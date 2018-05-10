中兴在华手机停售？内部人称不会放弃本土市场,中兴 手机 网易科技 美国
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月9日消息，日经中文网称中兴已经被迫停止了在华智能手机销售，并指出其天猫官方旗舰店在改版中。对此，网易科技询问了中兴方面，其称以官方网站的公告为准。而另外一位人士则表示中兴是不会放弃本土市场的。
经网易科技查询，中兴官方的商城以及天猫中兴旗舰店页面显示“网站改版中”，无法下单。但在京东的中兴官方旗舰店还在正常销售中。此外，网易科技询问了线下零售商迪信通，仍在销售中兴手机，尚未听到停止销售的消息。
中兴公关方面称要以官方发布的信息为准。而另外一位内部人士则表示中兴是不会放弃本土市场的。“线上京东，线下运营商的门店都在还销售中兴手机。”该人士表示。
自美国启动对中兴的制裁已经过去20多天，禁止美国公司向中兴销售零部件、商品、软件和技术，对中兴手机会造成严重的影响。虽然中兴已经积极争取，正式向美国提交了关于暂停执行拒绝令的申请，并根据BIS指引，补充了回应拒绝令的相关材料，但这20多天的暂停也会让中兴处于胶着状态。
日经中文网表示中兴手机已经基本上没了库存。对此，中兴方面未做回应。（静静）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214370-1.html
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