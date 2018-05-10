鄂尔多斯3年完成3100多项治理任务

2018年，鄂尔多斯市制定实施了《鄂尔多斯市2018年~2020年污染防治三年攻坚行动方案》，力争到2020年，打赢污染防治攻坚战，全面建成大美鄂尔多斯。

内蒙古自治区鄂尔多斯市深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察内蒙古自治区重要讲话精神，深入践行生态环保新思想、新理念、新战略，把坚决打好污染防治攻坚战、筑牢祖国北疆生态屏障鄂尔多斯防线，当做当前和今后一个时期的重大政治任务来抓。

2018年，鄂尔多斯市制定实施了《鄂尔多斯市2018年~2020年污染防治三年攻坚行动方案》，力争到2020年，打赢污染防治攻坚战，全面建成大美鄂尔多斯。

市委书记怎么说？

建立环保长效机制，推动攻坚战取得实效

2018年1月19日，鄂尔多斯市委组织召开推进“三大攻坚战”决胜小康社会动员大会。会上，市委书记牛俊雁提出了推进生态文明建设和污染防治攻坚工作是全市决胜全面建成小康社会的内在要求和推动高质量发展必须跨越的重大关口之一。

牛俊雁指出，全市各级各部门要进一步提高政治站位、深化思想认识，切实增强思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚决打好这场攻坚战役。

牛俊雁要求，全市各级各部门要加强领导、落实责任，在履责上体现坚定性，在担当上体现主动性，在落实上体现实效性，为打好污染防治攻坚战提供坚强保障；要紧盯目标、迎难而上，坚持目标导向与问题导向相统一，紧抓攻坚与推动发展相一致，整体推进与重点突破相协调，管好当前与兼顾长远相衔接，积极稳妥与创新进取相结合；要切实抓好群众反映强烈的突出环境问题整改，积极推进节能减排，建立环保长效机制，全力推动污染防治攻坚战取得实际成效，坚决筑牢祖国北疆生态安全屏障鄂尔多斯防线。

三年攻坚行动怎么打？

印发“1+8+1”方案，3年安排3173项具体任务

3月13日，鄂尔多斯市政府组织召开全市环境保护推进工作会议，安排部署了污染防治攻坚任务和2018年重点工作，正式印发了《鄂尔多斯市2018年~2020年污染防治三年攻坚行动方案》（以下简称《方案》）。《方案》包括1个总方案、8个子方案和分年度任务清单（简称“1+8+1”）。

8个配套子方案主要包括《大气污染防治三年攻坚行动方案》《水污染防治三年攻坚行动方案》《土壤污染防治三年攻坚行动方案》《中央环保督察反馈问题整改方案》《自治区生态环保大检查反馈问题整改方案》《棋盘井蒙西地区环境综合整治三年攻坚行动方案》《自然保护区内开发建设活动退出三年攻坚行动方案》和《防控污染能力提升三年攻坚行动方案》，每一个子方案都提出了攻坚目标、攻坚任务、攻坚措施，明确了牵头单位、配合单位和落实单位，做到明确、实用、具体，具有针对性和可操作性。

同时，分年度任务清单列出了未来3年污染防治攻坚任务，明确了每一项任务的完成时限、责任单位、责任人和督导单位、督导责任人，实行“台账式”“销号制”管理。3年共安排了3173项具体防治任务，其中2018年1587项、2019年975项、2020年611项。

为强化监督管理，鄂尔多斯市制定了《污染防治三年攻坚行动实施情况考核方案（试行）》，对旗区大气、水环境质量目标任务及污染防治工作完成情况按季度进行考核。同时编制了《污染防治三年攻坚资金保障方案》，保证项目有效实施。

2018年重点做什么？

做好八项重点工作，实施115项治气工程、501项治水工程

按照鄂尔多斯市污染防治攻坚工作总体要求，2018年，鄂尔多斯市将重点做好以下几个方面的工作。一是坚决打赢蓝天保卫战，持续开展清水行动，全面实施净土行动；二是全面深化生态环保领域改革；三是积极推动经济发展与环境保护协同共进；四是切实加强自然生态系统保护；五是持续加大环境执法力度；六是有效防范重点领域环境风险；七是认真做好第二次全国污染源普查、生态环境监测网络建设、污染防治资金保障各项基础工作；八是坚决落实全面从严治党政治责任。

截至3月底，自推进“三大攻坚战”决胜小康社会动员大会召开以来，全市各级各部门高度重视污染防治攻坚工作，均成立了污染防治工作领导机构，配套印发了污染防治攻坚行动实施方案，各项污染防治任务有序推进。

在大气污染防治方面，2018年计划实施115项防治工程，目前开工29项，复工26项，开展前期工作22项。截至3月31日，全市空气质量优良天数75天，优良天数比例达83.3%。

在水污染防治方面，2018年计划实施501项防治工程，目前开工25项，完工7项，复工3项，开展前期工作81项。

在土壤污染防治方面，启动了农业用地土壤污染详查工作；大力推进农村牧区环境综合整治；转移处置危险废物2.3万吨。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214372-1.html

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