前几年很火热的3D打印为什么现在没有人提了？

近些年来，整个市场的氛围还是比较浮躁的，遇到一个有潜质的项目，各路资本都会蜂拥而上。3D技术也享受了一把这个待遇，这就是为什么3D打印技术前几年非常火热的
3D打印的确是前几年很火热的一个话题。跟近段时间的区块链，无人货架等一样，是“热炒”的领域。近些年来，整个市场的氛围还是比较浮躁的，遇到一个有潜质的项目，各路资本都会蜂拥而上。3D技术也享受了一把这个待遇，这就是为什么3D打印技术前几年非常火热的原因。
概念炒作，资本游戏可以说是近些年中国市场的主旋律。除了题目中说的3D打印技术之外，共享经济，新能源汽车，新零售和区块链等等概念，都被炒得非常火热。所谓的“炒”，说白了就是投机。重视新技术带来的新机遇是一件好事，但是太多人都带着玩票的性质来的，趁着概念火的时候进场捞一笔，最后留下一地鸡毛。共享单车，共享充电宝等项目乱象重生。无人货架也是一地鸡毛。区块链和虚拟货币很可能会是下一个大坑。等概念炒作热度过了，我们就会发现，整个市场能存活下来可能就是一两家优质企业，更有甚者连一家能活下来的都没有。比如说团购网站曾经风靡一时，场面极为火爆，被媒体形容为“百团大战”。最终，除了转型成功的企业，当年团购网的玩家基本全部在市场消失。
了解了大背景之后，3D打印技术火热一时却没人再提就很容易理解了。3D打印并不是什么新技术，也没有突破性的技术进展，并不存在大规模普及的基础。前几年的火热现象，只不过是机缘巧合下的概念炒作罢了。3D打印技术本身是有用的，但是，应用领域不广。有一点类似于无人机，虽然看起来高大上，但是整个市场并不是很大。3D打印在当年被热炒了一把，但是市场就那么大，故事讲不下去了，自然就降温了。没有故事可讲了，没人炒作了，自然就没人提了。
技术创新是市场的重要驱动力量。但是，炒作“概念”只会带来虚假繁荣。技术创新需要的是重视和支持，而不是狂热和吹捧。3D打印技术，回归平静才是正常的。而现在炒作的绝大多数概念，很快也会熄火的。
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