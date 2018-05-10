中美贸易战火在即 中国光伏产业能否摆脱“修昔底德陷阱”？

黑色的2012年恍若昨日，中美贸易战火再临，是否又将是中国光伏的另一场凛冬？

3月23日，美国总统特朗普宣布，美国将对钢铁产品等价值600亿美元的中国进口商品加征关税，并将采取措施限制中国对美国科技产业投资。中国政府随即作出回应，中方将奉陪到底并采取所有必要措施坚决捍卫自身合法利益――商务部公布针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单，并对约30亿美元的美国进口商品加征关税（见图1）。一场中美之间的贸易战爆发在即。



事实上，光伏产业作为这场贸易战的第一战场，早已于年初便燃起了战火――2018年1月22日，特朗普签署相关法案，批准对进口光伏产品征收高额关税（4年），首年税率为30％，随后年降5％，至2021年税率将为15％。

对于中国光伏产业而言，黑色的2012年恍若昨日，无锡尚德等光伏巨头倒下的身影似乎还未消退，如今，中美贸易战火再临，这是否又将是中国光伏产业的另一场凛冬？几年过后，中国光伏企业是否已经原力觉醒？中国光伏产业能否摆脱 “修昔底德陷阱”？

『黑色的2012年』

2012年左右，中国光伏产业仍处于发展起步阶段。在设备制造方面，太阳能电池生产的关键设备大多来自国外供应商，仅此项成本便占据企业总成本的80％；在晶硅提炼方面，国内晶硅板制造企业普遍缺乏最核心的晶硅提炼技术，硅锭主要依赖美国进口，国内企业仅扮演来料加工的角色，附加值极低；在市场开发方面，中国光伏企业严重依赖出口，2011年，我国太阳能电池供给比例高达48％，而国内对太阳能电池需求占比仅为0．4％ （见图2）。普遍缺乏核心技术、严重依赖国外市场、“两头在外、受制于外”的畸形发展模式，严重掣肘中国光伏产业的持续发展。海外市场的变化，更是成为了中国光伏企业的命门所在。

2011年10月，美国Solar World等7家光伏企业向美国商务部和国际贸易委员会提出申诉，要求美国政府对中国75家光伏企业展开“双反”调查，并向中国出口的光伏产品征收100％的反倾销和反补贴税。

同年，美国政府对华光伏“双反”立案调查。2012年10月，美国商务部做出终裁――中国企业反倾销税率为18．32％－249．96％，反补贴税率为14．78％－15．97％，这意味着美国光伏市场的大门将对中国企业彻底关闭。

重击之下，中国光伏产业应声跌入寒冬，众多业内巨头损失惨重，光伏产业的老牌劲旅――无锡尚德太阳能电力有限公司更是因资金流断裂宣布破产重组。黑色的2012，成为了萦绕在中国光伏产业发展道路上挥不去的记忆。

『光伏产业原力觉醒』

阵痛之中，国内政策制定者及产业界不乏反思之声，降低生产成本、积极发展内需、开拓新兴市场成为了中国光伏产业寻求突破的共识。

2013年以来，我国政府相继出台了《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等政策文件，涵盖了产品制造、市场应用、财税、价格、补贴、土地管理等光伏产业发展的各个方面。光伏产业借力而上，危中寻机，实现原力觉醒。

一是大幅降低成本。借力一系列政策出台、晶硅产能扩张以及技术红利释放，光伏产业发展凸显规模效应，产业成本大幅降低。从光伏产业链来看，与2011年相比，上游多晶硅、单多晶硅片，中游单多晶电池片、电池组件，下游光伏电站系统成本的下降幅度在80％以上。其中，上游多晶硅价格由2011年的700元／千克大幅下降至2017年的140元／千克，单多晶电池片出厂价格由6元／瓦下降至2017年的1．6元／瓦。成本下降是驱动光伏产业发展的主要动力。

二是着力发展内需。开拓国内市场，替代阴晴不定的欧美传统市场，是政府和光伏产业从业者们的共识。2013年，国务院出台“国发（2013）24号文”等多个政策文件，重新制定了上网电价、补贴资金、并网管理等多个层面的优惠措施，鼓励发展光伏电站，推动国内市场发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214374-1.html

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