PVBL2017年度中国光伏品牌市场趋势调研报告

在产品趋势上，2017年度组串逆变器品牌竞争激烈、集中逆变器格局稳定。行业内人士更为看重组串式，政府协会机构与媒体机构更为看好集中式；组件技术趋势方面，多
本次PVBL《中国光伏品牌及趋势调研问卷》有效填写共计11303人次，男女比例分别为58．81％，41．19％，18－40岁比例高达93．6％； 抽样数据通过多项比对、数据分析，确保《中国光伏品牌排行榜》成为业界最具参考性的市场报告与权威指数，吸引了包括政府、机构、金融、学术、媒体等广泛关注。
本年度调查涉及山东、河北、河南、吉林、青海、北京、上海、广东、江苏、浙江、安徽等多个省市，涵盖光伏、金融、政府、协会、媒体、咨询等多个行业，其中光伏业内人士从业2年以上占比88．6％，4年以上占比达51％，含5669位中高层管理人员， 1766位媒体机构人士，其中董事长、总裁、总监等企业高管人员共2915位。
此次调研中， 业内人士从业年限仍以2－5年居多，比例达67．3％；这批光伏人士见证了行业内的重大变化。
数据显示，2017年度华为、正泰、晶科等在光伏行业影响力不断增强。
在产品趋势上，2017年度组串逆变器品牌竞争激烈、集中逆变器格局稳定。行业内人士更为看重组串式，政府协会机构与媒体机构更为看好集中式；组件技术趋势方面，多晶硅仍受到了多数关注，分布式企业对单晶更为看好。
综合来看，被看好的光伏＋应用模式依次为：光伏＋储能、光伏＋农业、光伏＋牧业；政府协会机构与媒体机构更为看好光伏＋农业，业内人士、其他企业及个人更为看好光伏＋储能；业内外认知差异较大。
光伏发电系统最受关注的是环保低碳、减少雾霾；企业次要关注点是收益率，而业外人士更为关注是否安全无污染。尤其是个体用户，对光伏发电系统的技术不了解，更为关注自己的使用体验。
此外，受访者最关注的前三名营销渠道：互联网、微信新媒体、展会及会议；微信凭借着其精准的营销和服务定位、传播的高效率、及时分享的特点占据27．8％的关注度。
因版面有限，本简版内容只列出部分基础数据。
参与调研的人中，男性占比58．81％，女性占比41．19％。光伏行业男性从业者比例高于女性从业者。
受访者年龄调查中，18－25岁占比22．72％，25－30岁占比40．17％，30－40岁占比30．74％，40－50岁占比5．42％，50岁以上从业者不足1％。由此可见，25－40岁的光伏从业者占绝大多数。
受访者职业调查中，中层管理，经理占比最高，达32．27％。中层管理，经理占比其次，达24．37％。高管级别，副总、总监占比18．85％，其他占17．57％，董事长、总经理占比6．94％。
受访者参与的职业调查中，光伏相关产业（含代理商）占比18．09％，金融保险相关占比14．33％，政府协会机构占比14．39％，媒体机构占比15．62％，其他企业类占比20．26％，其他（含个人）占比17．31％。
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