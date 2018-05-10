光伏发电行业发展迅速 光伏行业市场前景分析

根据预测，2017年－2021年期间，全球光伏发电系统新增装机容量将以复合年增长率8．29％的速度增长，到2021年全球新增装机容量达到110GW，而累计装机容量将达到76

太阳能属于可再生能源的一种，具有储量大、永久性、清洁无污染、可再生、就地可取的特点。目前世界利用太阳能的方式主要为光热和光伏两种。

光伏行业的诞生源自光伏效应，即光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的不同部位之间产生电位差的现象。简而言之，通过某种材料（光伏电池），光能可以转换为电能。

光伏产业链包括硅料、铸锭（拉棒）、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。从全球范围来看，产业链6个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构。

世界经济的发展需要以能源为支撑，而在石油危机的警醒与环保的要求下，新能源产业的发展愈发受到国际社会的重视。当前的电力市场仍然以化石燃料发电为主，其次为风力与核能发电。虽然随着技术的进步，光伏发电组件的生产成本不断降低，但目前光伏发电成本仍然无法实现平价上网，从而使得光伏产业对政府的补贴政策仍然存在一定程度的依赖，这也构成了光伏产业发展的一大障碍。总体而言，当前太阳能发电占全球发电的总量仍然较小。

但随着近两年在太阳能发电技术方面取得突破性的进步，光伏发电的成本逐渐呈下降趋势，光伏发电量占全球发电总量的比重也逐年上升。到2050年光伏发电占全球电力消费量的16％，太阳能发电将成为世界上电力的重要来源，其市场空间有待释放。

据前瞻产业研究院《中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，全球光伏产业在各国政府政策支持下，保持稳定的增长态势。根据数据显示，2011年全球光伏发电系统新增装机容量30GW，推动累计装机容量达到70GW。后在我国和日本光伏产业装机容量爆发式增长的带动下，全球光伏产业连年大幅增长，至2016年全球光伏产业新增装机容量77GW，累计装机容量达306GW，行业整体发展势头良好。

从全球区域市场情况来看，根据报告显示，2016年我国无论从新增和累计装机容量方面均处于市场第一位，新增装机容量占全球总新增装机容量的44．6％，累计装机容量占全球总累计装机容量25．3％；日本的累计装机容量紧随其后，全球占比为14．0％；美国累计装机容量位列全球第三，占比为13．8％；德国累计装机容量位列全球第四，占比为13．4％；印度累计装机容量位列全球第七，占比为3．1％，但增速较快，未来几年印度将成全球最有潜力的新兴市场之一。



未来，随着世界能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型，各国政府仍将大力发展光伏行业，光伏行业仍将保持较快的增长态势。根据预测，2017年－2021年期间，全球光伏发电系统新增装机容量将以复合年增长率8．29％的速度增长，到2021年全球新增装机容量达到110GW，而累计装机容量将达到768GW，较2016年的全球累计装机容量增加462GW。

随着我国光伏装机容量的不断提高，光伏发电量也在快速增加，2016年，我国并网太阳能发电量662亿千瓦时，同比增长72％，约占我国全年总发电量的1％。根据国家能源局规定的2020年非化石能源消费占比达到15％的指标，预计未来我国光伏发电规模还将维持较高增速。

光伏产业作为具有重大开发价值的新能源产业，其清洁高效及可持续利用的特点使得各国都先后投入至该产业的开发与利用中。近年来，全球光伏产业经历了跨越式的发展，新增装机容量从2007年的2．8GW逐年增长至2016年的75．4GW，光伏发电的巨大潜力愈发引人关注。2007年，全球光伏累计装机容量仅为9．8GW，至2016年已累计达到303．1GW，较2015年增长幅度高达24．8％2。虽累计装机容量逐年增长，但近几年累计装机容量同比增长趋势放缓，由此说明全球光伏产业总体呈现稳定上升的发展态势。

2016年，我国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27％。“十三五”时期，我国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标，到2020年底，太阳能发电装机容量有望达到1．6亿千瓦，年发电量达到1700亿千瓦时。在1．6亿千瓦装机容量中，光伏发电总装机容量占1．5亿千瓦。预计“十三五”期间，光伏产业将达到近万亿元市场空间。

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