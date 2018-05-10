100个3D打印零件 NASA飞船重启太空探索之旅

Stratasys公司的Antero800NA3D打印新型塑料材料解决了这个问题，这种材料是PEKK聚合物改性材料，有超强的刚性、韧性和强度，耐腐蚀、抗辐射，是理想的航空航天材
1972年12月，阿波罗17号指挥官尤金.塞尔南成为最后一个踏上月球表面的人。从那之后，再没有人能追随他的足迹，更别提到达宇宙中更远的地方了。曾经大热的登月太空竞赛随着冷战的停止而几乎陷入停滞。
猎户座飞船在地表测试中
而NASA正在建造中的深空探索飞船“猎户座”有可能重启登月探索，甚至把宇航员送到火星表面。这座太空飞船使用了超过100个3D打印的零部件。目前的发射计划是，2019年猎户座飞船进行无人试飞；而在2023年之前，猎户座飞船将搭载最多四名宇航员进行试飞。试飞将依靠有史以来最强大的火箭发射进入近地轨道，在地球上环绕两圈，然后在月球轨道环绕再返回地球表面。
猎户座飞船渲染图
猎户座飞船效果图
猎户座飞船由洛克希德.马丁公司和空中客车公司联合建造。为了太空探索，飞船将必须承受2.5万英里每小时的再入速度和2500摄氏度以上的高温，因此工程师慎重而广泛地考察适合的材料。普通工程塑料并不可行，因为熔点太低，如果升华再冷凝到飞船的太阳能电池板或电子元件上，可能造成严重故障。
Stratasys公司的Antero800NA3D打印新型塑料材料解决了这个问题，这种材料是PEKK聚合物改性材料，有超强的刚性、韧性和强度，耐腐蚀、抗辐射，是理想的航空航天材料。这种材料目前也用于大型Atlas火箭的零部件制造，可以承受极端高温和拉伸强度。另外它与火箭发射燃料也不会发生反应。
黑色部分就是对接舱口外部的3D打印零件
一块对接舱口盖板
Antero800NA材料3D打印的零件用在猎户座飞船对接舱口的外部，由六个单独的零件拼装形成对接环。这个3D打印对接环将在太空探索中与空间站对接，或者与地球发射的物资舱对接，方便宇航员或物资进出飞船。
在太空飞船上的静电对电子元器件可能造成致命损坏，对宇航员的生命安全也是严重的威胁。这种材料中还添加了碳纳米管，能够消除随时间推移而积聚在塑料中的静电荷，最大程度地降低电气故障发生的风险。
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