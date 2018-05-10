2018年电力环保行业现状分析

近年来，国家频频针对环境保护出台相关的政策方案，针对煤炭发电产生的污染问题也增加了较大力度的政策约束。

现阶段我国发电主要分为火电、水电、风电、核电和太阳能几种能源进行发展，由于长期受传统发电能源的影响，目前仍以火力发电为主，至2017年我国火电发电量达到45133亿千瓦时，占全国当年发电总量的70．92％，而火力发电主要依靠传统的煤炭资源，煤炭在进行发电的过程中会产生大量的二氧化碳和尘、二氧化硫及氮氧化物等污染物，对环境造成了较大的威胁，随着国家对环保重视程度的不断提升，电力环保成为重要的关注领域之一。

政策助力推动各部门对电力环保的重视

近年来，国家频频针对环境保护出台相关的政策方案，针对煤炭发电产生的污染问题也增加了较大力度的政策约束。2016年11月24日，国务院出台《“十三五”生态环境保护规划》明确了“十三五”期间电力环保作应为重要的环保项应加大对污染的治理。随后相关部门也出阿泰了煤炭发电及减排、防范和清洁能源利用的相关政策。一些列政策的实施为我国煤炭电力的改造等工程提供了方向支持，同时为电力环保行业的发展提供了政策保障。

图表1：截至2018年电力环保相关政策汇总及解读

资料来源：前瞻产业研究院整理

烟气脱硫脱硝投运机组容量不断扩大

电力行业环保主要分三个领域，即脱硫、脱硝和除尘。根据中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会总结的数据：2016年新建投运火电厂烟气脱硫机组容量约5000万千瓦，投运火电厂烟气脱硝机组容量约9000万千瓦。根据该委员会统计，截至2016年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约84800万千瓦，占全国火电机组容量的80．5％，占全国煤电机组容量的90．0％；已投运火电厂烟气脱硝机组容量约86400万千瓦，占全国火电机组容量的82％，占全国煤电机组容量的91．7％。从火电行业的发展来看，脱硫脱硝设备安装在近两年迎来了高速发展，在环保要求逐渐上升的背景下，不论是脱硫设备安装还是脱硝设备安装，都仍有较大的市场潜力。

图表2：2015－2017年火电装机容量和实施烟气脱硫的机组容量统计（单位：亿千瓦，％）

注：历年数据由中电联每年统计公布数据为准，上年装机容量与当年装机容量新增相加不等于当年装机容量综合情况主要是由于中电联数据统计的修正情况。

资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理

图表3：截至2016年烟气脱硫及脱硝投运机组容量及占比分析（单位：万千瓦，％）





资料来源：《中国环保产业》 前瞻产业研究院整理

图表4：2016年烟气脱硫及脱硝投运机组容量及占比（单位：％）

资料来源：《中国环保产业》 前瞻产业研究院整理

烟气脱硝及除尘发展相对较为成熟

2009年开始，国家关于火电脱硝的政策正逐步出台，减排压力逐步增大。部分重点地区火电脱硝的强制政策已出台，使火电脱硝市场开始逐步进入初步发展期。至2016年当年投运火电厂烟气脱硝机组容量约0．6亿千瓦；截至2016年底，已投运火电厂烟气脱硝机组容量约9．1亿千瓦，占全国火电机组容量的86．7％。

截至2016年底，火电厂安装袋式除尘器、电袋复合式除尘器的机组容量超过2．97亿千瓦，占全国煤电机组容量的31．6％以上。其中，袋式除尘器机组容量约0．79亿千瓦，占全国煤电机组容量的8．4％；电袋复合式除尘器机组容量超过2．19亿千瓦，占全国燃煤机组容量的23．3％。

图表5：2013－2017年我国火电脱硝及除尘装机容量（单位：亿千瓦）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214371-1.html

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