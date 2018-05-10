外媒看I/O大会：人工智能在谷歌产品中无处不在

（原标题：Google I/O 2018: Google AI Is Everywhere）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，据国外媒体报道，北京时间今天凌晨，2018年谷歌I/O开发者大会主旨演讲刚刚结束。通常情况下，其主旨演讲会透露了谷歌和Android世界的许多最新进展。

以下是所有关于谷歌I/O 2018大会的汇总信息。

谷歌人工智能（Google AI）和谷歌助理（Google Assistant）

当然，在去年推出谷歌人工智能(Google AI)项目后，谷歌已经完全进入了人工智能领域。谷歌开发了专属机器学习处理器“张量处理器(Tensor Processing Unit，简称TPU)”，以支持自家的神经网络。在谷歌I/0 2018大会上，谷歌推出了全新、更快版本的TPU芯片。随着人工智能越来越成为该公司各个产品的核心，TPU更强大的功能正迅速被应用。

谷歌人工智能因其对医疗领域的贡献而受到关注。谷歌高管还提到了它的其它应用，包括在电视节目或YouTube视频上提供更有效的隐藏式字幕(Closed Caption，CC)，预测式打字，为Gmail和谷歌照片（Google Photos）等应用提供“智能组合”功能，包括将文本转换为pdf，以及为黑白照片上色等。谷歌人工智能也为谷歌助理提供了更自然的人类语言能力，这将包括对话能力和支持著名歌手John Legend的声音。

另外，得益于谷歌对人工智能投资，Waymo也得到了提振。尽管Waymo作为Alphabet旗下自动驾驶汽车公司，在技术上没有成为谷歌的一部分，但在此次大会舞台上还是获得了几分钟展示时间。Waymo的无人驾驶汽车已在公共道路上累计行驶了600万英里(约合805万公里)以上，并共有25000辆虚拟汽车持续进行模拟测试。

但是，谷歌人工智能和谷歌助理最让人大开眼界的演示也许是Google Duplex，这一功能可以让谷歌助手帮你打电话给对方，并为你预约理发等服务，以及与接听电话的人自然交谈。Alphabet仍在花时间“完善它”，所以这项功能还没有做好推出的准备，但它仍然是一项极具前瞻性的技术。

谷歌助理现在支持超过5000种设备。到今年年底，它将在80个国家推出，能提供30种语言供用户选择。

Android P系统

智能手机正在拥抱人工智能功能，而Android P操作系统将为它们中的大多数提供支持。Android P（会是Android Pineapple吗？）将于今天发布面向谷歌Pixel和其它几款旗舰智能手机的开发者预览版。

谷歌正在预测性使用应用行为和“自适应电池”功能中广泛使用人工智能，后者是利用机器学习来优化基于应用使用和自动化屏幕亮度的电池寿命。Android Dashboard仪表盘功能将帮助用户管理他们数字生活的“健康”，即帮助他们找到生活与上网的平衡，而不是把所有的时间都花在看手机上。另外，用户界面的进一步改善，让智能手机更容易使用。

谷歌新闻（Google News）

由于虚假新闻和出版商陷入困境的问题正备受关注，该公司选择了一个很好时机让人们来关注谷歌新闻（Google News）应用。谷歌表示，它正在利用人工智能来改进谷歌新闻的三个目标：紧跟新闻，了解完整的故事，支持你最喜欢的出版商。新版的谷歌新闻应用将从今天开始在Android、iOS和网络上推出。

Android Things操作系统

从技术上讲，在谷歌I/0 2018大会之前，谷歌已正式推出物联网平台Android Things正式版。

这个操作系统瞄准的是智能家电，如联网冰箱。谷歌正在提高产品的安全性和让产品更容易部署，但在更多设备上使用Android系统对其营收是有好处的。这让谷歌助理有更多用武之地，并让有更多入口访问YouTube。

谷歌地图和谷歌镜头（Google Lens）

谷歌一些最受欢迎的应用将会得到一些重要升级。谷歌搜索现在支持更复杂的请求，比如“我附近正在营业、能供应披萨的餐馆”。另外，一个由人工智能支持的全新“For You”栏目将为用户提供建议。用户与他的朋友们甚至可以直接在谷歌地图上投票决定去哪里吃饭或参观。

谷歌推出的一种全新的视觉定位系统（Visual Positioning System，VPS）将把人工智能与谷歌街景（Street View）和谷歌镜头结合起来，帮助你基于环境的视觉线索进行导航。

谈到谷歌镜头，谷歌表示，大多数主要智能手机制造商(三星除外)将在其智能手机应用中整合人工智能支持的谷歌镜头。

谷歌I/0 2018为谷歌年制定路线图

如果你想知道谷歌在2018年会做什么，谷歌I/0 2018主旨演讲将提供很多线索。正如大家所看到的，该公司推出的几乎所有产品都有人工智能的影子。而谷歌在人工智能和机器学习方面的投资将会有回报，让谷歌领导2018年科技领域的竞争。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214354-1.html

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