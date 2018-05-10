刘强东：电商“二选一”对京东短期财务确实有影响

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，京东（NASDAQ:JD）昨日公布了截至3月31日的2018财年第一季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币1001.28亿元（约合159.63亿美元），同比增长33%；按美国通用会计准则计（GAAP），来自持续经营业务的净利润为人民币15.249亿元（约2.431亿美元），去年同期为净利润人民币2.79亿元，同比增长430%；合摊薄后每美国存托股凭证（ADS）利润为人民币0.52元（约合0.08美元），去年同期为每ADS利润人民币0.08元，同比增长550%。

财报发布后，京东董事长兼CEO刘强东、CFO黄宣德以及京东商城CEO沈浩瑜出席了分析师电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下是本次电话会议分析师问答环节主要内容：

美银美林分析师Eddie Leung：京东在物流上的投资不仅是为了支持京东的业务规模也是为了提升第三方商家的利润。随着京东业务的快速发展，京东物流可以满足多少来自第三方的物流需求？

刘强东：我们预计大概在五年之内的时间来自于第三方的物流将超过自营的。

黄宣德：目前京东在物流能力上的快速提升，同时来自于自营物流和第三方物流，因此不可以割裂来看。在去年后半年，我们在物流方面进行了大量的投资，还需要一些时间来“消化”。尤其在2018年第一季度，通常情况下是发展最慢的一个季度，但是从数据上可以看到我们第三方物流在月度上的利润还是有所上升的。

刘强东：我也知道很多投资人一直关心我们物流投资的问题。在过去物流我们一直尽量在使用自己的现金。在今年某个时间我们准备成立一个物流地产基金，通过使用第三方的资金的方式，来为我们带来更多的物流仓储建设。

花旗银行分析师Alicia Yap：我的问题有关于物流投资周期。预计物流的投资会持续多久？由于去年第四季度京东加大对物流的投资，所以上个季度我们看到了一些积极的效果，那么之后在物流上的投资上会有什么样的趋势？从长期来看，物流业务的预计最优利润是怎样的？今年公司第三方物流业务的目标利润是多少？

黄宣德：Richard（刘强东）刚刚提到了在未来五年内京东来自第三方物流的利润将超过50%。

刘强东：去年是京东物流第一次向第三方进行开放，大家可以看到第四季度我们来自第三方物流收入的快速增长。所以我们也有意识地提前半年为去年第四季度新建了大量的仓库，由此短时间有了一些成本的钳制，大概经过一个季度两个季度就可以消化完。

未来，我们每年每个季度都会新建仓储，但是会保持新建仓库和实际使用的平稳。以后，不会再像四季度这样出现集中性的、短时间内有很大费用波动的情况。这是比较罕见出现的。

分析师：上个季度京东在服装品类上的收益情况？在电商发展迅猛的大环境下，京东在服装品类与同行业其他竞争对手相比的情况？

黄宣德：由于服装电商市场的激烈竞争，我们有很多用户离开选择了其他的竞争对手。虽然在今年第一个季度一些商户重返京东，但是正如我们去年所提到的，京东还是需要一些时间来彻底振作服装品类的收益。所以在第一季度，服装品类的表现仍然很低迷。尤其是女装，收益没有上涨甚至还有轻微下跌。不过，除去服装，我们其他的商品品类还是有着非常可观的增长，是高于整体行业增长的。

刘强东：我们去年一季度服装品类的增速是92%，是非常高的。今年正如黄总所说的，我们整个服装类目增长已经停滞，个别像女装还是负增长。所以“二选一”对我们短期的财务影响确实是存在的。但是我还是想重申“二选一”绝对不可能成为长期的竞争优势。管理层有信心和能力在一定时间内解决二选一问题，这是一个早晚会解决的问题。

除了服装品类，其他品类黄总刚才也说了，增长都非常健康。包括我们之前的优势品类，比如说电器，包括手机。中国手机市场同比增长-26%，但是我们的手机品类依然在两位数的增长区间。所以对于我们利润的影响主要就来自于服装和家纺，其他品类几乎没有什么影响。

黄宣德：补充一下，服装虽然是一个很盈利的品类，但是目前除去这个分类，我们其他的产品在上个季度的表现仍然是可圈可点。

瑞士联合银行分析师Jerry Liu：今年第一季度和去年同期相比，利润走势不是很强劲的原因？预计今年京东商城的利润较去年比会有所上升吗？

黄宣德：正如我们之前提到过的，今年第一季度京东商场利润较去年同期相比增长了40%。增长主要来源于两方面，一个是由于我们的经济规模，第一方商家的利润增长率持续升高，盈利能力也继续增强。但是利润的升高与我们在科技上的研发投资相抵消了，因此总的来说利润的增长情况几乎和去年持平。我们有很强的信心，京东会在未来的四年里实现利润的快速增长。

