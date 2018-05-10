　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-10 12:06

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路,谷歌 google android 手机 应用程序 人工智能

（原标题：Everything Google announced at its 2018 I/O developers conference）

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，据国外媒体报道，在加利福尼亚州山景城的Shoreline Amphitheatre露天剧场，谷歌一年一度的I/O开发者大会正式拉开帷幕。在简短的主题演讲中，公司首席执行官桑达尔・皮伊伊(Sundar Pichai)谈到谷歌是如何以一种“高度的责任感”来对待产品开发的。之后，他将舞台交给下属来展示公司最新的产品和技术。

下面是谷歌在主题演讲中宣布的所有内容：

Android P

谷歌称其最新的操作系统是“以操作系统为核心的AI愿景”。以下是它为该操作系统预先展示的一些新功能，它们可能会在今年晚些时候发布。

更简单的设计。新版Android将会变得更加简单。在操作系统底部，Android P用单一的Home键来替换原来的三个按钮。通过该Home键，你可以用快捷方式打开操作系统认为你可能最想要打开的5款应用程序。再向上滑动屏幕，就会显示你手机上的所有应用程序。在Home键上左右滑动，你可以滚动浏览所有打开的应用程序。

“shush”安静模式。Android P将会有一个新的“shush”模式，手机不在使用状态的时候，它会关闭所有的通知提醒、震动和提示音，目的是让用户能够在不该查看手机的时候更加专注于手头的事情，比如参加会议的时候。来自重要人员(比如家庭成员)的电话仍会放行。

平静模式。这个新模式会让手机的屏幕在一个小时后变成灰屏，谷歌说这有助于阻止你继续在床上使用手机。但如果你现在不想睡觉，你可以把这个功能关掉。

监控应用使用频率。该Android应用工具将向你展示你使用某些应用程序的频率。以往，它只是让你知道那些应用消耗了多少电量，但现在它还会让你知道你看手机的频率。你还可以通过设置应用来提醒自己停止使用它们。

旋转控制。你将能够控制手机屏幕旋转的时机：你不必专门去打开或者关闭旋转锁开关,操作系统会在你旋转手机的时候自动显示一个小图标，让你可以针对特定的界面选择关闭还是打开旋转锁，但大体的旋转锁会保持原来的状态。

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

在Android P上，对于特定的屏幕，你可以选择是否旋转屏幕。

更好的电池管理功能。Android P知道你频繁使用哪些应用，会尝试仅在那些应用上消耗电量。谷歌表示，在Android P的测试中，处理器的唤醒(设备打开处理器的频率)减少了30%。它还将引入自适应亮度设置，Android会在不同的设置中了解你的亮度偏好。

应用行动。随着时间的推移，Android会更加了解你如何使用手机。如果你总是在晚上打电话给你的妹妹，或者下班后去跑步，那么你在启动界面上就会看到那些活动提醒。如果你连接耳机，Android会建议你继续收听你上次在Spotify上收听的专辑。谷歌搜索栏现在也将支持应用程序的深层链接。例如，如果你在搜索栏中搜索《复仇者联盟：无限战争》(Avengers：Infinity War)，它会在搜索结果建议中向你展示在Fandango上订票或者在YouTube上观看预告片的选项。

片段信息。开发者将能够把自己的信息添加到谷歌搜索栏：例如,如果你输入“Lyft”来打开该应用程序,要打车到某个地方,你会看到汽车接你的时间以及到达你家或办公室所需要的时间。

ML Kit机器学习工具包。各款机器学习工具将会提供给开发人员，让他们能够使得他们的应用变得更加智能。这套ML Kit软件包含的工具包括：图像标记、文本识别、面部识别以及谷歌开发的其它人工智能工具。

Android P测试版。谷歌将在今天推出其下一个操作系统的测试版。它将提供给谷歌选定的一些设备，其中包括Pixel 2以及来自Essential、一加、诺基亚、vivo、小米、OPPO和索尼的手机。

谷歌并没有说Android P什么时候会全面发布，也没有说P代表什么，但是从过往几年的情况来看，我们很可能会在秋季了解到更多的相关信息。

人工智能更新

Google Assistant的自然对话。你不必再不停地说“Hey Google”来和你的Google Assistant助手对话。一旦你得到了该助手的关注，你就可以自然地问它后续的问题。例如，你可以像下面这样对话：

“Hey Google，说下勇士队的比赛情况。”

“好的。”

“哦，你能把灯关掉吗？”

谷歌会倾听和执行你的命令。

一次问多个问题。现在，你将能够同时给出几个问题和指令，Google Assistant将能够在你一次性问几个问题的时候推断出你想知道的事情。在台上，谷歌问道：“凯文・杜兰特（Kevin Durant）在NBA选秀中被选中的时候，谁是加州州长？谁选了他？”Google Assistant成功判断出这些都是独立的问题，回答说阿诺德・施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）是2007年的州长，那一年西雅图选了杜兰特。

强化儿童的礼貌行为。和虚拟助手市场上的主要竞争对手一样，谷歌宣布它打造了一个功能，来在孩子向Google Assistant提问的时候强化他们的礼貌行为。当人们在向该助手发出请求的时候加上“请”字，它会在回答之前先说“谢谢你的礼貌问询”之类的东西。

自然的声音。谷歌在其虚拟助手中建立了一个名为“Wavenet”的新声音结构，引入了6种更加自然的声音，其中包括著名歌手约翰・传奇（John Legend）的悦耳声音。

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

歌手约翰・传奇为Google Assistant 录制他的声音。

其他的Google Assistant更新。谷歌将与星巴克、Dunkin’ Donuts、Dominos和其他公司合作，为Google Assistant引入语音订购服务。你很快就将能够直接从该应用订购你平常常常购买的饮料食品。用户也将能够在使用谷歌地图导航时分享他们的到达时间。其他形式的Google Assistant也将迎来更新，比如即将推出的联想触控屏幕和其它支持Google Assistant的产品，以及搭载谷歌车载系统Google Auto的汽车。

镜头更新。谷歌镜头（Google Lens）是内置在谷歌摄像头的计算机视觉技术，现在它能够实时扫描现实世界。把你的手机对准你的周围，它应该能够弄清楚你在看什么，不管是图书的名字，建筑物有多高，或者你面前的狗的品种，它都能判断出来。

谷歌表示，所有的这些功能都将在今年晚些时候推出。

TPU 3.0芯片。谷歌还宣布了其Tensor Processing Unit的第三个版本，该芯片专为高性能的人工智能设备而设计。皮查伊说，新版本的功能性能达到去年推出的版本的8倍。

人工智能电话

谷歌为Google Assistant宣布了一项名为Duplex的新功能。未来，用户将能够要求该款助手进行各种预约，比如预订餐桌。Google Assistant会自行打电话给商户，通过和他们进行对话来预约。

皮查伊展示了Google Assistant和真人之间的一些对话，该助手的任务是进行理发预约以及确定餐厅是否需要预订。尽管这些对话相对简单直接，但在这两种情况中，他们都成功让电话另一端的人类觉得自己正在对另一个人说话。Google Assistant甚至在对话中加入了诸如唔和呃的语气词。

皮查伊没有给出Duplex推向用户的时间表，他称公司希望在将这项技术推向全世界之前先将它做好来，但该演示让人印象深刻，让人能够窥见该公司目前的AI研究进展。

谷歌地图更新

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

地图中的增强现实。不久以后，使用谷歌地图的时候，你将能够利用手机的摄像头让该应用给你指出正确的方向，帮助你到达目的地。地图上将会出现悬浮的箭头，指引你朝着正确的方向行走。谷歌表示，它也在考虑弄一只卡通狐狸给你指明行走的方向。在谷歌地图上打开摄像头，你也将可以获得你附近的商户和活动的增强现实视图。

个性化推荐For You谷歌将在谷歌地图中引入一个新的标签，呈现你应该感兴趣的东西，其中包括你所在地区的新商户，你喜欢的地方（基于你过往的评论记录得出），以及该应用知道你访问过的地方。你访问过的商户的最新信息也将在此标签中提供，很快你也将能够直接在上面进行预订。

Lists清单。如果你在考虑去哪里和朋友共进午餐，你可以在谷歌地图上针对潜在的餐馆列出一个简单的清单，并与朋友分享，而不是复制一堆链接。你的朋友也可以添加上他们自己的建议。

这些更新将在今年夏天晚些时候推出。

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

在谷歌地图上，一只卡通狐狸给你引路。

Gmail帮你轻松写邮件

对于很多人来说，写邮件是一件很烦人的事情，而谷歌将会为你简化一下这项任务。它即将推出一项名为“smart compose”的辅助技术，来帮助用户完成他们在编写的句子。当你开始输入谷歌知道的关于你自己的常用短语或信息时，比如你的地址，Gmail现在会给出输入什么的提示。按下tab键，它就会写入它提示的内容。

谷歌上个月在推出新版Gmail时给所有的用户带来“Smart reply”智能回复功能，而“smart compose”可以说是功能的超级版本。新功能将在未来几周内提供给Gmail个人用户，并将在未来几个月内提供给专业的G Suite用户。

谷歌照片更新

谷歌照片（Google Photos）将自动识别用户在照片中的朋友，并建议他们与那些朋友分享照片。谷歌还引入了新的特效功能，包括对旧的黑白照片进行着色的功能。用户还将能够把文档的照片转换成pdf格式，这意味着人们将不再那么需要扫描仪了。

无人驾驶汽车的更新

谷歌给它的其中一个Alphabet兄弟公司Waymo提供了一些舞台时间。该公司的首席执行官约翰・科拉贝里克(John Krafcik)宣布，Waymo将于今年晚些时候推出一款全自动驾驶汽车打车服务。该服务将首先在亚利桑那州的菲尼克斯推出，该地区是Waymo近年来的其中一个车辆测试城市。

谷歌I/O大会内容汇总：地图里或有狐狸给你带路

Waymo首席执行官约翰・科拉菲克(John Krafcik) 在谷歌I/O大会 上发表讲话。

谷歌新闻更新

谷歌围绕人工智能重新打造了它的新闻应用。该应用将会不断地向你展示它认为会让你感兴趣的五条内容。它会不断地在网上搜索本地的新闻和你的搜索历史，进而判断你真正想了解的东西。它也会带来非传统的新闻来源的内容，包括YouTube和播客。谷歌表示，“我们的人工智能会为你不断地阅读互联网的信息流。”

它还将向你展示新闻的相关信息，包括标题、推文和其他提供更多内容的报道，以及相关新闻报道的时间线。此功能被称作“全面报道”。不管有什么样的政治倾向，不管身处什么地方，人人都会看到同样的信息。

你也可以通过谷歌新闻订阅新闻报刊。你可以直接使用你存储在谷歌账号中的信用卡，点击一个按钮来订阅，而不需要在新闻网站上填写表格，输入信用卡信息。

新版谷歌新闻从今天开始在127个国家上线，到下周应该能推向所有人。（乐邦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214369-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:手机GoogleAndroid人工智能应用程序

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

四川省发布《2018年度推进电力价格改革若干措施》

四川电网除分布式风电、光伏和光伏扶贫项目以外的风电、光伏丰水期（6－10月）上网电量参与外送电力市场，参照丰水期外送电平均价格进行结算。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS