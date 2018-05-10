这位艺术家做了一件事，告诉你谷歌产生的碳排放有多高

我们已经适应了身在“云端”的互联网生活。但是不要忘了，我们在网络上的每一次点击、每一次浏览都在依赖于世界各地数据中心的数百万台物理服务器。

资本实验室・今日创新观察

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李鑫

我们已经适应了身在“云端”的互联网生活。但是不要忘了，我们在网络上的每一次点击、每一次浏览都在依赖于世界各地数据中心的数百万台物理服务器。

这些数据中心连接着众多的电缆、交换机和路由器，它们都需要大量的能源来运行，而大部分能源来自于化石燃料。这些燃料燃烧时会带来大量的碳排放。

谷歌数据中心

2015的一项研究表明，互联网活动导致的温室气体排放量占全球排放量的2%，与全球航空业的排放量相当。

据谷歌发布的数据，该公司2013年产生的碳排放是176.6万吨，而其中最大的来源正是数据中心。

艺术家与研究者乔安娜・摩尔专注于研究互联网的物理性质。她非常直率地提出一个我们可能觉得诧异的观点：“数据非常具有污染性。”而且她也希望用某种方式去让人们认识互联网带来的碳排放事实。

作为全球最大网站，每天处理高达35亿次搜索的谷歌，自然进入了摩尔的视野。

为了说明谷歌搜索带来的环境影响，摩尔于2015年创建了一个称为CO2GLE的数据可视化网站。

CO2GLE网站截图

该网站可以记录自你打开该网站后谷歌实时产生的碳排放量。

摩尔表示：“几乎没有人记得互联网是由消耗自然资源的，互联的物理基础设施组成的，……这样一个明显的事实怎么会变得如此模糊呢？”

据摩尔介绍，CO2GLE使用了2015个互联网流量数据，并基于Google网站“每秒平均处理大约47000次请求”的假设。这代表了每秒500公斤碳排放的估计值。也就是说，每一次请求就需消耗约0.01公斤的碳排放。

摩尔认为，这些数字只是近似值。事实上，在2009年，谷歌自己提供的数据是：估计每次查询只会导致0.2克的碳排放。两个数据之间相差了50倍。

为了更清晰反映谷歌带来的碳排放，摩尔还展示了另一个动态可视化图像。这一图像表明：在谷歌上花的每一秒钟，就会有23颗树在吸收其产生的二氧化碳。

谷歌公司一位发言人曾表示，为一个用户提供一个月的谷歌服务，产生的温室气体排放量相当于驾驶一英里的汽车。

另据英国环境咨询公司Carbonfootprint的估计，每次谷歌搜索产生的碳排放在1公斤到10公斤之间。这个数据区间中的最高值考虑了在进行搜索之前必须启动你的电脑，但即使是最低值也比谷歌自己和摩尔的估计值高得多。

可见，要确切计算搜索引擎到底会带来多少碳排放，是非常困难的。

其实，谷歌早已注意到它的碳足迹。目前，公司正在设计更加节能的数据中心，投资清洁能源，并开展了许多碳补偿项目。公司发言人强调，谷歌自2007以来就一直保持了“碳中和”。但是，这并不能改变数据中心等网络基础设施排放大量二氧化碳的事实。

莫尔的研究之所以聚焦于谷歌，主要是因为其规模庞大，带来的碳排放相应也非常大。那么，其他互联网大公司的碳排放状况又如何呢？

据Facebook自身提供的数据，其数据中心和商业运营在2016年带来了71.8万公吨碳排放，相当于约77500户美国家庭每年在电力使用上的碳排放量。

说到底，摩尔的研究是想以一种艺术化的手段唤起我们对环境保护的思考。

就像摩尔所说：“我真正想要做的是触发对数据的物质性的思考，以及我们直接使用互联网的物质性的思考。”

她还说：“计算互联网的碳排放是非常复杂的。这是人类迄今为止建造的最大的基础设施，涉及太多的‘演员’……”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214358-1.html

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