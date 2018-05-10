自动化行业“IA展”到“IAMD展” 不止是更名这么简单

5月9日，为期三天的2018中国（北京）国际工业智能及动力传动与自动化展览会（以下简称：IAMD BEIJING）在北京展览馆盛大开幕。

与往年不同，它不仅更换了名字，更展出了多元化创新技术和可持续发展的自动化解决方案。没错，它就是全新更名的IAMD BEIJING展。

5月9日，为期三天的2018中国（北京）国际工业智能及动力传动与自动化展览会（以下简称：IAMD BEIJING）在北京展览馆盛大开幕。

展会焕然一新，在近20000平方米的展出面积上演绎控制系统、机械传动、零部件及制造设备、感应技术、工业自动化软件、人机界面装置的整体解决方案。

全新的变化带来了更多的关注！今年有更多的观众来到展会现场，一起领略这场符合各工业企业用户需求并且充满商机的行业盛会。

那么，此次全新的IAMD BEIJING展看点在哪里呢？请跟随工控小编一起走进现场吧。

全新升级 实现产业互补延伸

IAMD BEIJING展由中国机械工程学会主办，德国汉诺威展览公司和汉诺威米兰展览（上海）有限公司承办。它遵循德国工业4.0发展趋势，将动力传动融入自动化板块，展示工业自动化、传动和流体动力技术的全套解决方案。

较往年相比，本届参展品质得到大幅提升，国际化程度超过60%，吸引菲尼克斯电气、德国倍福、康耐视、魏德米勒、皮尔磁、美国邦纳、易福门、施迈茨、诺德、富士电机、罗勒、威图、金器工业、气立可等近200家海内外知名企业。

顾名思义，展会名称的变更让“融合”成为关键词。市场越来越青睐跨行业、跨平台解决方案以及数字化集成产品。因此，各大生产制造商也不再满足于其供应商的角色，纷纷转型升级为智能制造整体解决方案的提供者。

展现实力舞台

菲尼克斯电气

作为工业4.0的重要参与者与推动者之一，菲尼克斯电气展示了最新的无线以太网产品家族：菲尼克斯电气无线通讯快捷、稳定、可靠，真正掌握无线通讯核心科技，支持PROFINET和EtherNet/IP等协议，毫秒级通信也应对自如；WLAN1100/2100外壳坚固耐用，可选IP68的保护，无惧恶劣环境；WLAN1100/2100内置支持MIMO技术的双天线，安装使用简单。

同时，菲尼克斯电气还展示了适用于智能制造的创新技术和整体方案，涵盖广泛应用于智能制造的从传感器至网络层的无线技术、最新的信号传输技术、全面的安全解决方案，以及菲尼克斯电气在智慧连接、开放网络互联、Proficloud云技术等领域做出的杰出贡献。

康耐视

Cognex康耐视，一个身处工业4.0旋涡中的你们都无法绕开的名字。对高科技产品孜孜不倦地钻研，使康耐视从1981年破壳以来一直保持着机器视觉和工业读码领域的霸主地位。

本届展会中，除了其他家族明星产品的例行展示，还将有三款Cognex的全新黑科技产品惊艳亮相：ES-A5000系列，让笨拙的机械手瞬间化身“金手指”，快速精准筛选工件物品；DataMan 470系列，将使所有难以辨认的复杂代码闻风丧胆，任由客户的生产线速度和覆盖面积野蛮生长；ViDi套件，最先进的机器学习算法使它成为康耐视当前的人工智能领袖，只要稍加训练就可以胜似人类，使低成本统治生产线不再是梦。

富士电机

作为智能制造行业的佼佼者，富士电机为本次展会带去了更具有代表性和革新技术的多款参展产品。其中包括：富士低压变频器、富士可编程控制器(PLC)、富士伺服系统、富士可编程显示器、富士低压电器、富士温度调节器(PXF系列)、富士红外气体分析仪等全新产品。

魏德米勒

此次魏德米勒展示了为机柜设备提供可靠的控制电压分配解决方案――Klippon Connect控制电压分配端子AAP，以及为了迎接未来的挑战，能够满足高要求工业通讯解决方案的PROtop电源。

Klippon Connect控制电压分配端子AAP具有等电位分配端子的设计，可以在构建机柜控制电压分配时，节约达40%的空间及20%的时间，还可以选用是否带保险丝，以进行过流保护。

魏德米勒的高端电源PROtop系列应用全新的DCL（输出动态过流）专利技术，能在系统运行受到影响之前，识别出性能的波动及故障。

威图

威图以“刷新智能制造新高度”为主题，本次展会首次展出的汽车行业应用解决方案，结合了威图Blue e+制冷装置、TS8机柜系统、Riline 60母线系统等产品，为整车车身生产制造提供了标准、稳定、可靠、安全的保障，已成为行业中应用标杆。

与以往不同的是，此次展会除了应用于智能制造领域的工业核心产品之外，还重点展出了智能制造的整体IT基础设施解决方案――威图边缘数据中心，确保在靠近数据源头的网络边缘侧，就近提供边缘智能服务，从而满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214356-1.html

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