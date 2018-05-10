Made In Space为NASA开发Vulcan混合打印系统

2017年，美国微重力3D打印机开发商Made In Space获得了NASA小企业创新研究(SBIR)合同，以开发其Vulcan混合制造系统。现在，仅仅一年多之后，美国国家航空航天局

2017年，美国微重力3D打印机开发商Made In Space获得了NASA小企业创新研究(SBIR)合同，以开发其Vulcan混合制造系统。现在，仅仅一年多之后，美国国家航空航天局已经重申了这个SBIR的Vulcan混合制造系统继续发展。

一旦完成，Vulcan将能够处理覆盖聚合物和金属的超过30种不同材料。

在解释这个项目时，Made In Space公司总工程师兼首席研究员Mike Snyder 说：“Vulcan混合制造系统可以高精度地按需按需灵活地增加和创建金属部件。”

此外，它的“高效，安全的能力，在制造过程中也只需利用最少量的资源”。

微重力升级

根据官方的SBIR合同要求，Vulcan正在开发中“以满足美国宇航局关于在轨生产高强度，高精度聚合物和金属部件的要求，其质量与市场上可买到的地面加工和检测部件相当”。

实质上，该系统是现有的制造空间增材制造设施(AMF)的实质性升级，该设施使用国际空间站(ISS)上的材料挤压技术进行3D打印。

除3D打印功能外，Vulcan还将拥有减法制造工具头，只需对所选方法进行少量培训即可轻松更改。

原来的制造空间增材制造设施(AMF)现在登上国际空间站。

Vulcan混合制造系统什么时候会准备好？

到目前为止，确认的124,865美元已被授予Vulcan开发项目。根据美国宇航局官方SBIR的详细资料，没有进一步资金给“太空制造”项目进入第二阶段。

在技术准备水平(TRL)方面，Vulcan仍处于3级 - 技术和研究的早期阶段，以证明其可行性。

在2018年5月3日生成的这份最新合同结束后，Vulcan将进入TRL 6--一项技术演示和系统/子系统开发的开始。

将人类航天运载到月球，火星和其他地方

Vulcan项目的长期目标是“维持人类航天飞行运行，首先是在国际空间站，然后是对月球，火星或太阳系其他目的地的长期任务”。

尤其是3D打印金属也是Made In Space Archinaut的重点，NASA的Refabricator项目与Tethers Unlimited Inc.合作。

制作Archinaut的Made In Space卫星模型。

除了Vulcan的非世界应用之外，它还拥有非美国国家航空和航天局在国防部门的商业应用，并获得了美国国防部高级研究计划局(DARPA)的资助。

在2018年的SBIR文件中，讨论Vulcan防御应用的部分已经扩展，以包括在潜艇招标中安装Vulcan的进一步信息。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214360-1.html

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