瑞穗证券分析师金永(Jin Yoon)：一般情况下第一季度和第三季度的收益会是较差的，二四季度就会相对来说好一些，对于这种波动管理层的看法？

黄宣德：对于物流业务，二四季度确实会在量上以及产能利用率上有所提高，这也同时为推广营销单元带来动力。但是我们管理层一般会对整个财年做整体的运营计划，而不是针对某一个季度。不过，正如你所说的，在去年我们的物流业务确实表现出了季度的波动。

中金公司分析师娜塔莉・吴(Natalie Wu)：我的问题有关于公司的自营和第三方商户业务情况。第二季度公司预计增长29%-43%，那么第一方业务与其他业务的可能增长情况分别是怎样？

黄宣德：如果去掉服装品类不说，剩下的产品分类包括自营和三方业务都有很健康的增势。但是如果加上服装，我们的自营业务表现明显好于第三方业务。

瑞信分析师托马斯・庄（Thomas Chong）：唯品会入驻京东以后的现状？京东7 Fresh（京东新概念实体超市）目前的发展情况以及今年的目标？

沈浩瑜：唯品会也是刚刚才上线到京东，双方现在还需要做系统的调整。自从合体后我们可以看到每星期的环比都在增长，但是达到我们想要的效果可能还需要一些时间，因为需要有粉丝的积累和店铺流量的积累，都是需要一些时间的。目前整个合作和进展都在我们的计划范围内。

7 Fresh我们在北京已经开了两个店，品类可以算是传统商超的两倍以上，现在还在不断的进行升级，我们计划在五月份再开两个店，六月份开三个店。预计今年将光在北京能新开出20到25个新店，所以在下半年会进入快速扩张期。一旦我们前两个店的迭代升级完成，我们就可以在全国范围内开设新店。目前我们已经建立好了拓展的团队，一切进展都在计划之内。我们的目标是在五年之内超过五百家。

麦格理资本分析师温迪・黄(Wendy Huang)：我的问题有关于仓储和利润情况。在今年第一季度京东新建了29个仓库与去年第四季度新建的81个相比，京东第二季度的非GAAP利润会有怎样的变化？是否会有所上升？我发现第一季度的资本支出率有所下降，财报上指出1300万用于设施建设，2500万用于其他资本投资，管理层可否阐释一下这2500万是用于设备购买还是自动化建设上了？

黄宣德：在第一季度我们的设备利用率有所提升，不过我们在第二季度还会建设更多的仓库。我们希望在之后设备利用率和物流能力随着我们业务的扩张都可以不断提升，同时物流业务的利润可以按季度上升。就资本支出而言，我们在这个季度购进了大量的设备，包括服务器和工作开发系统，以及仓库自动化设备，第一季度我们进行了相对比较集中的购买。

华控基金分析师：随着手机市场的逐渐成熟，各项硬件功能的加强，手机更换周期也逐渐加长，消费者对手机的需求速度也逐渐减慢。京东是怎样应对这种趋势的？对于服装品类，京东的增长战略是怎样的？

沈浩瑜：手机单元我们有一个“京东之家”，其实是主要卖3C（计算机、通信和消费类电子产品）的线上店,也正在进行拓展。虽然手机行业的整体下降对我们的增速肯定有一定的影响，但是无论这个市场怎么变化，我们的目标始终是保持市场份额的快速增长。

黄宣德：我们不仅有线上的“京东之家”，也有线下的实体店去不断推进我们市场份额的增长。在过去我们一直是手机电商市场份额的第一位，在之后我们也会继续保持，因为消费者对京东品牌的认可以及我们的经济规模效应都让京东在采购和零售方面的获得竞争优势。

对于服装品类，通常情况下如果你有一定的销售经验和客户基础，客户就会伴你左右。除此之外，我们刚才提到过，在过去我们在这一品类曾经有良好的表现，所以我们有经验让服装品类的销售额恢复到曾经的状态，但是需要一些时间。

沈浩瑜：其实在每一个季度都有一些品牌会回归，最后所有品牌都会回来，当然这确实需要点时间。但是只有你有优质的用户，有流量，有良好的口碑和信誉，还有品牌商人心的项背，这也很重要。当所有合作商都对某个品牌不满的时候，长期来讲这样短期获利的平台没有什么好处，这只会让更多的服装品牌急切的想找到更多出路，而不愿被单一品牌所绑架。

目前中国所有被“绑架“的服装品牌都在拼命的寻找新的平台合作，比如微信小程序，很多厂商品牌都希望可以与其合作，让自己的营销渠道更多样化。当一个平台的话语权掌控力到达了一定高度的时候，也正是京东服装加速增长的时候。“二选一”也是让一些品牌“清醒”起来，因为很多品牌长期在一个平台经营没有感受到什么威胁。

野村证券分析师施加龙(Jialong Shi)：管理层怎么看待拼 多多这样的电商模式？因为我看到最近京东也推出了一个类似于团购的频道。管理层怎么看待团购电商的潜力？拼 多多从微信方面获取到了很多用户以及GMV（总成交额），这样的模式有没有对京东在微信的入口造成什么影响？我记得京东在和唯品会签订协议的时候，有提到京东会帮助唯品会达到一个年度的GMV目标，这个目标值具体是多少呢？按照目前唯品会入口的表现，这个目标能否实现？

