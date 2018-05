开发者有福:Google Assistant语音应用获得新功能

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息,据Venturebeat报道,谷歌今天在开发者大会上发布了Google Assistant、Google Photos和Android操作系统的一系列新功能。对于在谷歌平台上为Google Assistant创建第三方语音应用体验的开发人员,谷歌也推出了许多新的工具和服务。

(图:美国当地时间2018年5月8日,谷歌产品经理布莱德·艾布拉姆斯(Brad Abrams)在加州山景城的滨线露天剧场,与Google Assistant在舞台上进行对话)

为了打造更有活力的体验,从今天开始,开发人员将可以利用Google Assistant在电视、移动设备和智能触摸显示屏上定制他们的动作方式,这可以通过Actions on Google控制台进行定制。

为了在Google Assistant(以及谷歌搜索引擎)后面构建对话AI,谷歌花了几年时间来理解用户想要根据他们使用的单词来完成哪些目标。人们可以找到成百上千种不同的方法来处理相同的事情,开发人员使用会话接口时必须考虑到这一点。

不同意图的分类正在被谷歌找到,并与开发人员共享,以改进他们的语音应用程序如何理解人们使用的语言新特性,这就是所谓的“内置意图”(built-in intents)。谷歌产品经理布莱德·艾布拉姆斯(Brad Abrams)在开发者大会上说:“我们将在未来几个月推出数以百计的内置意图。”

“常规建议”(Routine)也将在今年晚些时候公布。这是3月份首次引入了的新功能,它允许使用Google Assistant的人用某个语音支行多个任务。例如,说“OK Google,我回家了”,你可以开灯、打开播客以及倾听提醒。今天为用户介绍了自定义Routine,“常规建议”也是如此。

艾布拉姆斯说:“当某人与你的行为发生冲突后,你可以让他们将你的动作添加到他们的日常活动中,只需要几次点击就能完成。”

今天,为语音应用开发者推出的另一个新功能是动作链接(Action links),即可在网络上任何地方共享语音应用的URL。当用户点击链接时,它会将他们带入到Google Assistant支持的语音应用程序中。从今天开始,每个应用程序的链接都可以在Actions on Google控制台中找到。

为了支持为Google Assistant开发语音应用程序的开发人员和生态系统,谷歌已经做了许多努力,上周公司宣布成立一个投资基金来支持像Pulse Labs和Edwin这样的AI初创公司。

Google Assistant现在支持16种语言。谷歌副总裁尼克·福克斯(Nick Fox)说,谷歌正致力于使Google Assistant支持的语言在2018年底超过30种,此举将帮助它领先于竞争者,比如Alexa只说英语、德语和日语。此外,谷歌希望将自己的AI助理推荐给95%的Android智能手机用户。

今年2月份,谷歌首次将其Android应用生态系统及其在Actions on Google语音应用生态系统结合起来。Actions on Google平台于2016年12月份启动。Actions on Google的每日更新和推送通知是今年春天首次为有限数量的开发人员或合作伙伴引入的。一名公司发言人表示,未来几个月,谷歌将为开发者推出智能音箱通知功能。(小小)

