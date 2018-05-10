未来我国机床将向什么方向发展？三个关键词解密

这段话向我们传达了机床技术发展的三个趋势――物联网、智能化以及自动化生产。目前，我国机床在这三个方面尚在起步阶段。所以下一步，我国企业在机床研究上，可

2018年4月9日到13日，第十届中国数控机床展览会(CCMT2018)在上海新国际博览中心举行。展会期间，日本机床协会举办了JIMTOF发布会。在发布会上日本机床工业协会会长饭村幸生、日本机床工业协会专务理事十丸雍二以及株式会社东京国际展览中心代表董事兼总裁石原清次分别发表了讲话。其中，关于行业发展的一些看法笔者以为很有参考价值。

日本作为世界闻名的机床制造大国，无论在技术水平还是制造工艺上都居于世界前列。在“中国制造2025”战略实施以来，日本作为中国重要的贸易伙伴，双方在机床领域的联系日益紧密。必须要承认，日本在机床技术上是一位先行者，其在机床行业发展上的经验非常值得我国企业借鉴和学习。如在JIMTOF发布会上，日本机床工业协会会长饭村幸生关于日本展品的介绍，在一定程度上反映了机床技术发展的趋势。

饭村幸生先生在发布会上特别强调，希望大家关注(日本机床企业)带来的积极利用物联网的产品和技术。对此饭村幸生先生举了三个例子：1、基于高速、高精度、高功能，并具备网络耦合技术、智能技术的设备；2、结合智能制造设备与自动化及无人技术，实现高效生产的智能制造；3、将以上两种智能结合在一起，优化工厂生产。

笔者以为，这段话向我们传达了机床技术发展的三个趋势――物联网、智能化以及自动化生产。目前，我国机床在这三个方面尚在起步阶段。所以下一步，我国企业在机床研究上，可以从这三个方面入手。

首先就是对物联网技术的应用。目前我国机床行业刚刚在数控化道路上有所突破，但是想要进一步提高效率和降低成本，就需要物联网技术。沈阳机床的i5智能机床就是对物联网技术的探索。笔者以为，物联网技术的使用会给我国机床行业带来超车的可能性，但是需要注意，物联网技术需要基于“高精度、高效率、高功能”的高端机床。普通机床即使采用物联网技术，对于提质增效来说意义仍然不大。

其次是智能化。机床智能化的表现有很多，如对工艺软件的使用、具备与人沟通的能力、可以进行加工导航、对工作环境感知与补偿、智能维护等等。机床越趋于智能化，其生产过程就会简单，这也是所有制造行业发展的趋势。目前机床行业在这方面做得比较好的有德马吉、大隈等。这些公司拥有深厚的技术底蕴，在智能制造的道路上走的也较远。我国也有这方面的尝试，如大连科德的五轴卧式复合加工中心、大族激光的数控切管机、宝鸡机床和华中数控合作的智能高速钻攻中心HSC-430都配备了专业工艺与生产支持软件。武汉重型机床的ZH5480龙门铣钻加工中心、宁波天瑞精工的VF1290A龙门高速高精加工中心等，均具有对切削力变化的感知和自适应控制功能。这些都是智能技术在机床上的应用。而我国机床在智能化道路上的发展还不够深入，技术水平也较为欠缺，整体而言还有非常大的发展空间。

HSC-430i自动化单元

最后是自动化生产。笔者以为饭村幸生先生传达的“将以上两种智能结合在一起，优化工厂生产”实际上是指无人工厂，或者可以说是智能工厂。目前我国制造业发展水平想大规模建立智能工厂难度较高，但投入使用部分自动化设备还是可能的。所以我国机床企业需要提高对自动化生产的适应能力，一方面在自身的生产中加大自动化设备的使用。另一方面，则需要加强机床与机器人等自动化设备的配合的能力，为下游企业提供更丰富的自动化解决方案。

近年来，我国制造行业发展强劲，特别是以电动汽车为代表的新领域的崛起，为我国机床行业发展带来了机遇。但我们也需要注意，新技术的产生也对机床的性能提出了更高的要求。机床向网络化、智能化发展，本质上都是为了适应新的生产要求。日本在机床发展的道路上走的较远，他们的发展过程对我国机床行业具有一定的参考价值。“站在巨人的肩膀上”，希望我国机床企业可以在汲取他国发展经验的基础上走得更远。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214357-1.html

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