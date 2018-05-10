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3D打印武器可能会使全球安全面临风险

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科技传媒网 3D虎 2018-05-10 12:02

随着3D打印技术的发展，其在各个领域的应用逐渐加深，其中不乏军事领域。但研究人员警告说，3D打印技术的快速发展在一定程度上使军事对手、暴力极端分子甚至街头

随着3D打印技术的发展，其在各个领域的应用逐渐加深，其中不乏军事领域。但研究人员警告说，3D打印技术的快速发展在一定程度上使军事对手、暴力极端分子甚至街头犯罪分子轻易获得武器，从而使全球安全处于危险之中。他们说，3D打印技术也容易受到黑客攻击，这可能会让黑客恶意破坏3D打印机指令，向飞机关键任务部分引入有缺陷的指令或算法。美国研究机构RAND Corporation的副主席兼政治学家Trevor Johnston表示：“当个人准备使用3D打印机时，孤狼攻击可能变得更加致命。”

3D打印武器可能会使全球安全面临风险

“即使在像美国这样的国家，枪支管制法对半自动武器的使用几乎没有任何限制，增材制造可能会增加暴力和谋杀的风险。”Johnston说。从经济角度来看，分散制造的个人和企业可能选择在当地生产而不是进口商品。因此，3D打印可能削弱目前由复杂的多国供应链维系的国际关系。

反过来，这可能会在劳动力市场造成剧变-以及随后的社会冲突。RAND的副经济学家Troy Smith说：“中等和低技能劳动力人员的失业可能因增材制造而加剧，可能导致发达国家和发展中国家的社会动荡。大量失业者所带来的潜在安全影响是巨大的。”研究人员认为，未来威胁的相对风险和成本部分取决于增材制造硬件（打印机）、原材料和软件（知识产权）的发展和监管。如果将重点放在物质控制上，威胁预防将更加有效。通过限制稀有或危险原材料的供应，监管机构至少可以确保一些最具破坏性的武器（如核炸弹）不易获取。

通过监控在线社区，执法部门可以在一定程度上减少致命创作的数字交流。不幸的是，在这方面，国内执法的努力可能是无效的。或者，执法部门本身可能会破解增材制造软件，以破坏潜在的攻击或限制其销毁。研究人员警告说，这些预防措施很可能不会阻止与3D打印有关的新风险的传播。监管、出口管制、条约和执法机构可以做的很少，可以充分阻止一个积极主动、资金充足、有组织的行为者最终获得新技术。因此，政策制定者应特别关注减轻这些未来威胁的潜在影响和成本的措施。虽然充满风险，但政策制定者应该开始解决增材制造带来的严峻安全问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214366-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印武器

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