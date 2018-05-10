Google Pay支持购票和登机牌，加入P2P支付功能,google 登机牌 p2p 谷歌 android 浏览器
（原标题：Google Pay gains support for event tickets and boarding passes）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据美国媒体报道，谷歌推出了新的Google Pay工具和功能，包括支持购买活动门票和登机牌。目前为止，Google Pay还只支持会员卡和优惠。今年1月谷歌宣布将Android Pay和谷歌钱包整合为新的Google Pay品牌，并在2月大规模全球推广。
上周谷歌将Google Pay扩展至其他浏览器和iOS，苹果移动用户现在可使用Google Pay汇款和收款，管理与谷歌账号关联的支付信息，查看交易记录。在今天的Google I/O大会前，不断有消息传出，谷歌在为Google Pay平台准备一些值得注意的更新。例如西南航空公司就为Android版Google Pay增加了登机牌功能。
现在来自旅游、酒店和娱乐行业的公司都能在Android设备上提供移动钱包购票功能。Google Pay还可提供机票和门票的团购。另外谷歌也将推出让公司通过应用和锁屏通知联系票持有人的消息功能，这给传统纸质票和电子票带来很大好处，由于支持实时更新，航班出发时间将一直非常准确，即使航班延误也是如此。
谷歌还在Google Pay主应用中加入P2P支付功能，但只在美国和英国可用。支付和P2P交易记录也将合并到一个地方。最后，Google Pay在线支付支持最终扩展到所有浏览器（以前只支持Android版Chrome）。（木秀林）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214350-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行
树根互联除了现场展示其为霍尼韦尔等企业打造的标杆应用案例以外，更在现场签约普茨迈斯特、慕尼黑再保险、挪威电信三家知名欧洲企业，不仅引发了欧美媒体的热烈
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。