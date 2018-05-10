无人驾驶企业景驰科技加速A轮融资

近日，无人驾驶公司景驰科技正在加速进行A轮融资。此外，在今年的北京车展媒体发布会上，景驰科技也透露了2018年的目标与规划。
近日，无人驾驶公司景驰科技正在加速进行A轮融资。此外，在今年的北京车展媒体发布会上，景驰科技也透露了2018年的目标与规划。除完成A轮融资之外，景驰无人车运营范围将覆盖广州方圆15~20公里。同时，加速引进世界顶尖人才，景驰全球员工扩大到200人以上规模，景驰中国员工将超过100人。
对于已结束的Pre-A轮融资，景驰科技CEO韩旭在接受采访时表示：“在景驰的Pre-A轮融资中，启明创投、创新工场、英伟达GPU Ventures、华创资本、将门创投以及昆仲资本等众多资本大咖都给了景驰全力的支持。这些重量级资本的注入，不仅大大加速了景驰L4无人驾驶技术的研发，更给景驰科技在中国的全面落地和部署带来了很大的帮助。”
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