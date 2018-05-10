谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

（原标题：Everything Google announced at its 2018 I/O developers conference）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，据国外媒体报道，在加利福尼亚州山景城的Shoreline Amphitheatre露天剧场，谷歌一年一度的I/O开发者大会正式拉开帷幕。在简短的主题演讲中，公司首席执行官桑达尔・皮伊伊(Sundar Pichai)谈到谷歌是如何以一种“高度的责任感”来对待产品开发的。之后，他将舞台交给下属来展示公司最新的产品和技术。

下面是谷歌在主题演讲中宣布的所有内容：

Android P

谷歌称其最新的操作系统是“以操作系统为核心的AI愿景”。以下是它为该操作系统预先展示的一些新功能，它们可能会在今年晚些时候发布。

更简单的设计。新版Android将会变得更加简单。在操作系统底部，Android P用单一的Home键来替换原来的三个按钮。通过该Home键，你可以用快捷方式打开操作系统认为你可能最想要打开的5款应用程序。再向上滑动屏幕，就会显示你手机上的所有应用程序。在Home键上左右滑动，你可以滚动浏览所有打开的应用程序。

“shush”安静模式。Android P将会有一个新的“shush”模式，手机不在使用状态的时候，它会关闭所有的通知提醒、震动和提示音，目的是让用户能够在不该查看手机的时候更加专注于手头的事情，比如参加会议的时候。来自重要人员(比如家庭成员)的电话仍会放行。

平静模式。这个新模式会让手机的屏幕在一个小时后变成灰屏，谷歌说这有助于阻止你继续在床上使用手机。但如果你现在不想睡觉，你可以把这个功能关掉。

监控应用使用频率。该Android应用工具将向你展示你使用某些应用程序的频率。以往，它只是让你知道那些应用消耗了多少电量，但现在它还会让你知道你看手机的频率。你还可以通过设置应用来提醒自己停止使用它们。

旋转控制。你将能够控制手机屏幕旋转的时机：你不必专门去打开或者关闭旋转锁开关,操作系统会在你旋转手机的时候自动显示一个小图标，让你可以针对特定的界面选择关闭还是打开旋转锁，但大体的旋转锁会保持原来的状态。

在Android P上，对于特定的屏幕，你可以选择是否旋转屏幕。

更好的电池管理功能。Android P知道你频繁使用哪些应用，会尝试仅在那些应用上消耗电量。谷歌表示，在Android P的测试中，处理器的唤醒(设备打开处理器的频率)减少了30%。它还将引入自适应亮度设置，Android会在不同的设置中了解你的亮度偏好。

应用行动。随着时间的推移，Android会更加了解你如何使用手机。如果你总是在晚上打电话给你的妹妹，或者下班后去跑步，那么你在启动界面上就会看到那些活动提醒。如果你连接耳机，Android会建议你继续收听你上次在Spotify上收听的专辑。谷歌搜索栏现在也将支持应用程序的深层链接。例如，如果你在搜索栏中搜索《复仇者联盟：无限战争》(Avengers：Infinity War)，它会在搜索结果建议中向你展示在Fandango上订票或者在YouTube上观看预告片的选项。

片段信息。开发者将能够把自己的信息添加到谷歌搜索栏：例如,如果你输入“Lyft”来打开该应用程序,要打车到某个地方,你会看到汽车接你的时间以及到达你家或办公室所需要的时间。

ML Kit机器学习工具包。各款机器学习工具将会提供给开发人员，让他们能够使得他们的应用变得更加智能。这套ML Kit软件包含的工具包括：图像标记、文本识别、面部识别以及谷歌开发的其它人工智能工具。

Android P测试版。谷歌将在今天推出其下一个操作系统的测试版。它将提供给谷歌选定的一些设备，其中包括Pixel 2以及来自Essential、一加、诺基亚、vivo、小米、OPPO和索尼的手机。

谷歌并没有说Android P什么时候会全面发布，也没有说P代表什么，但是从过往几年的情况来看，我们很可能会在秋季了解到更多的相关信息。

人工智能更新

Google Assistant的自然对话。你不必再不停地说“Hey Google”来和你的Google Assistant助手对话。一旦你得到了该助手的关注，你就可以自然地问它后续的问题。例如，你可以像下面这样对话：

“Hey Google，说下勇士队的比赛情况。”

“好的。”

“哦，你能把灯关掉吗？”

谷歌会倾听和执行你的命令。

一次问多个问题。现在，你将能够同时给出几个问题和指令，Google Assistant将能够在你一次性问几个问题的时候推断出你想知道的事情。在台上，谷歌问道：“凯文・杜兰特（Kevin Durant）在NBA选秀中被选中的时候，谁是加州州长？谁选了他？”Google Assistant成功判断出这些都是独立的问题，回答说阿诺德・施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）是2007年的州长，那一年西雅图选了杜兰特。

强化儿童的礼貌行为。和虚拟助手市场上的主要竞争对手一样，谷歌宣布它打造了一个功能，来在孩子向Google Assistant提问的时候强化他们的礼貌行为。当人们在向该助手发出请求的时候加上“请”字，它会在回答之前先说“谢谢你的礼貌问询”之类的东西。

自然的声音。谷歌在其虚拟助手中建立了一个名为“Wavenet”的新声音结构，引入了6种更加自然的声音，其中包括著名歌手约翰・传奇（John Legend）的悦耳声音。

歌手约翰・传奇为Google Assistant 录制他的声音。

其他的Google Assistant更新。谷歌将与星巴克、Dunkin’ Donuts、Dominos和其他公司合作，为Google Assistant引入语音订购服务。你很快就将能够直接从该应用订购你平常常常购买的饮料食品。用户也将能够在使用谷歌地图导航时分享他们的到达时间。其他形式的Google Assistant也将迎来更新，比如即将推出的联想触控屏幕和其它支持Google Assistant的产品，以及搭载谷歌车载系统Google Auto的汽车。

镜头更新。谷歌镜头（Google Lens）是内置在谷歌摄像头的计算机视觉技术，现在它能够实时扫描现实世界。把你的手机对准你的周围，它应该能够弄清楚你在看什么，不管是图书的名字，建筑物有多高，或者你面前的狗的品种，它都能判断出来。

谷歌表示，所有的这些功能都将在今年晚些时候推出。

TPU 3.0芯片。谷歌还宣布了其Tensor Processing Unit的第三个版本，该芯片专为高性能的人工智能设备而设计。皮查伊说，新版本的功能性能达到去年推出的版本的8倍。

人工智能电话

谷歌为Google Assistant宣布了一项名为Duplex的新功能。未来，用户将能够要求该款助手进行各种预约，比如预订餐桌。Google Assistant会自行打电话给商户，通过和他们进行对话来预约。

皮查伊展示了Google Assistant和真人之间的一些对话，该助手的任务是进行理发预约以及确定餐厅是否需要预订。尽管这些对话相对简单直接，但在这两种情况中，他们都成功让电话另一端的人类觉得自己正在对另一个人说话。Google Assistant甚至在对话中加入了诸如唔和呃的语气词。

皮查伊没有给出Duplex推向用户的时间表，他称公司希望在将这项技术推向全世界之前先将它做好来，但该演示让人印象深刻，让人能够窥见该公司目前的AI研究进展。

谷歌地图更新

地图中的增强现实。不久以后，使用谷歌地图的时候，你将能够利用手机的摄像头让该应用给你指出正确的方向，帮助你到达目的地。地图上将会出现悬浮的箭头，指引你朝着正确的方向行走。谷歌表示，它也在考虑弄一只卡通狐狸给你指明行走的方向。在谷歌地图上打开摄像头，你也将可以获得你附近的商户和活动的增强现实视图。

个性化推荐For You。谷歌将在谷歌地图中引入一个新的标签，呈现你应该感兴趣的东西，其中包括你所在地区的新商户，你喜欢的地方（基于你过往的评论记录得出），以及该应用知道你访问过的地方。你访问过的商户的最新信息也将在此标签中提供，很快你也将能够直接在上面进行预订。

Lists清单。如果你在考虑去哪里和朋友共进午餐，你可以在谷歌地图上针对潜在的餐馆列出一个简单的清单，并与朋友分享，而不是复制一堆链接。你的朋友也可以添加上他们自己的建议。

这些更新将在今年夏天晚些时候推出。

在谷歌地图上，一只卡通狐狸给你引路。

Gmail帮你轻松写邮件

对于很多人来说，写邮件是一件很烦人的事情，而谷歌将会为你简化一下这项任务。它即将推出一项名为“smart compose”的辅助技术，来帮助用户完成他们在编写的句子。当你开始输入谷歌知道的关于你自己的常用短语或信息时，比如你的地址，Gmail现在会给出输入什么的提示。按下tab键，它就会写入它提示的内容。

谷歌上个月在推出新版Gmail时给所有的用户带来“Smart reply”智能回复功能，而“smart compose”可以说是功能的超级版本。新功能将在未来几周内提供给Gmail个人用户，并将在未来几个月内提供给专业的G Suite用户。

谷歌照片更新

谷歌照片（Google Photos）将自动识别用户在照片中的朋友，并建议他们与那些朋友分享照片。谷歌还引入了新的特效功能，包括对旧的黑白照片进行着色的功能。用户还将能够把文档的照片转换成pdf格式，这意味着人们将不再那么需要扫描仪了。

无人驾驶汽车的更新

谷歌给它的其中一个Alphabet兄弟公司Waymo提供了一些舞台时间。该公司的首席执行官约翰・科拉贝里克(John Krafcik)宣布，Waymo将于今年晚些时候推出一款全自动驾驶汽车打车服务。该服务将首先在亚利桑那州的菲尼克斯推出，该地区是Waymo近年来的其中一个车辆测试城市。

Waymo首席执行官约翰・科拉菲克(John Krafcik) 在谷歌I/O大会 上发表讲话。

谷歌新闻更新

谷歌围绕人工智能重新打造了它的新闻应用。该应用将会不断地向你展示它认为会让你感兴趣的五条内容。它会不断地在网上搜索本地的新闻和你的搜索历史，进而判断你真正想了解的东西。它也会带来非传统的新闻来源的内容，包括YouTube和播客。谷歌表示，“我们的人工智能会为你不断地阅读互联网的信息流。”

它还将向你展示新闻的相关信息，包括标题、推文和其他提供更多内容的报道，以及相关新闻报道的时间线。此功能被称作“全面报道”。不管有什么样的政治倾向，不管身处什么地方，人人都会看到同样的信息。

你也可以通过谷歌新闻订阅新闻报刊。你可以直接使用你存储在谷歌账号中的信用卡，点击一个按钮来订阅，而不需要在新闻网站上填写表格，输入信用卡信息。

新版谷歌新闻从今天开始在127个国家上线，到下周应该能推向所有人。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214369-1.html

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