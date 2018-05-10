瑞星防毒墙助力江苏省地方税务局提升网络安全防护水平

近日，瑞星公司宣布与江苏省地方税务局达成合作协议，为其部署瑞星防毒墙，建立一套网络边界主动防御与病毒查杀为一体的病毒防御体系，保障业务的连续性，确保用户在接入互联网进行文件传输过程中不受病毒威胁。

江苏省地方税务局是履行全省地方税收征收管理服务职能的行政执法单位。主要负责企业所得税、个人所得税、资源税、城镇土地使用税、城市维护建设税、印花税、土地增值税、房产税、车船税等税种和社会保险费、地方教育附加、防洪保安基金、残疾人保障金、文化事业建设费等省政府开征的基金(费)的征管工作。

瑞星安全专家分析发现，地方税务局日益增长的纳税服务，对数据安全技术方面需求不断增强，为了确保数据传输过程安全、高效，同时满足等保要求，瑞星建议在网络核心部署瑞星防毒墙，对病毒进行检测和过滤，保障用户网络安全。

瑞星防毒墙是集病毒扫描、入侵检测和网络监视功能于一身的网络安全产品。它可在网关处对病毒进行初次拦截，配合瑞星病毒库上亿条记录，可将绝大数病毒彻底剿灭在企业网络之外，帮助企业将病毒威胁降至最低。

江苏省地方税务局在网关处已经部署了防火墙产品，防毒墙的部署采用网桥接入模式。网桥接入方式可以在不改变原有网络结构的情况下接入，一般放置在防火墙设备后面或前面。这样接入的优点是：

对原有网络结构的影响几乎可以忽略。

安装方便，防毒墙配置相对简单。

可以通过网桥管理IP直接管理，无须另接管理口。

江苏省地方税务局的相关负责人士表示，通过部署瑞星防毒墙产品，将各个区域的病毒、木马阻挡在局域网之外，在部署瑞星防毒墙后，这些威胁会被防毒墙所过滤，网内设备受到了最大限度的保护，同时满足了国家的安全保护要求，提高了信息安全防护能力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214373-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm