC系统，在互联互通功能的基础上，增加全自动运行和基于行车指挥的综合监控功能，该系统实现全自动无人驾驶及通信、信号、电力、火灾报警、机电设备监控等多专业的自动化监控及系统联动，满足国际全自动运行最高等级GOA4级标准。开通后可极大提高线路的整体自动化水平，将成为全世界自动化水平最高的地铁线路之一。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214340-1.html
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