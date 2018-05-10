Google Pay支持购票和登机牌，加入P2P支付功能

（原标题：Google Pay gains support for event tickets and boarding passes）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据美国媒体报道，谷歌推出了新的Google Pay工具和功能，包括支持购买活动门票和登机牌。目前为止，Google Pay还只支持会员卡和优惠。今年1月谷歌宣布将Android Pay和谷歌钱包整合为新的Google Pay品牌，并在2月大规模全球推广。

上周谷歌将Google Pay扩展至其他浏览器和iOS，苹果移动用户现在可使用Google Pay汇款和收款，管理与谷歌账号关联的支付信息，查看交易记录。在今天的Google I/O大会前，不断有消息传出，谷歌在为Google Pay平台准备一些值得注意的更新。例如西南航空公司就为Android版Google Pay增加了登机牌功能。

现在来自旅游、酒店和娱乐行业的公司都能在Android设备上提供移动钱包购票功能。Google Pay还可提供机票和门票的团购。另外谷歌也将推出让公司通过应用和锁屏通知联系票持有人的消息功能，这给传统纸质票和电子票带来很大好处，由于支持实时更新，航班出发时间将一直非常准确，即使航班延误也是如此。

谷歌还在Google Pay主应用中加入P2P支付功能，但只在美国和英国可用。支付和P2P交易记录也将合并到一个地方。最后，Google Pay在线支付支持最终扩展到所有浏览器（以前只支持Android版Chrome）。（木秀林）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214350-1.html

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