沈浩瑜：拼 多多目前热销榜单前列的商品和京东销售的产品所冲突的很少，所以拼 多多目前对京东的影响可以说是非常小。拼 多多目前在售的商品主要还是超级便宜的，相比之下京东用户群体和产品品质都属于另外一个等级里。虽然我们的团购平台在微信入口上和拼 多多有类似的模式，但是货品和用户体验是完全不一样的，我们主要集中在有品质保证的品牌。

刚才我们已经提到了唯品会，目前合作的各项推进都在日程上，结果我们非常满意。我们确实和唯品会之间有一个年销售的目标数额，但是目前不方便披露。

大和证券分析师约翰・蔡(John Choi)：京东上个季度的广告收益情况？现在京东已经有多家商户入驻微信小程序，管理层预期通过这种方式可以获得多少GMV和经济效益?

沈浩瑜：我们和中国主要的电商平台比较，它的GMV没有比我们高很多，但是广告收入是我们的十倍以上。所以广告收入占GMV比，京东还没有达到一个行业的水平。特别是我们服装品类，由于广告比较依赖于这个品类，一旦我们在服装上的收入上升，广告收入还是会有一个较高的增长的。

黄宣德：除了这个品类，目前我们的广告收入在人工智能技术的发展下有了较缓慢的增长。因为这项技术的开发，我们获得了宝贵的用户数据和产品品牌数据，因此我们对未来广告业务的快速增常持有乐观的态度。

对于微信小程序，我们实际上上一个月前才刚刚上线，目前还处在初期阶段。在这个入口上的商品营销和我们在自己的京东平台上销售十分相似，但是可以独立自主管理消费者和用户。一些没有入驻京东平台的商户，可以通过微信小程序在京东开店，不过这两处的会员福利和促销措施会有所不同。在之后的季度中，我们会为大家更新更多相关信息。

摩根斯坦利Grace Chen：第三方物流业务对毛利率的影响？对第三方物流的长期目标收益是多少？京东线下实体商店今年和明年的预计收益情况？

黄宣德：对于第三方物流，我们正在提供终端对终端的供应链服务，这一方式由于传统物流公司的模式。所以，我们相信在长期利润会有更好更快的增长，并成为世界上最好的物流公司之一。

对于7 Fresh，现在还太早去说收益的事情。我们会在今年加紧与合作商的合作，并继续进一步的扩张。

沈浩瑜：目前在整个中国范围内，唯一能称得上覆盖全国的物流体系的只有京东一家，没有第二家。其他要么就是单一的快递公司，要么就是仓储公司，只能提供物流服务里的一个类别或是一个产品。而京东从分装一体化的大件物流到冷藏冷链物流到短距的O2O（线上到线下）物流到跨境物流再到快递，可以说整个物流业服务京东都有覆盖，而且是覆盖全国的。所以目前我们可以毫不客气的说，京东物流在全国还没有真正意义上的竞争对手。目前，京东物流的使用者不仅仅是入驻于京东平台的商户，许多和京东在过去没有任何合作关系的也开始使用京东物流服务。

海通证券分析师Billy Lau:在过去两个季度京东仓储的电子化程度？度管理层预测第二季度利润增长会减缓的原因？

黄宣德：去年第二季度我们的利润增长非常迅猛，我们今年会继续实现增长，但是增长率预计较去年同期会有轻微的下降。对于物流仓储设备，我们希望第二季度可以有更高的利用率，同时我们也会进一步增加完善设备。在今年你们会看到京东在这方面的进步。

八六证券研究有限公司分析师Xiaoyan Wang:最近京东发布了新版带有定制主页的手机客户端，那么这一功能是否会影响用户转化以及GMV等？对于马上就要来的”618”购物节，这一功能是否会影响销量？

黄宣德：目前大家看到的带有个人定制主页的手机客户端是京东尝试的第一版带有定制功能的APP,之后还会继续不断升级，希望在“618”购物节之前可以带来更多更好的功能。这一新添功能，让用户可以获得更优质的商品推荐，目前还需要一些时间进行改善和升级，所以公开你问题里的这些数据还为时过早。

巴克莱银行Gregory Zhao：听说京东会在之后配备更多的机器人来提升公司整体的自动化水平，那么从短期和长期的角度来说这一举措会对公司利润的影响？从第三方入口，比如微信，到达京东的用户数量占总数量的比例？

沈浩瑜：在过去的几年和未来我们都会在研发上进行持续的投资，短期内都会导致我们费用的上升。我们今年一季度的研发费用和去年同期相比涨了不少，但从长期来讲这些投入都会逐步转化为运营成本的下降。比如我们的仓储机器人和配送机器人，随着中国劳动力成本的上升和劳动力的短缺，我们在机器人上的投资从长期来看会为股东创造很大的价值。（秦昕）

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