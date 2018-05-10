平价上网可期 光伏产业将面临五大改变

而对于光伏而言，光伏可以实现与电网销售电价同价目标，但其成本仍显著高于当地煤电成本。保障利用小时数、降低投资成本、金融和技术创新是提升风光发电经济性的

近日，华北电力大学研究成果《风电和光伏发电2020年平价上网的路径及政策建议》（以下简称《报告》）正式发布，对我国“十三五”期间风电和光伏项目平准化发电成本进行了分析和展望，提出了风电和光伏发电项目实现平价上网目标的路径和政策建议。

研究成果表明，只有在利用小时数有保障、各项成本有效降低的乐观情况下，风电才可以基本实现平价上网目标。而对于光伏而言，光伏可以实现与电网销售电价同价目标，但其成本仍显著高于当地煤电成本。保障利用小时数、降低投资成本、金融和技术创新是提升风光发电经济性的重要途径。因此，研究报告建议实行“因地制宜、规划先行，计划保障、市场增效，规范操作、约减成本，金融护航、创新驱动”的可再生能源政策体系。

在今年的领跑者项目中，有企业报出了当0．32元／度的竞标电价，意味着2018年出现了中国能源发展的重要拐点，光伏发电平价上网的时代来临。而在平价上网时代，整个光伏产业将实现对技术应用和价值回归的支持。业内人士认为，光伏行业去泡沫化将会持续，具有核心竞争力的光伏企业将会凸显出来。

晶科能源认为，光伏行业的发展将呈现多个特征：

第一，投资风险降低。补贴拖欠与发放不确定性是光伏电站投资的最大风险，但平价上网的到来降低了以来补贴的不确定性，可以精准的预期投资回报率。现金流的改善将会大大激发民间资本的电站投资热情。平价上网将为能源转型提供新型的募资通道和产业空间，而中国将成为平价上网光伏应用的技术供给、消费供给、资源供给、节点供给的巨大市场。

第二，方案多元化抢夺更大的市场机会。以出货量排名第一的晶科能源为例，公司正在加速实现技术革新和产品落地，在单多晶高效技术商业化上实现突破和领先。在今年即将召开的SNEC展会上，公司将提出“Either Half or Double”即“非半则双”（半片和双面组件）产品战略，加速推动LCOE成本快速下降，以期应对平价上网、电价竞争的挑战。

第三，市场重构带来职能细分与融合。整个能源产业随着光伏的崛起将面临市场蛋糕的重新划分，光伏发电行业在能源领域的话语权不断加大。行业将进一步细分融合，分化出专业的基础设施型团队、细分应用型团队、能源服务型团队、碳交易团队、电力承销团队、资产证券化团队、量化管理团队、公关营销团队、商业战略咨询团队等等。随着市场的潮起潮落，投资人、企业将逐渐构建对项目的鉴别体系，逐渐形成新的约定俗成的市场规则和流程。

第四，杜绝“弃光”问题。随着竞价上网机制的出台，光伏将不再被“歧视”对待，这为支撑实体电站投资注入保障，获得更多资源接口。但这也要求电力公司具备更高效的EPC能力和电站运维管理能力，业务层的资源与资产以及资本层主体间的协同。而普通的工商业企业将有机会通过拥抱绿色技术，服务于自身业务，也服务于资本市场的利好反应。

第五，智能化方向发展。光伏的分布式属性具备先天可扩展性，需要产业加速智能化转型发展。人们将以更丰富的方式接入“电网”，更主动参与光伏电力的生产和应用。去中心化之后，分散各地的电站以及电站信息的完整性需进一步提高。以机器参与代替人为巡检和判断。在不久的将来，光伏将和普通人息息相关。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214362-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm