汉诺威归来 树根互联成工业互联网的中国名片

树根互联除了现场展示其为霍尼韦尔等企业打造的标杆应用案例以外，更在现场签约普茨迈斯特、慕尼黑再保险、挪威电信三家知名欧洲企业，不仅引发了欧美媒体的热烈

2018年汉诺威工业博览会近日落下帷幕。作为当今规模最大的世界级工业盛会，本届汉诺威工业博览会共吸引了来自70个国家和地区的约7，500家参展企业及80个国家和地区的265，000名观众。尤其工业互联网是本次博览会的热门首选，除了西门子、SAP、Microsoft、Oracle、IBM等国际巨头以外，树根互联、华为、海尔、航天云网等中国工业互联网行业相关企业纷纷等登陆汉诺威。其中，华为重点展示了与标致雪铁龙的互联汽车，海尔展出了与以色列初创公司联合研发的设备预测维护解决方案，航天云网INDICS突出了个性化定制下单。而树根互联除了现场展示其为霍尼韦尔等企业打造的标杆应用案例以外，更在现场签约普茨迈斯特、慕尼黑再保险、挪威电信三家知名欧洲企业，不仅引发了欧美媒体的热烈反响，更让广大欧洲IoT同行刮目相看，成为了本届汉诺威展在工业互联网领域的中国名片。

首次出海 成果斐然

本届汉诺威工业博览会以“产业集成――互联与合作”为主题，旨在搭建面向工业4.0的国际化平台。作为首个具备全球服务能力的中国工业互联网平台，树根互联携旗下“根云”平台首次参加汉诺威展，现场签下德国工程机械巨头普茨迈斯特，并与慕尼黑再保险、挪威电信两家欧洲企业达成业务合作。树根互联为普茨迈斯特提供设备运行分析，能够有效管理连入设备，并提升其研发、制造、营销、售后等多方面的效率；携手慕尼黑再保险，带来工业设备数字化延保服务；通过世界领先的通信运营巨头挪威电信的合作，树根互联能有效地降低数据费用，方便客户激活、停用和监控制所有不同的sim卡，根据实际使用情况来单独管理客户设备。树根互联还与AWS（亚马逊网络服务）在海外市场进行合作，能支持PB级的工业大数据分析能力，毫秒级的数据分布，数百万件/秒数据处理，为全球工业企业提供稳定、快速、安全的工业云服务；此外，树根互联还与霍尼韦尔合作研发设备健康管理应用，实现了预测性维护，降低了备件成本，减少了非正常停机时间。凭借众多标杆应用案例，树根互联获得了诸多国际企业和专业人士的认可，五天展会期间，获得了诸多意向合作客户。

对于树根互联参展汉诺威工业博览会，法兰克福汇报、IoT Now等德国权威媒体，以及人民日报、新华社、中央电视台等都纷纷给予了重点报道。树根互联更被德国媒体称为本届汉诺威工业博览会“不可错过的十大参展企业之一”。

三大关键 全球服务

走向智能研究院工业大数据首席专家郭朝晖指出：工业互联网的本质作用是促进跨越空间的组织协同、资源共享与知识重用。要建设好全球化的工业互联网平台，不仅要适用跨国工业组织高度复杂的特性，满足跨国工业企业对可靠度、安全性、实时性的要求，更要做好全球范围内的资源整合。

树根互联正在这个方向迈进。旗下的“根云”平台已经初步具备上述要素，“根云”脱胎于三一集团的工业互联网项目，在中国成立最早、连接工业装备最多、服务行业最广泛。中国拥有世界上最丰富的工业装备的应用场景。植根于中国完备的工业体系和海量数据、多阶段并存的工业发展环境，树根互联积累了丰富而且复杂的工业行业知识，丰富产品解决方案，覆盖了多达42个行业。而且树根互联从一开始就不只是做深工程机械，而是把眼光放到行业外，不断探索各个细分行业的通用服务，不断提炼平台通用能力，不断完善产品和解决方案，重塑工业生态。此外，树根互联打造了一支全球化的产品技术专家团队，其成员不乏来自微软、谷歌、IBM等的行业大咖，具备首屈一指的研发实力。通过和Red Lion、挪威电信、亚马逊AWS、Honeywell在边缘侧计算、数据通讯、云技术等进行广泛合作，树根互联打通了产业链上下游，搭建起端到端的覆盖全球的完备的生态体系。

国策东风 弯道超车

如今，发展工业互联网已经成为党和国家关于经济发展的重要战略，无论是十九大报告提出的 “推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”有关要求，以及《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》都证明了这一点。而随着中国工业企业的国际化、以及互联网的全球化发展，中国工业互联网的“出海”已经是势不可挡的大趋势。对此业内人士认为，树根互联首次出海并取得耀眼成就，不仅以事实证明了国家大力发展工业互联网政策的正确性、前瞻性，而且能代表中国同行向世界输出工业互联网模式，极大的提振了整个中国工业互联网行业的信心。发展自主的工业互联网平台，助力中国制造实现“弯道超车”，中国制造2025的蓝图远景正在逐渐变为现实。

双轮驱动 加速发展

全球化是工业互联网平台发展的大势所趋。以此次出海为起点，树根互联进入到国内、国外两个市场并行、加速跑马圈地的发展新阶段。目前，树根互联在国内主要服务广大中小型企业，同时联合大型企业构建垂直行业云平台，夯实工业领域知识经验；在国外主要服务于国际巨头，有助于延揽国际顶尖人才，积累沉淀经验，发展更多核心技术，打造行业标杆案例。将国内、国外两个市场的经验互补、资源贯通，树根互联将不仅能满足要求严苛的国际客户的需求，还能助力中国工业转型升级，推动更多中国企业发展壮大、征战国际市场。

工业互联网平台的全球化趋势，将对推动实体经济的发展起到至关重要的作用。纵观全球工业发展，全新的工业互联网模式不仅能实现万物互联、跨领域赋能，还能极大程度提升工业领域企业的生产效率与可靠性，促成行业生态合作、共赢发展。与此同时，工业互联网平台还将提升企业创新能力，带来工业领域的商业变革。作为中国工业互联网的领跑者，树根互联正以坚实的举措，兑现自己“为中国制造贡献一个世界级工业互联网平台”的庄重承诺，助力中国乃至世界工业的数字化转型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214347-1.html

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