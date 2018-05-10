白城光伏领跑者项目正式“鸣枪起跑”

4月27－28日，倍受业内瞩目的“白城光伏发电应用领跑基地”项目正式“鸣枪起跑”：国家电投吉电股份作为建设方起跑即冲刺，目标剑指“样板工程”。

4月27日，吉电股份董事长、党委书记刘毅勇在白城宾馆代表国家电力投资集团有限公司应邀参加光伏发电应用领跑基地签约仪式。吉电股份白城发电公司总经理马佳代表国家电投建设方与白城市光伏领跑基地领导小组办公室签订镇赉及大安地区光伏领跑基地开发协议。4月28日， 白城光伏发电应用领跑基地建设现场动员会在白城市镇赉县举行。

2017年9月，国家能源局下发了《国家能源局关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》，大力提倡光伏发电“领跑者”计划。2017年11月末，国家能源局公布了2017年光伏发电领跑基地名单，白城市成为10个应用领跑基地之一。2018年3月20日，吉林省白城市政府网站发布白城光伏发电应用领跑基地入选企业名单，国家电投脱颖而出一举斩获2个标段，中标总容量为200MW。

近年来，国家电投吉电股份坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为统领，秉承国家电投“引领核电发展、奉献绿色能源”的企业使命，坚定走以新能源为特色的转型发展之路，该公司新能源发展项目已经由吉林省拓展至全国23个省市自治区，初步完成了由单一火电向风、光、供热、配售电、气电及电站服务等综合能源供应商的完美蜕变。目前，该公司已成为资源储备雄厚、新能源特色鲜明、发展潜力巨大、未来前景光明并跻身于吉林省乃至国家电投集团综合能源行列的耀眼新星。

白城光伏发电应用领跑基地选定在镇赉县和大安市两个光照资源、土地资源和电网接入等条件好的地区实施，总建设规模50万千瓦，分为5个标段，每个标段10万千瓦。国家电投承担本期大安乐胜片区2号项目和镇赉莲泡片区3号项目，合计容量20万千瓦。该基地项目相对集中，且采用共同升压站方式集中运维，体现了基地集约化、规模化开发的初衷，同时降低了投资成本，为地区光伏产业技术进步和成本降低积累了经验。

同时，白城基地项目场址土地性质均为未利用地，采取“光伏＋农业”“光伏＋牧业”“光伏＋土地”等模式治理，有效提高土地利用效率，带动了地区生态农业的发展，为盐碱地的治理提供了新的思路，对吉林省西部生态经济区的建设起到了积极的促进作用。

新征程新目标。在白城光伏领跑者项目时间紧、任务重的情况下，该公司将举全员之力、集全员之智，全力打造领跑者项目样板工程，为推动白城市经济社会高质量发展，助力吉林省西部生态新区建设做出新的贡献。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214361-1.html

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