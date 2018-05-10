新华三：数字化转型的践行者、使能者与推动者

随着云计算、物联网以及人工智能等新兴技术的不断发展，数字化转型已成为企业发展的第一要务，企业在不同程度加大对于IT信息技术的投资。IDC预测，到2021年，全球企业在数字化转型技术的支出将达到2.1万亿美金，复合增长率达到17.9%。在数字化技术不断渗透的同时，其对于各行各业的传统业务模式也产生了深入的影响。

在众多数字化技术纷至沓来之际，如何根据自身数字化转型需求，选择最适合自身发展的技术方案，已经成为企业布局未来发展的重点。在日前新华三集团举办的2018 Navigate领航者峰会上，新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平、电力能源系统部总监张伟以及企业数字化转型技术专家鲁大欣接受了采访，就新华三自身数字化转型实践、企业如何更好的应用数字化技术以及实现数字化的具体路径进行了分享，为企业推进数字化转型带来了思考与借鉴。

践行者，循序渐进迈向数字化

当前，云计算、虚拟现实、人工智能、全渠道客户体验等各类数字技术正在改变着我们生活工作方式和企业运营方式。全新的数字经济环境下，响应更加迅速、协作更加高效，生产力也显著提高。

相比以往任何一次重大的转型，数字经济转型所花费的时间将短很多，却将带来更重大的发展机遇。为了能够抓住这些机遇，企业必须转变传统的组织、运营和商业模式，制定符合业务特点的转型策略。

然而，充分准备的中国企业寥寥无几。IDC全球研究执行副总裁兼首席研究官Crawford Del Prete在Navigate领航者峰会上发布的报告显示：中国数字化转型的成熟度远落后于美国和世界其他发达地区，只有17%的企业成为了真正的数字化转型者与数字化颠覆者。

新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平指出，数字化转型并不能一蹴而就，相较于欧美等发达国家完整经历了前三次工业革命的长期积累，中国工业发展的基础更加薄弱，需要一步一个脚印的稳扎稳打。例如对于许多制造企业而言，ICT技术以前更多的用于OA（办公系统），逐渐到ERP以及MES系统。在MES系统中，OT和ICT的结合离不开工业交换机或者物联网关，它能够把生产过程中的所有信号连接起来，比如连接温度、湿度、环境、生产计量、故障率等，通过IT技术反馈回MES系统，然后再由MES系统指挥前端的机械手臂、制造系统，这是一个典型的IOT的结合。

图 新华三集团副总裁、企业事业部总经理王燕平

新华三集团企业数字化转型技术专家鲁大欣表示新华三本身作为制造企业，也是逐渐完成往数字化方面的转型。从客户订单管理开始，到排产计划、生产、交付和供应链回溯，最终实现整体的智能化发展。

具体而言，新华三各部门的数字化转型都有目标性的发展和规划，比如营销体系的数字化，对于员工的绩效的考核，实际上是无时无刻无处不在的，新华三对每位营销人员的客户、产出计划、费用支出等各方面情况，都是可以通过“数据”这一“放大镜”清晰明了的看到，这就是数字化的手段。在研发方面，利用数字化技术进行开发，可以使所有的研发文档随需而动，更能适应一些场景的敏捷开发，同时智慧大脑后台有助于提升员工的研发能力。此外，还有成本的优化，供应链采购的优化，销售额的实现等，只有做到数字化和智能化，有清晰、可靠、量化的数据支持，才能有助于各方面流程的优化和效果的提升。 “新华三的成功转型与全流程数字化运营经验，也将有助于新华三更好地帮助各行各业的企业推进数字化转型之路。”王燕平补充道。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214348-1.html

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