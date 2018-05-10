53名AI工程师被苹果挖走？荣耀总裁赵明：假新闻

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，有媒体报道称苹果深圳研发中心整体挖走了53名原华为荣耀AI研发团队。对此，荣耀总裁赵明表示，这是一条假新闻，荣耀并无AI工程师被挖，纯属造谣。

有消息称，深圳研发中心为了扩张，挖走了53名原华为荣耀AI研发团队。对此，荣耀总裁赵明辟谣称：“荣耀并无AI工程师被挖，这是一条假新闻，纯属造谣。我们在AI人工智能的发展上，有着长期的技术积淀，核心研发团队一直以来都非常稳定，我们的技术团队正在努力为用户打造最优的AI手机体验。”

而在此之前网易科技也询问了华为相关人士，其表示这条消息非常奇怪，华为和荣耀负责AI研发的都是一个团队的，文中还另外写出了“荣耀AI团队”很显然对华为荣耀手机的架构不够了解。

苹果方面也表示对此消息没有官方回应。

2016年10月份，库克在深圳曾宣布苹果公司将在深圳设立研发中心以及再开一些零售店服务深圳消费者。库克表示，苹果与深圳的合作很广泛，除了大家熟知的制造环节外，还有研发。苹果在深圳建立研发中心后，将引进更多人才。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214351-1.html

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