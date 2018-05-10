承载工业互联ICT基础 华为助力迈向智能制造

随着近来国际贸易摩擦的不断加剧，制造业作为立国之本、兴国之器、强国之基被提到了新的高度，这其中工业互联网则是世界主要国家争夺未来产业发展制高点的重要领域。去年国务院印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》中明确提出要加速推进工业互联网的建设、发展和应用，使我国工业互联网创新发展能力、技术产业体系以及融合应用等要达到国际先进水平。

根据工信部解读文件显示，工业互联网是实现人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的全要素泛在互联的基础，是工业智能化的“血液循环系统”，是实现全球供应链系统和企业生产系统精准对接、产品全生命周期管理和智能化服务的前提和基础。然而在实际应用中，由于工业互联网涵盖的领域非常广，要实现各种软件、硬件、机器设备、产品与业务流程和人员的互联实际上难度非常大。

一直以来，华为致力于以领先的ICT技术为基础，通过自身数字化转型为智能制造实践积累了宝贵经验。在日前举办的2018中国制造峰会上，华为EBG中国区大企业业务部部长姚茳等领导就智能制造的使能技术、工业互联网的应用价值以及华为如何通过ICT技术助力制造业转型升级进行了解答，为企业推进智能制造、应用工业互联网带来了的思考。

华为EBG中国区大企业业务部部长 姚茳

工业互联网，迈向智能制造的关键技术

在华为EBG中国区大企业业务部部长姚茳看来，智能制造是中国由制造大国迈向强国的重要基石，这也是华为一直重视推进智能制造的原因。根据国家统计局数据显示，2017年中国827122亿元的GDP里面，制造业为242707亿元，是中国经济的第一大产业，也是维系着中国发展的命脉产业，占中国经济比例为29.34%。

“从市场发展来看，目前国内正经历着从消费互联到产业互联、工业互联的驱动。”姚茳介绍工业互联网是由“智能机器”+“网络”+“工业云平台”构成的“端管云”架构。对于企业内部而言，要实现工业设备（生产设备、物流装备、能源计量、质量检验、车辆等）、信息系统、业务流程、企业的产品与服务、人员之间的互联，实现企业IT网络与工控网络的互联，实现从车间到决策层的纵向互联；在企业之间，要实现上下游企业（供应商、经销商、客户、合作伙伴）之间的横向互联；从产品生命周期的维度，要实现产品从设计、制造到服役，再到报废回收再利用整个生命周期的互联。

姚茳表示，工业互联网是IT、CT、OT与DT的高度融合，核心是将具有IT功能的所有工业领域都整合起来，通过企业生产全过程的数字化映射帮助企业改善业务系统以及各部门之间整体的信息流动，从而提升企业的运营水平，这也就导致了企业实际应用场景非常复杂。此外，制造企业的细分行业属性，也使工业云在不同类型企业的契合度很低，例如一个纺织行业的应用经验很难复制到汽车、机械等其它行业，造成了云计算、物联网等IT通用性技术难以和制造业应用场景进行适配。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214341-1.html

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